శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025
  వినోదం
  తెలుగు సినిమా
  కథనాలు
చిత్రాసేన్
శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025 (16:27 IST)

Pavala Shyamala: క్షీణిస్తున్న సీనియర్ న‌టి పావలా శ్యామల ఆరోగ్యం - కూతురికి అనారోగ్యం

Pavala Shyamala admitted to hospital
రంగస్థలంలో పలు పాత్రలతో అలరించిన పావలా శ్యామల  వెండితెరపై పలు పాత్రలను పోషించింది. ప్రేక్షకులను నవ్వించిన ఆ పెదవులు ఇప్పుడు సాయం కోసం ఆర్థిస్తున్నాయి. నిన్నటివరకు ప్రేక్ష‌కుల‌ను అలరించిన సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల ఇప్పుడు ఆస్పత్రిలో కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటోంది. ఆమె జీవితపు చివ‌రి ద‌శ చిగురుటాకులా వ‌ణికిపోతోంది. గతంలో ఆమెకు అనారోగ్యం రాగా పవన్ కళ్యాణ్ తోపాటు పలువురు ప్రముఖులు ఆమెకు సాయం చేశారు. అయితే నేడు ఆమె ఆరోగ్య మరింత క్షీణించిందని ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.
 
ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమాల్లో పావలా శ్యామల అంటే చాలు.. ఆ పాత్ర‌కు ప్రాణం పోసే నటిగా ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు ఉండేది. పేదరికం నుంచి ప్రారంభమైన ఆమె జీవితం, తన నటనతో మల్టీ స్టార్ సినిమాల్లో చోటు సంపాదించింది. కామెడీ, భావోద్వేగం రెండింటినీ కలిపి చూపగలిగిన అరుదైన నటీమణులలో ఆమె ఒకరు. “అమ్మ” పాత్రల్లోనూ, అత్త పాత్రల్లోనూ, “పక్కింటి అక్క”గా కూడా ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేసింది.
 
కానీ ఇప్పుడు...
ఆ వెలుగులు మసకబారాయి. ఆరోగ్యం క్షీణించింది. ఆర్థికంగా కుదేలైన పరిస్థితిలో రోజులు గడపలేకపోతోంది. ఒకప్పుడు అద్దె ఇంట్లో ఉన్న ఆమె, జీవనాధారం లేక చివరకు అనాథాశ్రమంలోకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అక్క‌డి నుంచి ఇప్పుడు ఆస్పత్రిలో చేరి సాయం కోసం ఎదురు చూస్తోంది. తన కూతురు కూడా తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలతో మంచానికే పరిమితమైపోవడంతో, శ్యామల మనసు మరింతగా విరిగిపోయింది. “ఇప్పుడైనా ఎవరో మనసున్నవాళ్లు నా కూతురికి, నాకు అండగా నిలుస్తారని ఆశిస్తున్నా…” అంటూ ఆమె ఆస్పత్రి బెడ్‌పై నుంచి చెప్పిన మాటలు ఎవరి మనసునైనా కదిలిస్తాయి.
 
జీవితమంతా ప్రేక్షకుల నవ్వుల కోసం కష్టపడి, ఇప్పుడు ఆ నటి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్న దృశ్యం ఎంతో బాధాకరం. వందలాది పాత్రల్లో మనకు చిరునవ్వులు పంచిన పావలా శ్యామల, ఈరోజు ఒక్క జీవనాధారం కోసం ఎదురుచూస్తోంది. త‌న‌కు, త‌న కూతురికి కాసింత అన్నం, మందుల కోసం వ‌ణికిపోతున్న చేతులను జోడించి సాయం కోరుతోంది. మ‌న‌సున్న ద‌యా హృద‌యుల కోసం దీనంగా ఎదురు చూస్తోంది. సాయం చేసే వారు  Neti Shyamala : 98491 75713 నంబ‌ర్‌లో సంప్ర‌దించ‌వ‌చ్చు.

హిందీలో అనర్గళంగా మాట్లాడిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. కొనియాడిన పీఎం

హిందీలో అనర్గళంగా మాట్లాడిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. కొనియాడిన పీఎంకర్నూలులో జరిగిన సూపర్ జీఎస్టీ-సూపర్ సేవింగ్స్ సమావేశంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు హిందీ ప్రసంగం పట్ల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పష్టమైన ప్రశంసలు వ్యక్తం చేశారు. బీహార్‌లో ఎన్డీఏకు చంద్రబాబు చేసిన మద్దతును, ఆయన కృషిని ఆయన ప్రశంసించారు. బీహార్ అవకాశాల గురించి అనర్గళంగా హిందీ మాట్లాడటం ద్వారా, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్డీఏ కార్యకర్తల హృదయాలను గెలుచుకున్నారని, ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట భారత్‌పై నిజమైన విశ్వాసాన్ని చూపించారని మోదీ ట్వీట్ చేశారు.

పబ్‌జీ గొడవా లేకుంటే ప్రేమ వ్యవహారమా..? స్నేహితుడి కాల్చి చంపేశాడు..

పబ్‌జీ గొడవా లేకుంటే ప్రేమ వ్యవహారమా..? స్నేహితుడి కాల్చి చంపేశాడు..పాట్నాలో 18 ఏళ్ల యువకుడు పబ్‌జీ ఆడటంపై జరిగిన వివాదం కారణంగా కాల్పులు జరిగాయి. సోమవారం రాత్రి ఫుల్వారీ షరీఫ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మౌలా బాగ్ ప్రాంతంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. మహమ్మద్ అఫ్రోజ్ అనే బాధితుడిని అతని స్నేహితుడు మొహమ్మద్ చోటు రెండుసార్లు కాల్చి చంపాడని, ఒక బుల్లెట్ అతని తలకు దూసుకుపోయిందని తెలుస్తోంది.

Revanth Reddy: రేవంత్ రెడ్డి మంత్రి వర్గం ఓ దండుపాళ్యం గ్యాంగ్.. హరీష్ రావు ఫైర్

Revanth Reddy: రేవంత్ రెడ్డి మంత్రి వర్గం ఓ దండుపాళ్యం గ్యాంగ్.. హరీష్ రావు ఫైర్మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నాయకుడు హరీష్ రావు రేవంత్ రెడ్డి మంత్రివర్గంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. రేవంత్ రెడ్డి మంత్రివర్గాన్ని దండుపాళ్యం గ్యాంగ్ అని పిలిచారు. ప్రభుత్వంలోని మంత్రులు ప్రజల కోసం పనిచేయకుండా ఒకరినొకరు దుర్భాషలాడుకుంటూ బిజీగా ఉన్నారని ఫైర్ అయ్యారు. ఒక మంత్రి మరొకరిని దుర్భాషలాడుతున్నారు, అదే ఈ మంత్రివర్గం పరిస్థితి అని హరీష్ రావు ఎద్దేవా చేశారు. ముఖ్యమంత్రి తుపాకులు పంపారని ఆరోపణలు వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు విచారణ ప్రారంభించలేదని ఆయన ప్రశ్నించారు.

బెంగళూరు విద్యార్థిని హత్య: మిషన్ యామిని ప్రియ వాట్సప్ గ్రూపుతో నిత్యం వేధిస్తూ వెంటాడి హత్య

బెంగళూరు విద్యార్థిని హత్య: మిషన్ యామిని ప్రియ వాట్సప్ గ్రూపుతో నిత్యం వేధిస్తూ వెంటాడి హత్యబెంగళూరులో బీఫార్మసి విద్యార్థిని యామిని ప్రియ దారుణ హత్యకు సంబంధించి భయంకరమైన వాస్తవాలు బయటకు వస్తున్నాయి. ప్రేమోన్మాది, నిందితుడు అయిన విఘ్నేష్ తన వాట్సాప్ పేజీలో మిషన్ యామిని ప్రియ అంటూ ఓ గ్రూపును క్రియేట్ చేసాడు. దాని ద్వారా ఆమె కదలికలను తెలుసుకుంటూ నిత్యం ఆమెను వేధిస్తూ వున్నాడు. అలా తన ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్న 20 ఏళ్ల యామిని ప్రియను గురువారం నాడు స్క్వేర్ మాల్ వెనుక రైల్వే పట్టాల దగ్గర ఆమెను హత్య చేశాడు. పోలీసుల హెచ్చరికలను పట్టించుకోకుండా నెలల తరబడి ఆమెను వేధించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న విఘ్నేష్ ఆమెను హత్య చేశాడు.

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో ఏఐఎంఐఎం పోటీ చేయదు: అసదుద్దీన్ ఓవైసీ

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో ఏఐఎంఐఎం పోటీ చేయదు: అసదుద్దీన్ ఓవైసీఎట్టకేలకు ఏఐఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఒవైసీ జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలపై కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠకు తెరదించారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో ఏఐఎంఐఎం పోటీ చేయదని ఆయన ధృవీకరించారు. అయితే, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్‌కు మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా పార్టీ పోటీలో చురుగ్గా ఉంటుంది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక కేవలం ఒక అభ్యర్థిని కాకుండా 3.9 లక్షల మంది ఓటర్ల మనోభావాన్ని సూచిస్తుందని ఒవైసీ అన్నారు.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.
