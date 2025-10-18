Pawan Kalyan: మనం కోరుకుంటే మార్పు జరగదు.. మనం దాని కోసం పనిచేసినప్పుడే మార్పు వస్తుంది..
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆగస్టు 2025లో వైజాగ్లో తన పార్టీ నాయకులతో కలిసి సేనాతో సేనానిని ప్రారంభించారు. రెండు నెలల తర్వాత, ఆయన కొత్త బ్యానర్ అయిన సేనాతో సేనాని: మన నేల కోసం కలిసి నడుద్దాం కింద ప్రచారాన్ని తిరిగి ప్రారంభించారు. ఈసారి, ఆయన జనరల్ జెడ్తో కనెక్ట్ అవ్వడం, తన పార్టీలోకి యువ శక్తిని తీసుకురావడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
యువత రాజకీయాల్లో, సామాజిక మార్పులో చురుకైన పాత్ర పోషించాలని పవన్ కళ్యాణ్ కోరుకుంటున్నారు. దేశ భవిష్యత్తును రూపొందించడానికి జనరల్ జెడ్కు తెలివితేటలు, విశ్వాసం ఉందని ఆయన నమ్ముతున్నారు. కొత్త ఔట్రీచ్ ప్రచారం దార్శనికత కలిగి ఉన్నప్పటికీ సరైన వేదిక, గురువు అవసరమయ్యే యువతకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి రూపొందించబడింది.
సేనాతో సేనాని మన నేల కోసం కలిసి నడుద్దాం ద్వారా, జనసేన యువకులు, మహిళలు తాము శ్రద్ధ వహించే ప్రాంతాలను ఎంచుకుని దేశాభివృద్ధికి కృషి చేయడంలో సహాయపడుతుంది. దేశ నిర్మాణంలో యువతను నిజమైన సహకారులుగా చేయడమే దీని ఉద్దేశ్యం.
మనం కోరుకుంటే మార్పు జరగదు.. మనం దాని కోసం పనిచేసినప్పుడు మార్పు జరుగుతుంది.. అని పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్స్లో రాశారు. ఈ మార్పులో ప్రతి ఒక్కరూ వాటాదారులుగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను.. అని పవన్ జోడించారు. ఆయన జనరల్ జెడ్ని క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా లేదా తన పోస్ట్లో షేర్ చేసిన లింక్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఉద్యమంలో చేరమని ఆహ్వానించారు.