భీమవరం జనసేనకు ఎప్పటి నుంచో ఒక ప్రత్యేక నియోజకవర్గం. 2019లో పవన్ కళ్యాణ్ రెండు స్థానాల నుండి పోటీ చేసి రెండింటిలోనూ ఓడిపోయారు. వాటిలో భీమవరం ఒకటి. ఓటమి పాలైనప్పటికీ, ఈ స్థానం పార్టీకి రాజకీయంగా ముఖ్యమైనదిగా మిగిలిపోయింది.
2024 ఎన్నికలలో, జనసేన భీమవరంలో బలమైన మెజారిటీతో సునాయాసంగా విజయం సాధించింది. అయితే, ప్రస్తుత క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితి ఆశాజనకంగా కనిపించడం లేదు. అంతర్గత సమస్యలు, నాయకత్వ లోపాలు నిదానంగా నియోజకవర్గంలో పార్టీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తున్నాయి.
ఇటీవల, భీమవరంలోని పేకాట క్లబ్ల విషయంలో జనసేన నాయకులు కలకలం సృష్టించారు. అభివృద్ధి నిధుల కోసం ఉప ముఖ్యమంత్రిని ఎప్పుడూ సంప్రదించని స్థానిక నాయకులు, ఒక పోలీసు అధికారి అక్రమంగా అలాంటి క్లబ్లను నడుపుతున్నారని ఆరోపిస్తూ ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ విషయం త్వరలోనే రాజకీయంగా ముదిరింది. ఈ నాయకులను నమ్మి పవన్ కళ్యాణ్ చర్యలు తీసుకున్నారు. అయితే, ఆ తర్వాత ఆ చర్య వికటించి, ఆయనపై ప్రతికూల దృష్టిని తీసుకువచ్చింది. భీమవరానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నప్పటికీ, స్థానిక నాయకత్వ చర్యలు పార్టీకి ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాయి.
పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేయకూడదని నిర్ణయించుకుంటే, 2024 ఎన్నికలలో భీమవరం టిక్కెట్ తనకే వస్తుందని కోటికలపూడి గోవిందరావు ఆశించారు. చివరి నిమిషంలో పులవర్తి రామాంజనేయులును జనసేనలోకి చేర్చుకుని, ఆయనకు టిక్కెట్ ఇచ్చారు.
2019లో పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం 8000 ఓట్ల తేడాతో భీమవరంలో ఓడిపోగా, 2024లో జనసేన భారీగా 67000 ఓట్ల మెజారిటీ సాధించింది. ఈ ఎన్నికల్లో రామాంజనేయులు సీటు గెలుచుకున్నప్పటికీ, వయసు సంబంధిత కారణాల వల్ల అంత చురుకుగా ఉండటం లేదు.
నియోజకవర్గంలో టీడీపీ, జనసేన కార్యకర్తల మధ్య సమర్థవంతంగా సమన్వయం చేయడంలో కూడా ఆయన ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇది సంస్థాగత లోపాలకు దారితీస్తోంది. గోవిందరావు కనీసం ఒక ప్రముఖ నామినేటెడ్ పదవిని ఆశించారు. కానీ ఇప్పటివరకు ఆయనకు ఎలాంటి పదవి లభించలేదు. నిరాశ చెందిన ఆయన పార్టీ వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు.
ఇది భీమవరంలో జనసేన అంతర్గత నిర్మాణాన్ని మరింత బలహీనపరిచింది. నియోజకవర్గంలో టీడీపీ, జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తల మధ్య కూడా స్పష్టమైన అంతరం కనిపిస్తోంది. సమన్వయ సమస్యలు క్షేత్రస్థాయి పనులు మరియు ప్రజలతో సంబంధాలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతానికి, భీమవరంలో బలమైన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకత్వం లేకపోవడం రెండు పార్టీలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంది. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడు గ్రాంధి శ్రీనివాస్ అసంతృప్తి, ప్రశాంతమైన జీవితం కోరుకుంటున్నట్లు పేర్కొంటూ డిసెంబర్ 2024లో పార్టీకి రాజీనామా చేశారు.
పొత్తుల ఘర్షణలను నివారించడానికి చంద్రబాబు నాయుడు జనసేన ఆధీనంలో ఉన్న సీట్లలో నేరుగా జోక్యం చేసుకోవడం లేదు. ఆయన నియోజకవర్గ నివేదికలను పవన్ కళ్యాణ్కు పంపుతున్నారు. భీమవరంలో పరిస్థితిపై జనసేన కార్యకర్తలు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.
వారు పవన్ కళ్యాణ్ వెంటనే జోక్యం చేసుకుని నష్ట నియంత్రణను ప్రారంభించాలని కోరుతున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం నియోజకవర్గంలో పర్యటించి పార్టీ సమస్యలను నేరుగా పరిష్కరిస్తారని చాలామంది ఆశిస్తున్నారు.