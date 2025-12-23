మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025
మహిళా క్రికెటర్లకు గుడ్ న్యూస్.. దేశవాళీ మ్యాచ్‌ల ఫీజును పెంచిన బీసీసీఐ

భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) సోమవారం తన అపెక్స్ కౌన్సిల్ ఆన్‌లైన్ సమావేశంలో మహిళల దేశవాళీ మ్యాచ్‌ల ఫీజును పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. కొత్తగా ప్రతిపాదించిన విధానం ప్రకారం, సీనియర్ మహిళల టోర్నమెంట్‌లలో ఆడే తుది జట్టు సభ్యులకు రోజువారీ మ్యాచ్ ఫీజును రూ. 50,000కు, రిజర్వ్ ఆటగాళ్లకు రూ. 25,000కు పెంచారు.
 
సీనియర్ మహిళల టీ20 మ్యాచ్‌లకు, సవరించిన రేట్లు వరుసగా రూ. 25,000, రూ. 12,500గా ఉంటాయి. అదేవిధంగా, దేశవాళీ టీ20 మ్యాచ్ ఫీజులను కూడా పెంచారు. జాతీయ టీ20 పోటీలలో తుది జట్టు సభ్యులకు ఇప్పుడు ప్రతి మ్యాచ్ రోజుకు రూ. 25,000, రిజర్వ్ ఆటగాళ్లకు రూ. 12,500 లభిస్తాయి.
 
అదనంగా, అపెక్స్ కౌన్సిల్ జూనియర్ క్రికెట్ ఆటగాళ్ల ఫీజులను కూడా పెంచింది. వన్డే మ్యాచ్‌లలో రిజర్వ్ ఆటగాళ్లకు రూ. 12,500 లభిస్తాయి. అయితే అండర్-23, అండర్-19 విభాగాల ఆటగాళ్లకు రూ. 25,000 లభిస్తాయి. టీ20 మ్యాచ్‌లకు తుది జట్టు సభ్యులకు రూ. 12,500, రిజర్వ్ ఆటగాళ్లకు రూ. 6,250 లభిస్తాయి.
 
ప్రతిపాదిత సవరణల ప్రకారం మ్యాచ్ అధికారులకు కూడా గణనీయమైన ప్రయోజనం చేకూరనుంది. దేశవాళీ టోర్నమెంట్‌లలో అంపైర్లు, మ్యాచ్ రిఫరీల మ్యాచ్ ఫీజులు గణనీయంగా పెరిగాయి.లీగ్-దశ మ్యాచ్‌లకు, అధికారులు రోజుకు రూ. 40,000 సంపాదించే అవకాశం ఉంది. నాకౌట్ దశలలో ఈ పారితోషికం మరింత పెరుగుతుంది. పోటీలో మ్యాచ్ ప్రాముఖ్యత, దశను బట్టి రోజుకు రూ. 50,000 నుండి రూ. 60,000 వరకు మ్యాచ్ ఫీజులు ఉంటాయి.
 
నవీ ముంబైలో జరిగిన ఫైనల్‌లో దక్షిణాఫ్రికాను ఓడించి భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్‌ను గెలుచుకున్న తర్వాత దేశవాళీ మ్యాచ్‌లకు ఫీజు పెంపు జరగడం, దేశంలో మహిళల క్రికెట్ హోదా పెరుగుతోందనడానికి స్పష్టమైన నిదర్శనం. 
 
ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (డబ్ల్యూపీఎల్) అగ్రశ్రేణి తారలకు భారీగా సంపదను అందిస్తున్న తరుణంలో, ఈ ప్రయోజనాలను దేశవాళీ స్థాయిలోని ఆటగాళ్లకు కూడా అందించడానికి ఇది సరైన సమయం. ఇది కొత్త ప్రతిభను ఆకర్షించడంలో, క్షేత్రస్థాయిలో ప్రతిభను గుర్తించి, పోషించడంలో సహాయపడుతుంది.

మీ భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలి: జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతితో డిప్యూటీ సీఎం పవన్

మీ భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలి: జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతితో డిప్యూటీ సీఎం పవన్దేశవ్యాప్తంగా బైక్ పైన ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తూ ఆధ్యాత్మిక అంశాలను అందరికీ పంచుకుంటున్న జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతి రోజాను రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అభినందించారు. ఆమె చేస్తున్న సాహస యాత్ర గురించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. సోమవారం నాడు మంగళగిరిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ యువ ట్రావెల్ వ్లాగర్ స్వాతి రోజా మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.

జనవరి 8 నుంచి అమరావతి ఆవకాయ్ ఫెస్టివల్: ఆమ్రపాలి ఐఏఎస్

జనవరి 8 నుంచి అమరావతి ఆవకాయ్ ఫెస్టివల్: ఆమ్రపాలి ఐఏఎస్వచ్చే సంవత్సరం జనవరి 8 నుంచి 10 వరకూ అమరావతి ఆవకాయ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఐఏఎస్ అధికారి ఆమ్రపాలి వెల్లడించారు. పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో సినిమా, కల్చర్, లిటరేచర్‌కి సంబంధించి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని ఆమె వెల్లడించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ, టీమ్ వర్క్ ఆర్ట్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ పున్నమి ఘాట్, భవానీ ఐల్యాండ్ ప్రాంతాల్లో ఈ వేడుకను జరుపనున్నట్లు ఏపీ పర్యాటక శాఖామంత్రి కందుల దుర్గేష్ తెలియజేసారు. ఈ కార్యక్రమాలను ప్రజల భాగస్వామ్యంతో నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. జనవరి నెల అనగానే సంక్రాంతి పండుగ కూడా వచ్చేస్తుంది.

మంగళగిరిలో 13 ఏళ్ల బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం, నిందితుల్లో తండ్రీకొడుకులు

మంగళగిరిలో 13 ఏళ్ల బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం, నిందితుల్లో తండ్రీకొడుకులుమంగళగిరిలో దారుణం జరిగింది. నలుగురు కామాంధులు 13 ఏళ్ల మైనర్ బాలికపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. నిందితులు నలుగురిలో ఇద్దరు తండ్రీకొడుకులు వున్నారు. పోలీసులు వెల్లడించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. డిశెంబరు 18 రాత్రి పది గంటలకు బాలిక తన స్నేహితులతో కలిసి వుంది. ఆమెతో మాటలు కలిపి మెల్లగా ఆమెను ఆటో ఎక్కించుకున్నారు. ఆ తర్వాత బాలికను మంగళగిరి బైపాస్ రోడ్డు పక్కనే నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకుని వెళ్లారు. బాలికను తీసుకెళ్లినవారిలో 50 ఏళ్ల ఖాదర్ బాషా, 42 ఏళ్ల సలీమ్, 39 ఏళ్ల రబ్బానీ వున్నారు. వీరు ముగ్గురూ బాలికపై సామూహిక అత్యాచారనికి పాల్పడ్డారు.

విజయవాడ వాంబే కాలనీలో మైనర్ బాలికపై ముగ్గురు యువకులు గ్యాంగ్ రేప్, అరెస్ట్

విజయవాడ వాంబే కాలనీలో మైనర్ బాలికపై ముగ్గురు యువకులు గ్యాంగ్ రేప్, అరెస్ట్విజయవాడ నగరం శివారులో వుండే వాంబే కాలనీకి చెందిన ఓ మైనర్ బాలికపై ముగ్గురు కామాంధులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. రెండురోజుల క్రితం బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి బాలికను వాహనం ఎక్కించుకున్నారు. వీరు ఇన్‌స్టాగ్రాం ద్వారా బాలికకు పరిచయం అయ్యారు. రాహుల్ అనే యువకుడు ప్రధానంగా ఆమెతో పరిచయం పెంచుకుని నమ్మించాడు. డిశెంబరు 18వ తేదీన వాంబే కాలనీకి వచ్చి బాలికను కారులో ఎక్కించుకుని కిడ్నాప్ చేసాడు. అతడితో పాటు భరత్, ప్రదీప్ అనే మరో ఇద్దరు కలిసి బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసారు.

TV9 News: టీవీ9పై వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవం..

TV9 News: టీవీ9పై వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవం..టీవీ9 నెట్‌వర్క్ యాజమాన్యం, వాటా మార్పులు, లేదా సంస్థ నుంచి ఎవరైనా నిష్క్రమిస్తున్నారన్న అంశాలపై కొన్ని మీడియా వర్గాల్లో ప్రచారం అవుతున్న కథనాలు పూర్తిగా అవాస్తవం, ఆధారహీనమైనవి మరియు దారితప్పించేలా ఉన్నాయి. దీనిపై టీవీ 9 నెట్ వర్క్ సోల్ మీడియాలో ఇలా తెలియజేస్తూ పోస్ట్ పెట్టింది.

చిట్టి పికిల్ రమ్య మంచి బాడీ బిల్డర్, బిగ్ బాస్ ట్రోఫీ గెలవాల్సింది: దువ్వాడ శ్రీనివాసరావు

చిట్టి పికిల్ రమ్య మంచి బాడీ బిల్డర్, బిగ్ బాస్ ట్రోఫీ గెలవాల్సింది: దువ్వాడ శ్రీనివాసరావుబిగ్ బాస్ గ్రాండ్ ఫినాలె తర్వాత చిట్టి పికిల్స్ రమ్య, ఆమె సోదరి ఇద్దరూ దువ్వాడ శ్రీనివాసరావు, దివ్వల మాధురితో మాటామంతి చేసారు. ఈ సందర్భంగా దువ్వాడ మాట్లాడుతూ.. రమ్య ఫస్ట్ వీక్ బైటకు రావడం చాలా బాధగా వుంది. అనవసరమైన వారినందర్నీ కూర్చోబెట్టారు. రమ్య చాలా కష్టజీవి. మంచి బాడీబిల్డర్. ఈ అమ్మాయే గెలిచేది. ఈ ముగ్గురు అక్కచెల్లెళ్లు చాలా కష్టపడ్డారు. వీళ్ల ముగ్గుర్ని చూసి నేర్చుకోవాలి. కుటుంబంలో కష్టం వచ్చినప్పుడు కొంతమంది సూసైడ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటారు. కానీ కష్టాల్లో ఎలా నెగ్గుకుని రావాలనేది వీళ్లను చూసి నేర్చుకోవాలి. ఏదేమైనప్పటికీ చిట్టిపికిల్ రమ్యకు అన్యాయం జరిగిందని నా అభిప్రాయం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు దువ్వాడ శ్రీనివాస రావు.

Vijay Deverakonda: రాక్షసుడిని అంతమెందించే రౌడీ జనార్థన టైటిల్ గ్లింప్స్ వచ్చేసింది

Vijay Deverakonda: రాక్షసుడిని అంతమెందించే రౌడీ జనార్థన టైటిల్ గ్లింప్స్ వచ్చేసిందిహీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో నటిస్తున్న క్రేజీ మూవీ "రౌడీ జనార్థన". స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రవి కిరణ్ కోలా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంతో భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా "రౌడీ జనార్థన" సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్ ను ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో విజయ్ దేవరకొండ అభిమానుల కేరింతల మధ్య గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేశారు.

Flim Chamber: సినిమాకు ఆపరేషన్‌ చేయాలంటే అందరూ డాక్టర్లేనా !

Flim Chamber: సినిమాకు ఆపరేషన్‌ చేయాలంటే అందరూ డాక్టర్లేనా !‘పెద్ది’ సినిమా కథ ఏంబాలేదు? దానికి మళ్లీ ‘‘చికిరి చికిరి....’’ అంటూ పాటొకటి..ఎవరికి చేతనైనట్లు వాళ్లు మాట్లాడొచ్చు. ఎవరిని ఎలా మాట్లాడినా, ఎక్కడుండి మాట్లాడినా సోషల్‌ మీడియాలో ఎంత దుర్భాషలాడినా పళ్లు బయటపెట్టి నవ్వుకుంటూ చూసేస్తాం. గత రెండు మూడేళ్లలో ఒక వింత జాతి పుట్టుకొచ్చింది. వీళ్లను చూస్తుంటే హైనాలకు, కుక్కలకు క్రాస్‌ బ్రీడ్‌ చేస్తే వీళ్లు పుట్టారా అనిపిస్తుంది.

Sharwa: నారి నారి నడుమ మురారి పొట్టపగిలి నవ్వేలా వుంటుంది : శర్వా

Sharwa: నారి నారి నడుమ మురారి పొట్టపగిలి నవ్వేలా వుంటుంది : శర్వాశర్వా, సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం నారి నారి నడుమ మురారి. రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం అడ్వెంచర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌తో కలిసి ఎకె ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మిస్తున్నారు. సి.ఎమ్.ఆర్. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో సినిమా టీజర్‌ను లాంచ్ చేశారు.

Mohan Lal: వృష‌భ‌ మూవీ చివరి దాకా ఆసక్తిగా చూసేలా ఉంటుంది : బన్నీ వాస్

Mohan Lal: వృష‌భ‌ మూవీ చివరి దాకా ఆసక్తిగా చూసేలా ఉంటుంది : బన్నీ వాస్మలయాళ స్టార్ హీరో మోహన్ లాల్ నటిస్తున్న ప్రెస్జీజియస్ మూవీ వృష‌భ‌. ఈ నెల 25న గీతా ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తోంది. కన్నెక్ట్ మీడియా, బాలాజీ టెలిఫిల్మ్స్, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై శోభా కపూర్, ఏక్తా ఆర్ కపూర్, సి.కె. పద్మ కుమార్, వరుణ్ మాథుర్, సౌరభ్ మిశ్రా, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్, ప్రవీర్ సింగ్, విశాల్ గుర్నాని, జూహి పరేఖ్ మెహతా నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు నందకిషోర్ మ‌ల‌యాళం, తెలుగులో రూపొందించారు. ఈ రోజు ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.
