విజయ్ చిత్రం జన నాయగన్ విడుదల ఇప్పట్లో లేనట్టేనా?

కోలీవుడ్ అగ్రహీరో విజయ్ నటించిన తాజా చిత్రం జన నాయగన్ విడుదల ఇప్పట్లో లేనట్టేనని తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రం జనవరి 9వ తేదీన సంక్రాంతికి విడుదల కావాల్సివుంది. కానీ, సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ వివాదంలో చిక్కుకోవడంతో విడుదలకు నోచుకోలేదు. ప్రస్తుతం ఈ అంశం కోర్టు పరిధిలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కెనడాలోని భారతీయ చిత్రాల పంపిణీ సంస్థ యార్క్ సినిమాస్ తాజాగా చేసిన ప్రకటనతో జన నాయగన్ విడుదల ఇప్పట్లో లేనట్టేనన్న ప్రచారం సాగుతోంది. 
 
సదరు సంస్థ తాజాగా పేర్కొంటూ 'జన నాయగన్‌' ఏప్రిల్‌ 30 లోపు విడుదల కాదన్న విషయాన్ని గమనించగలరు' అని ప్రస్తావించింది. ఈ సినిమా టికెట్లు బుక్‌ చేసుకుని, ఇంకా రిఫండ్‌ పొందని వారు సంబంధిత థియేటర్ల యాజమాన్యాలను సంప్రదించొచ్చు అని పేర్కొంది. 
 
కొత్త విడుదల తేదీ ఖరారైన తర్వాత ప్రాధాన్యతను బట్టి బుకింగ్‌ చేసుకునే వీలుంటుందని తెలిపింది. దీంతో, మేలో విడుదల ఉండొచ్చని కొందరు అభిమానులు సోషల్‌ మీడియాలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మరోవైపు, తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల నేపథ్యంలో రిలీజ్‌ మరింత ఆలస్యం కానుందనే టాక్‌ వినిపిస్తోంది. యార్క్‌ సినిమాస్‌ ప్రకటనపై చిత్ర బృందం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు.
 
హెచ్‌. వినోద్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా జనవరి 9న విడుదల కావాల్సి ఉంది. సెన్సార్‌ బోర్డు వద్ద సమస్య తలెత్తగా.. ఆ వివాదం తొలుత మద్రాస్‌ హైకోర్టుకు, తర్వాత సుప్రీంకోర్టుకూ చేరిన సంగతి తెలిసిందే. దీని విడుదల విషయంలో జోక్యానికి నిరాకరించిన న్యాయస్థానం మద్రాసు డివిజన్‌ బెంచ్‌ను ఆశ్రయించాలని నిర్మాతలకు సూచించింది. కోర్టులో పలు వాదనల అనంతరం.. సెన్సార్‌ బోర్డుకు వ్యతిరేకంగా దాఖలు చేసిన రిట్‌ పిటిషన్‌ను నిర్మాతలు కొన్ని రోజుల క్రితం ఉపసంహరించుకున్నారు. సినిమాని రివైజింగ్‌ కమిటీకి పంపించారు. 

దారంతా గతుకులు.. భవిష్యత్ ఏంటన్న ప్రశ్న ఉండేది.. తెలంగాణలో జనసేన గెలుపుపా పవన్ కళ్యాణ్

దారంతా గతుకులు.. భవిష్యత్ ఏంటన్న ప్రశ్న ఉండేది.. తెలంగాణలో జనసేన గెలుపుపా పవన్ కళ్యాణ్తెలంగాణా రాష్ట్రంలో పార్టీ పురుడు పోసుకున్నపుడు దారంతా గతుకులు, భవిష్యత్ ఏంటన్న ప్రశ్న ఉండేదని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తాజాగా జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ తరపున పోటీ చేసిన వారిలో ఇద్దరు అభ్యర్థులు విజయకేతనం ఎగురవేశారు. నల్గొండ జిల్లా నేరేడుచర్ల మున్సిపాలిటీ 14వ వార్డులో ఆరూరి విజయలక్ష్మి, మంచిర్యాల కార్పొరేషన్‌లో అగ్గు సాగర్‌లు విజయకేతనం ఎగురవేశారు. ఈ ఫలితాలపై పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించారు.

ఇంటర్, డిగ్రీ విద్యార్థులు కలిసి మహిళకు సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేశారు... తర్వాత...

ఇంటర్, డిగ్రీ విద్యార్థులు కలిసి మహిళకు సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేశారు... తర్వాత...ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అంబేద్కర్ నగర్‍‌లో ఓ దారుణం జరిగింది. ఇంటర్ విద్యార్థి, ఆర్ట్స్ పట్టభద్రుడు కలిసి ఓ మహిళకు సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేసి ఆ మహిళ మృతి కారణమయ్యారు. ఇది వెలుగులోకి రావడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేశారు.

మున్సిపాలిటీ వార్డు మెంబరుగా గెలిచిన మహిళా గొర్రెల కాపరి

మున్సిపాలిటీ వార్డు మెంబరుగా గెలిచిన మహిళా గొర్రెల కాపరితెలంగాణ రాష్ట్రంలో తాజాగా మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల్లో అనేక మంది నిరక్ష్యరాస్యులైన మహిళలు పోటీ చేసి గెలుపొందారు. అలాంటి వారిలో బొడ్డేమొల్ల నాగమ్మ ఒకరు. ప్రకృతిని నమ్ముకుని గొర్రెల కాపరిగా జీవనంసాగిస్తున్నారు. పూర్తి నిరక్ష్యరాస్యురాలు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బొత్తిగా తెలియదు. అలాంటి మహిళకు అదృష్టం వెతుక్కుంటూ వచ్చింది.

నోయిడాలో దారుణం : లాక్ చేసిన కారులో తుపాకీతో కాల్చుకున్న ప్రేమజంట

నోయిడాలో దారుణం : లాక్ చేసిన కారులో తుపాకీతో కాల్చుకున్న ప్రేమజంటనేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ (ఎన్.జి.ఆర్) పరిధిలోని నోయిడాలో దారుణం జరిగింది. ఓ ప్రేమ జంట కారులో డోర్ లాక్ చేసుకుని తుపాకీతో కాల్చుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ప్రియురాలిని కాల్చిచంపిన ప్రియుడు.. ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకునివుంటాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కానీ, స్థానికులు మాత్రం ఇది పరువు హత్యేనంటూ చెబుతున్నారు. దీంతో ఈ ప్రేమజంట మరణాలు మిస్టరీగా మారింది. దీనిపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

పెళ్లికి ముందు రౌడీషీటర్‌తో లేచిపోయిన లేడీ కానిస్టేబుల్

పెళ్లికి ముందు రౌడీషీటర్‌తో లేచిపోయిన లేడీ కానిస్టేబుల్ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ తన పెళ్లికి కొన్ని రోజుల ముందు ఓ రౌడీ షీటర్‌తో లేచిపోయింది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మీరట్ జిల్లాలో జరిగింది. దీంతో ఈ వివాహం రద్దు అయింది.

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకం

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకంగోధుమల ద్వారా తీసిన గోధుమ రవ్వ వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, శరీర బరువు తగ్గించుటలోనూ దోహదపడుతుంది. ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్, విటమిన్ బి ఉంటాయి. గోధుమ రవ్వ వలన కలిగే ప్రయోజనమేమిటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రవ్వతో చేసిన పదార్థాన్ని పాలిచ్చే తల్లులు పాలలో కలిపి తినాలి. కొందరికి గోధుమ రవ్వ జీర్ణవ్యవస్థకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు, అలాంటివారు కొన్ని రోజులు దానిని తినడం ఆపాలి. గోధుమ రవ్వ పదార్థం తింటుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. గోధుమ రవ్వ పదార్థాన్ని తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. గోధుమరవ్వతో చేసిన పదార్థాలకు వాంతులు ఆపే శక్తి వుంది.

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?పైల్స్, తెలుగులో మొలలు. ఈ సమస్య వున్నవారి పరిస్థితి చెప్పలేనంత ఇబ్బందికరంగా వుంటుంది. పైల్స్ సమస్యతో బాధపడుతుంటే ఈ క్రింద తెలిపిన 7 ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలి. వాటిని ఎందుకు దూరం పెట్టాలో తెలుసుకుందాము. పండని అరటిపండ్లు వంటి ఇతర పండ్లను తింటే అవి మొలలు నొప్పి, బాధను పెంచి మలబద్ధకం లేదా చికాకు కలిగించే అవకాశం వుంది. వైట్ రైస్, వైట్ బ్రెడ్, స్టోర్‌లలో కొనుగోలు చేసే కేక్‌లు వంటి శుద్ధి చేసిన ధాన్యాలతో చేసినవి తింటే సమస్య పెరుగుతుంది.

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదు

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదుపింక్ సాల్ట్ సహజ ఖనిజ శిలల నుండి తయారవుతుంది. ఇందులో ఇనుము వంటి ఖనిజాలు ఉండటం వల్ల ఇది గులాబీ రంగులో కనిపిస్తుంది కానీ, ఇందులో సహజంగా అయోడిన్ ఉండదు. అలాగే సముద్రపు నీటి నుండి తయారయ్యే సీ సాల్ట్‌లో కూడా అయోడిన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.
