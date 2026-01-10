తెలంగాణ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్న జనసేన
తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలతో ప్రారంభమై, ఇటీవల జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికలు, ఆ తర్వాత రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికలతో నిరంతర ఎన్నికల ప్రచారం జరుగుతోంది. ఎన్నికల సంఘం త్వరలోనే రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ఎన్నికలు ఫిబ్రవరిలో జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో, జనసేన పార్టీ శనివారం ఒక కీలక ప్రకటన చేసింది. తెలంగాణలో జరగబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికలలో పోటీ చేస్తామని ఆ పార్టీ సూత్రప్రాయంగా తెలియజేసింది. కేవలం కొన్ని నిమిషాల క్రితం, జనసేన పార్టీ సోషల్ మీడియా ద్వారా మున్సిపల్ ఎన్నికలలో పోటీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇందుకోసం సిద్ధమవ్వాలని తన మద్దతుదారులకు, కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చింది.
తెలంగాణలో కూడా తమ పార్టీ విస్తరించాలని జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ పలుమార్లు ఆకాంక్షించారు. రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికలు దానికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి. అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనసేన, టీడీపీ, బీజేపీల మధ్య ఉన్న ఎన్డీఏ కూటమిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఇప్పుడు ఈ పార్టీలు తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలలో ఎలా పోటీ చేస్తాయో చూడాలి.