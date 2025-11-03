సోమవారం, 3 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 3 నవంబరు 2025 (11:22 IST)

BCCI : భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టుకు బీసీసీఐ రూ.51 కోట్ల నజరానా

Womens WC Winners
Womens WC Winners
వన్డే ప్రపంచ కప్ గెలిచినందుకు భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టుకు బీసీసీఐ రూ.51 కోట్ల బహుమతిని అందజేస్తుందని కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా సోమవారం ప్రకటించారు. హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ నాయకత్వంలోని భారత మహిళా జట్టు ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్‌లో దక్షిణాఫ్రికాను 52 పరుగుల తేడాతో ఓడించి తమ తొలి ప్రపంచ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. 
 
ప్రపంచ కప్ గెలిచినందుకు భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టుకు బీసీసీఐ రూ.51 కోట్ల నగదు బహుమతిని అందజేస్తుంది. ఇందులో అన్ని క్రీడాకారులు, సహాయక సిబ్బంది, జాతీయ ఎంపిక కమిటీ ఉన్నారని సైకియా సోమవారం తెలిపారు. ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్లో సమష్టిగా రాణించిన భారత్ 52 పరుగుల తేడాతో సౌతాఫ్రికాను ఓడించిన సంగతి తెలిసిందే. 47 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ హర్మన్ సేన్ తొలి ప్రపంచకప్‌ను ముద్దాడింది.
 
ఇక షెఫాలీ వర్మ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును గెలుచుకోవడం ద్వారా ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది. పురుషుల, మహిళల క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో ఫైనల్ లేదా సెమీ-ఫైనల్‌లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు గెలుచుకున్న అతి పిన్న వయస్కురాలైన క్రీడాకారిణిగా షెఫాలీ నిలిచింది. 
 
ఆమె ఈ ఘనత సాధించే నాటికి ఆమె వయస్సు కేవలం 21 సంవత్సరాల, 279 రోజులు. అంతేకాకుండా ఆమె వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌లో అర్ధ సెంచరీ (50+), రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు తీసిన ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి క్రికెటర్ కావడం గమనార్హం.

చేవెళ్లలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 17మంది మృతి.. ఆర్టీసీ బస్సులు లారీ ఢీకొనడంతో.. (video)

చేవెళ్లలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 17మంది మృతి.. ఆర్టీసీ బస్సులు లారీ ఢీకొనడంతో.. (video)కర్నూలు బస్సు దుర్ఘటన మరవకముందే చేవెళ్లలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆదివారం రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ గ్రామం సమీపంలో తాండూరు డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సును కంకరతో నిండిన లారీ ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో 17 మంది మృతి చెందగా, అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో లారీలోని కంకరతో నిండిన లారీ బస్సుపైకి దూసుకెళ్లింది. దీంతో బస్సులో చాలామంది ప్రయాణికులు చిక్కుకున్నారు.

రాజస్థాన్‌‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ట్రక్కును ఢీకొన్న టెంపో ట్రావెలర్.. 18 మంది మృతి

రాజస్థాన్‌‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ట్రక్కును ఢీకొన్న టెంపో ట్రావెలర్.. 18 మంది మృతిరాజస్థాన్‌లోని జోధ్‌పూర్ జిల్లాలో ఆదివారం టెంపో ట్రావెలర్ ప్రయాణీకులను తీసుకెళ్తున్న ట్రక్కును ఢీకొట్టడంతో కనీసం 18 మంది మృతి చెందగా, ఆరుగురు గాయపడ్డారని పోలీసులు తెలిపారు. జోధ్‌పూర్ నగరానికి 160 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఫలోడి సబ్‌డివిజన్‌లోని మటోడా ప్రాంతం సమీపంలో ఈ విషాద సంఘటన జరిగింది. బికనీర్‌లోని కొలాయత్ నుండి తిరిగి వస్తున్న వాహనం రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న ట్రెయిలర్‌ను ఢీకొట్టింది. బికనీర్ జిల్లాలో ఏటా జరిగే మతపరమైన కార్యక్రమం కోలాయత్ జాతరను సందర్శించి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న జోధ్‌పూర్‌లోని సుర్‌సాగర్ ప్రాంతం నుండి యాత్రికులను టెంపో ట్రావెలర్ తీసుకెళ్తున్నాడు.

Bahubali: ఇస్రో అదుర్స్: జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్‌లోకి CMS-03 ఇస్రో హెవీలిఫ్ట్ రాకెట్

Bahubali: ఇస్రో అదుర్స్: జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్‌లోకి CMS-03 ఇస్రో హెవీలిఫ్ట్ రాకెట్భారత ప్రయోగ వాహనం ద్వారా జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్ (GTO)లోకి మోసుకెళ్లగల అత్యంత బరువైన కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం CMS-03తో కూడిన ఇస్రో హెవీలిఫ్ట్ రాకెట్ బాహుబలి ఆదివారం శ్రీహరికోట అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి నింగికి ఎగసింది. 24 గంటల కౌంట్‌డౌన్ ముగిసిన తర్వాత, 43.5 మీటర్ల పొడవైన రాకెట్ చెన్నై నుండి దాదాపు 135 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఈ అంతరిక్ష నౌకలోని రెండవ ప్రయోగ వేదిక నుండి సాయంత్రం 5.26 గంటలకు ముందస్తు సమయానికి ఆకాశంలోకి దూసుకెళ్లింది.

ములుగు జిల్లా.. ఉద్యోగి భుజంపై ఎక్కి కూర్చుని హాయిగా నిద్రపోయిన వానరం (video)

ములుగు జిల్లా.. ఉద్యోగి భుజంపై ఎక్కి కూర్చుని హాయిగా నిద్రపోయిన వానరం (video)ములుగు జిల్లాలో ఓ ఉద్యోగి తలపై హాయిగా నిద్రపోయింది. వానరం అలా కునుకు తీయడంతో ఉద్యోగి కూడా కదలక మెదలక వుండిపోయాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ములుగు జిల్లాలో ఏటూరునాగారంలోని గిరిజన ఆవాస పారిశ్రామిక శిక్షణ కేంద్రంలో ఉద్యోగులు తమ విధుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఆ సమయంలో ఓ వానరం కార్యాలయంలోపలికి వచ్చింది. దాన్ని చూశాక ఉద్యోగులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.

గర్భవతిని చేసి బిడ్డ పుట్టాక రెండో పెళ్లి -ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలు ధర్నా

గర్భవతిని చేసి బిడ్డ పుట్టాక రెండో పెళ్లి -ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలు ధర్నానల్గొండ జిల్లాలో ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలు ధర్నాకు దిగింది. నకిరేకల్ మండలం నెల్లిబండ గ్రామంలో రేణుక అనే యువతి.. అదే గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తిని ప్రేమించింది. అతడు ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి సహజీవనం చేశాడు. చివరికి గర్భం దాల్చిన రేణుక ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత తనను పట్టించుకోకుండా అతడు మరో మహిళను పెళ్లి చేసుకున్నాడని రేణుక తెలిపింది.

Watch More Videos

Chiranjeevi: క్లైమాక్స్ ఫైట్ షూటింగ్ లో మన శంకరవరప్రసాద్ గారు

Chiranjeevi: క్లైమాక్స్ ఫైట్ షూటింగ్ లో మన శంకరవరప్రసాద్ గారుమెగాస్టార్ చిరంజీవి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేష్ ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. వెంకటేష్ ఇటీవలే ఈ సెట్ లో జాయిన్ అయ్యారు. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌పై సాహు గారపాటి, సుష్మిత కొణిదెల నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని శ్రీమతి అర్చన సమర్పిస్తున్నారు.

Prashanth Varma: నా పై ఆరోపణలు అబద్దం, ప్రతీకారం గా జరుగుతున్నాయి: ప్రశాంత్ వర్మ

Prashanth Varma: నా పై ఆరోపణలు అబద్దం, ప్రతీకారం గా జరుగుతున్నాయి: ప్రశాంత్ వర్మదాని ప్రకారం.. కొన్ని మీడియా పోర్టళ్లు, సోషల్ మీడియా పేజీలు, వెబ్ చానల్స్ M/S ప్రైమ్ షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫిర్యాదును మరియు నా సమాధానం నుండి కొంచెం మాత్రమే తీసుకుని ప్రచారం చేశారు. ఇది ఒక వైపు, అసంపూర్ణ, తప్పు, నిర్ధారించని సమాచారాన్ని పంచడమే. దీనిని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను.నా మరియు M/S ప్రైమ్ షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ మధ్య వివాదం ఇప్పుడిప్పుడు టెలుగు ఫిల్మ్ చాంబర్ / దర్శకుల సంఘం ముందు విచారించబడుతోంది.

Suma: దంపతుల జీవితంలో సుమ కనకాల ఎంట్రీ తో ఏమయిందనే కథతో ప్రేమంటే

Suma: దంపతుల జీవితంలో సుమ కనకాల ఎంట్రీ తో ఏమయిందనే కథతో ప్రేమంటేప్రేమికులయిన ప్రియదర్శి, ఆనంది వైవాహిక జీవితంలోకి ప్రవేశించాక వారి లైఫ్ లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ సుమ కనకాల ఎంట్రీ తో ప్రేమంటే చిత్రం టీజర్ చెబుతోంది. అసలు సుమ వారి లైఫ్ లోకి ఎందుకు వచ్చిందనేది ఆద్యంతం వినోదాత్మకంగా వుంటుందని దర్శకుడు తెలియజేస్తున్నారు. నవనీత్ శ్రీరామ్ డైరెక్టర్ గా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు.

Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి జంటగా G.O.A.T షూటింగ్ పూర్తి

Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి జంటగా G.O.A.T షూటింగ్ పూర్తిసుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి జంటగా G.O.A.T చిత్రం రూపొందుతోంది. నేటితో షూటింగ్ పూర్తి అయిందని చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. మొగుళ్ళ చంద్రశేఖర్ గారి నిర్మాణం లో క్రికెట్ నేపధ్యం లోనే కామెడీ ప్రధాన అంశంగా రూపొందుతోంది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చివరి దశకి చేరుకున్నాయి.

ఆకాష్ జగన్నాథ్ ఆవిష్కరించిన వసుదేవసుతం టైటిల్ సాంగ్

ఆకాష్ జగన్నాథ్ ఆవిష్కరించిన వసుదేవసుతం టైటిల్ సాంగ్మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా బేబీ చైత్ర శ్రీ బాదర్ల, మాస్టర్ యువ్వాంశ్ కృష్ణ బాదర్ల సమర్పణలో ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాతగా వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం వసుదేవసుతం. రెయిన్‌బో సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి సంబంధించిన పోస్టర్లు, మోషన్ పోస్టర్, గ్లింప్స్, టీజర్‌ అందరినీ ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి టైటిల్ సాంగ్‌ను హీరో ఆకాష్ జగన్నాథ్ రిలీజ్ చేశారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com