సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు.
భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది. ఇది ప్రపంచ భారంలో దాదాపు ఆరవ వంతు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, గ్లాకోమా దాదాపు 75-80 మిలియన్ల మంది వ్యక్తులను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ సంఖ్య 2040 నాటికి 110 మిలియన్లకు మించి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోలుకోలేని అంధత్వానికి ప్రధాన కారణం అయినప్పటికీ, భారతదేశంలో గ్లాకోమా చాలా తక్కువగా నిర్ధారణ చేయబడింది.
ముఖ్యంగా ఆందోళనకరమైన విషయం ఏమిటంటే, దేశంలో 85-90% గ్లాకోమా కేసులు నిర్ధారణ చేయబడకుండానే ఉన్నాయి. ఈ వ్యాధి నిశ్శబ్దంగా ముందుకు సాగుతుంది. లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపించే సమయానికి, కోలుకోలేని ఆప్టిక్ నరాల నష్టం తరచుగా సంభవించింది. ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయడం వలన నివారించదగిన దృష్టి నష్టం, జీవన నాణ్యత తగ్గడం మరియు గణనీయమైన సామాజిక ఆర్థిక ప్రభావం ఏర్పడుతుంది.
స్టెరాయిడ్-ప్రేరిత గ్లాకోమాలో గణనీయమైన పెరుగుదలను మేము చూస్తున్నాము, ముఖ్యంగా వైద్య పర్యవేక్షణ లేకుండా స్టెరాయిడ్ మందులు లేదా కంటి చుక్కలను ఉపయోగించే రోగులలో ఇది తలెత్తుతోందని డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్, క్లినికల్ సర్వీసెస్ హెడ్ డాక్టర్ కెకెఎస్ చక్రవర్తి అన్నారు. దీనిని ప్రమాదకరంగా మార్చేది ఏమిటంటే, రోగులు ప్రారంభంలో లక్షణాలు లేకుండా ఉన్నట్లు భావిస్తారు, అయితే కంటి ఒత్తిడి నిశ్శబ్దంగా పెరుగుతూనే ఉంటుంది, శాశ్వత నష్టాన్ని కలిగిస్తుందని ఆయన అన్నారు.
గత రెండు, మూడు సంవత్సరాలుగా, వృద్ధాప్య జనాభా పెరుగుదల, మధుమేహం మరియు మయోపియా యొక్క అధిక ప్రాబల్యం, రోగ నిర్ధారణ సాంకేతికతలలో పురోగతి, మెరుగైన ప్రజా అవగాహన కారణంగా నిర్ధారణ చేయబడిన గ్లాకోమా కేసులలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉందని వైద్యులు నివేదించారు. అయితే, దీర్ఘకాలిక లేదా పర్యవేక్షణ లేని స్టెరాయిడ్ వాడకం వల్ల కలిగే ద్వితీయ గ్లాకోమాతో పెరుగుతున్న కేసుల నిష్పత్తి ముడిపడి ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సకాలంలో స్క్రీనింగ్ మరియు వైద్య మార్గదర్శకత్వం ద్వారా గుర్తించి ముందుగానే పరిష్కరించినట్లయితే ఇది నివారించగల ప్రమాద కారకం.
గ్లాకోమా సాధారణంగా 40 ఏళ్లు పైబడిన వ్యక్తులలో నిర్ధారణ అవుతుంది, ఈ సంఘటనలు 50 మరియు 70 సంవత్సరాల మధ్య గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటాయి. అయితే, వైద్యులు ప్రారంభ గ్లాకోమాను ఎక్కువగా గుర్తిస్తున్నారు, ముఖ్యంగా వ్యాధి యొక్క కుటుంబ చరిత్ర లేదా ద్వితీయ ట్రిగ్గర్లు ఉన్న వ్యక్తులలో. ప్రాథమిక ఓపెన్-యాంగిల్ గ్లాకోమా అత్యంత ప్రబలమైన రూపంగా కొనసాగుతోంది. అయితే స్టెరాయిడ్-ప్రేరిత గ్లాకోమా మరియు సూడోఎక్స్ఫోలియేషన్ గ్లాకోమా కూడా క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో తరచుగా గమనించబడతాయి.
చాలామంది రోగులు పరిధీయ దృష్టి నష్టం, అద్దాలలో తరచుగా మార్పులు లేదా హాలోస్ చూడటం వంటి ప్రారంభ సంకేతాలను గుర్తించరు. కేంద్ర దృష్టి తరచుగా మొదట ప్రభావితం కానందున, ఇది సకాలంలో రోగ నిర్ధారణ, చికిత్సను ఆలస్యం చేస్తుందని డాక్టర్ చక్రవర్తి జోడించారు.
మంచి దృష్టి అంటే ఆరోగ్యకరమైన కళ్ళు, గ్లాకోమా వృద్ధులను మాత్రమే ప్రభావితం చేస్తుందనే నమ్మకం లేదా సాధారణ కంటి పీడనం వ్యాధిని తోసిపుచ్చుతుందనే సాధారణ అపోహల నుండి వైద్యులు కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు. మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, థైరాయిడ్ రుగ్మతలు, అధిక మయోపియా, దీర్ఘకాలిక స్టెరాయిడ్ వాడకం లేదా బాల్యంలో తగిలిన గాయాలు సహా కంటి గాయం చరిత్ర ఉన్న వ్యక్తులు ఎక్కువ ప్రమాదంలో ఉన్నారు మరియు వార్షిక కంటి పరీక్ష చేయించుకోవాలి.
గ్లాకోమా అవగాహన మాసంలో భాగంగా, నిపుణులు సాధారణ కంటి పరీక్షలు చాలా కీలకమని నొక్కి చెబుతున్నారు. 40 ఏళ్లు పైబడిన వ్యక్తులు ప్రతి ఒకటి నుండి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి సమగ్ర పరీక్ష చేయించుకోవాలి, అయితే అధిక-ప్రమాదకర సమూహాలకు వార్షిక మూల్యాంకనాలు అవసరం. కంటి ఒత్తిడి మరియు ఆప్టిక్ నరాల ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయకుండా దృష్టి పరీక్షలు మాత్రమే సరిపోవు.