శనివారం, 1 నవంబరు 2025 (12:09 IST)

ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్.. భారత్‌కు ఎప్పుడు వస్తాడంటే?

ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో వన్డేలో క్యాచ్ పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ప్లీహము, పక్కటెముక గాయంతో ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయిన భారత వన్డే వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ సిడ్నీ ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యర్. శస్త్రచికిత్స అనంతరం శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఆరోగ్యం స్థిరంగా వుందని.. దీంతో ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసినట్లు బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపాయి
 
కాగా మూడో వన్డేలో హర్షిత్ రాణా బౌలింగ్‌లో అలెక్స్ కారీని అవుట్ చేయడానికి కష్టమైన క్యాచ్‌ను ప్రయత్నించినప్పుడు 30 ఏళ్ల అతను ఎడమ పక్కటెముకకు గాయం అయ్యాడు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం గాయం నుంచి కోలుకుంటున్న శ్రేయాస్ అయ్యర్ పూర్తి ఫిట్ నెస్ తర్వాత భారతదేశానికి తిరిగి వస్తాడని భావిస్తున్నారు కానీ కనీసం రెండు నెలల పాటు ఆటకు దూరంగా ఉంటాడని తెలుస్తోంది. 
 
సిడ్నీలోనే అయ్యర్ వుంటాడని విమాన ప్రయాణానికి ఆయన ఆరోగ్యం సహకరిస్తుందా అనేది వైద్యులు నిర్ధారించిన తర్వాతే భారత్ వస్తాడని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా స్పష్టం చేశారు.

Telangana Speaker: ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారం- సుప్రీంకోర్టు గడువు ముగింపు

Telangana Speaker: ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారం- సుప్రీంకోర్టు గడువు ముగింపుఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం నెమ్మదిగా అడుగులు వేస్తోంది. సుప్రీంకోర్టు అక్టోబర్ 31 గడువు శుక్రవారంతో తుది నిర్ణయం లేకుండా ముగిసింది. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ఇప్పటివరకు పది మంది ఎమ్మెల్యేలలో నలుగురిని మాత్రమే ప్రశ్నించారు. విచారణకు హాజరుకాని వారిపై స్పీకర్ చర్య తీసుకోవచ్చని కోర్టు సూచించింది. బదులుగా, దర్యాప్తు పూర్తి చేయడానికి స్పీకర్ ఇప్పుడు మరో రెండు నెలలు సమయం కోరారు. స్పీకర్ తరపున ఈ పొడిగింపును కోరుతూ అసెంబ్లీ కార్యదర్శి సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.

మొంథా తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ద్విచక్ర వాహనంపై హోంమంత్రి అనిత పరిశీలన

మొంథా తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ద్విచక్ర వాహనంపై హోంమంత్రి అనిత పరిశీలనఆంధ్ర ప్రదేశ్ హోంమంత్రి అనిత మొంథా తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్లి పరిశీలించారు. పాయకరావు పేట నియోజకవర్గంలోని బంగారంపాలెంలో ఆమె పర్యటించి వరద బాధితులకు నిత్యావసర సరుకులు అందజేసారు. ఇళ్లు కోల్పోయిన వారికి ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తామని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు. శారదా నదికి పడిని గండిని పరిశీలించారు. నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం అన్నివిధాలా ఆదుకుంటుందని ఆమె ధైర్యం చెప్పారు.

AP Liquor Scam: రూ.3,200 కోట్ల ఏపీ మద్యం కుంభకోణం- 48 మందిపై కేసులు

AP Liquor Scam: రూ.3,200 కోట్ల ఏపీ మద్యం కుంభకోణం- 48 మందిపై కేసులురూ.3,200 కోట్ల ఏపీ మద్యం కుంభకోణంలో నిందితులకు శుక్రవారం పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సిట్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను విచారించిన తర్వాత విజయవాడ ఎసిబి కోర్టు వారి ఆస్తులను అటాచ్ చేయడానికి ఆమోదం తెలిపింది. గతంలో, కోర్టు పిటిషన్‌ను తిరిగి ఇచ్చింది. కానీ సిట్ దానిని సహాయక ఆధారాలతో మళ్ళీ సమర్పించింది. సమీక్ష తర్వాత, కోర్టు ఆమోదం తెలిపింది. కేసుకు సంబంధించిన జిఓ 111, జిఓ 126ను కూడా విడుదల చేసింది. సిట్ ఇప్పటివరకు 16 మందిని అరెస్టు చేసి మొత్తం 48 మందిపై కేసులు నమోదు చేసింది.

Nara Lokesh: విద్యార్థులకు కరాటే నేర్పిస్తాం.. నారా లోకేష్

Nara Lokesh: విద్యార్థులకు కరాటే నేర్పిస్తాం.. నారా లోకేష్మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ బాలికలు ప్రతి రంగంలోనూ రాణించేలా సహాయం చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. వారి ఆత్మవిశ్వాసం, బలాన్ని పెంపొందించడానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా యువ పాఠశాల విద్యార్థులకు కరాటే నేర్పించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. రాణి లక్ష్మీబాయి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,592 పాఠశాలల్లో ప్రారంభించనున్నారు. 6వ తరగతి నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉన్న బాలికలు ఈ పథకం కింద కరాటే శిక్షణ పొందుతారు. 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో, ప్రతి బ్యాచ్ రెండు నెలల్లో 20 సెషన్‌లను కలిగి ఉంటుంది.

విడాకులు తీసుకున్న 38 ఏళ్ల మహిళతో 23 ఏళ్ల యువకుడు ఎఫైర్, కొత్త లవర్ రావడంతో...

విడాకులు తీసుకున్న 38 ఏళ్ల మహిళతో 23 ఏళ్ల యువకుడు ఎఫైర్, కొత్త లవర్ రావడంతో...నాగర్ కర్నూలు జిల్లా పెంట్లవెళ్లి పోలీసు స్టేషను పరిధిలో ఈ నెల 8న దారుణమైన స్థితిలో ఓ మహిళ శవం లభించింది. ఆ మహిళ మృతదేహాన్ని దహనం చేయడంతో గుర్తుపట్టేందుకు పోలీసులకు సవాలుగా మారింది. ఐతే ఈ కేసును సవాలుగా తీసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఐతే ఈ కేసును దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులకు షాకింగ్ విషయాలు తెలిసాయి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. స్థానిక కొల్లాపూర్ పట్టణంలో స్వర్ణలత అనే 38 ఏళ్ల మహిళ గత ఏడేళ్ల క్రితం భర్తతో మనస్పర్థలు కారణంగా విడాకులు తీసుకుని ఒంటరిగా వుంటోంది.

Allu Sirish and Nayanika: నయనిక రెడ్డితో అల్లు శిరీష్.. తారల సందడి

Allu Sirish and Nayanika: నయనిక రెడ్డితో అల్లు శిరీష్.. తారల సందడినటుడు అల్లు శిరీష్, అతని చిరకాల స్నేహితురాలు నయనిక రెడ్డిల నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఈ వార్తను అల్లు శిరీష్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకున్నాడు. ఈ మేరకు వారి నిశ్చితార్థ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలను పోస్ట్ చేశారు. ఈ ఫోటోల్లో శిరీష్, నయనిక హ్యాపీ మూమెంట్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా, శిరీష్ తెల్లటి షేర్వానీలో, నయనిక అద్భుతమైన ఎరుపు రంగు లెహంగాలో అబ్బురపరిచింది.

టీనేజ్ నాగార్జున అంటే పిచ్చి ప్రేమ : నటి కస్తూరి

టీనేజ్ నాగార్జున అంటే పిచ్చి ప్రేమ : నటి కస్తూరిటాలీవుడ్ మన్మథుడు అక్కినేని నాగార్జునపై సీనియర్ నటి కస్తూరి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీనేజ్ నాగార్జున అంటే తనకు అమితమైన పిచ్చి ప్రేమ అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

బాలీవుడ్ బిగ్ బికి భద్రత పెంపు : కేంద్రం కీలక నిర్ణయం

బాలీవుడ్ బిగ్ బికి భద్రత పెంపు : కేంద్రం కీలక నిర్ణయంబాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్, బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్‌కు భద్రత పెంచాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఖలీస్థానీ అనుకూల సంస్థ సిక్ ఫర్ జస్టిస్ (ఎస్ఎఫ్ఐ) నుంచి ఆయనకు బెదిరింపులు రావడమే దీనికి కారణం. ఈ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో కేంద్ర నిఘా వర్గాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనకు కట్టుదిట్టమైన భద్రతను కల్పించాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది.

RP Patnaik: బాపు సినిమా అవకాశం రాకపోయినా ఆ కోరిక తీరింది : ఆర్.పి పట్నాయక్

RP Patnaik: బాపు సినిమా అవకాశం రాకపోయినా ఆ కోరిక తీరింది : ఆర్.పి పట్నాయక్త్రినాధ్ కటారి హీరోగా, స్వీయ దర్శకత్వంలో సంజీవని ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై నిర్మాత బళ్లారి శంకర్ నిర్మిస్తున్న యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఇట్లు మీ ఎదవ. సాహితీ అవంచ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నారు. వెయేళ్ళు ధర్మంగా వర్ధిల్లు అనేది ట్యాగ్ లైన్. ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్, సాంగ్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ రోజు మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు. యూత్ ఫుల్ ఫన్, బ్యూటీఫుల్ లవ్ స్టొరీ, ఫీల్ గుడ్ ఫ్యామిలీ ఎలిమెంట్స్ తో ట్రైలర్ అదిరిపోయింది.

Prashanth Varma:, ప్రశాంత్ వర్మ నిర్మాతలను మోసం చేశాడా? డివివి దానయ్య ఏమంటున్నాడు?

Prashanth Varma:, ప్రశాంత్ వర్మ నిర్మాతలను మోసం చేశాడా? డివివి దానయ్య ఏమంటున్నాడు?తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో హనుమాన్‌ సినిమాతో‌ తన క్రియేటివ్ వర్క్‌ ద్వారా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో సూపర్ హిట్ సాధించిన దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ‌ ఇప్పుడు మరో వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. తక్కువ బడ్జెట్‌తో ఎక్స్‌పెరిబెంటల్ సినిమా చేసి, నిర్మాతల విశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేసిన ప్రశాంత్‌ కాల్‌షీట్లు కేటాయించడంలో కాస్త దోపిడీ చేశాడన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. నిర్మాతలతో అడ్వాన్స్‌ల వివాదం ప్రశాంత్ వర్మ తన తదుపరి సినిమా మీకే అంటూ ప్రముఖ పేరున్న సంస్థలతో పాటు కొత్త నిర్మాతల దగ్గర కూడా అడ్వాన్స్‌లు తీసుకున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి.
