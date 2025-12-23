భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) సోమవారం తన అపెక్స్ కౌన్సిల్ ఆన్లైన్ సమావేశంలో మహిళల దేశవాళీ మ్యాచ్ల ఫీజును పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. కొత్తగా ప్రతిపాదించిన విధానం ప్రకారం, సీనియర్ మహిళల టోర్నమెంట్లలో ఆడే తుది జట్టు సభ్యులకు రోజువారీ మ్యాచ్ ఫీజును రూ. 50,000కు, రిజర్వ్ ఆటగాళ్లకు రూ. 25,000కు పెంచారు.
సీనియర్ మహిళల టీ20 మ్యాచ్లకు, సవరించిన రేట్లు వరుసగా రూ. 25,000, రూ. 12,500గా ఉంటాయి. అదేవిధంగా, దేశవాళీ టీ20 మ్యాచ్ ఫీజులను కూడా పెంచారు. జాతీయ టీ20 పోటీలలో తుది జట్టు సభ్యులకు ఇప్పుడు ప్రతి మ్యాచ్ రోజుకు రూ. 25,000, రిజర్వ్ ఆటగాళ్లకు రూ. 12,500 లభిస్తాయి.
అదనంగా, అపెక్స్ కౌన్సిల్ జూనియర్ క్రికెట్ ఆటగాళ్ల ఫీజులను కూడా పెంచింది. వన్డే మ్యాచ్లలో రిజర్వ్ ఆటగాళ్లకు రూ. 12,500 లభిస్తాయి. అయితే అండర్-23, అండర్-19 విభాగాల ఆటగాళ్లకు రూ. 25,000 లభిస్తాయి. టీ20 మ్యాచ్లకు తుది జట్టు సభ్యులకు రూ. 12,500, రిజర్వ్ ఆటగాళ్లకు రూ. 6,250 లభిస్తాయి.
ప్రతిపాదిత సవరణల ప్రకారం మ్యాచ్ అధికారులకు కూడా గణనీయమైన ప్రయోజనం చేకూరనుంది. దేశవాళీ టోర్నమెంట్లలో అంపైర్లు, మ్యాచ్ రిఫరీల మ్యాచ్ ఫీజులు గణనీయంగా పెరిగాయి.లీగ్-దశ మ్యాచ్లకు, అధికారులు రోజుకు రూ. 40,000 సంపాదించే అవకాశం ఉంది. నాకౌట్ దశలలో ఈ పారితోషికం మరింత పెరుగుతుంది. పోటీలో మ్యాచ్ ప్రాముఖ్యత, దశను బట్టి రోజుకు రూ. 50,000 నుండి రూ. 60,000 వరకు మ్యాచ్ ఫీజులు ఉంటాయి.
నవీ ముంబైలో జరిగిన ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాను ఓడించి భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ను గెలుచుకున్న తర్వాత దేశవాళీ మ్యాచ్లకు ఫీజు పెంపు జరగడం, దేశంలో మహిళల క్రికెట్ హోదా పెరుగుతోందనడానికి స్పష్టమైన నిదర్శనం.
ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (డబ్ల్యూపీఎల్) అగ్రశ్రేణి తారలకు భారీగా సంపదను అందిస్తున్న తరుణంలో, ఈ ప్రయోజనాలను దేశవాళీ స్థాయిలోని ఆటగాళ్లకు కూడా అందించడానికి ఇది సరైన సమయం. ఇది కొత్త ప్రతిభను ఆకర్షించడంలో, క్షేత్రస్థాయిలో ప్రతిభను గుర్తించి, పోషించడంలో సహాయపడుతుంది.