లేబర్ అడ్డాతో.. కార్మికులకు అండగా నిలుస్తోన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం
ప్రతి ఉదయం, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రద్దీ కూడళ్లలో, ఎవరో ఒకరు తమకు ఒక రోజు పని ఇస్తారేమోనని ఆశతో వందలాది మంది కార్మికులు గుమిగూడతారు. తాపీ పనివారు, వడ్రంగిలు, ఎలక్ట్రీషియన్లు, పెయింటర్లు, నిర్మాణ సహాయకులు కార్మికుల కోసం వెతుకుతున్న కాంట్రాక్టర్లు లేదా వ్యక్తుల కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. కొందరికి గంటల వ్యవధిలోనే ఉపాధి లభిస్తుంది. మరికొందరు ఉదయం అంతా ఎదురుచూస్తూ గడిపి, ఏమీ సంపాదించకుండానే ఇంటికి తిరిగి వెళ్తారు. దశాబ్దాలుగా రోజువారీ కూలీల వాస్తవ పరిస్థితి ఇదే.
Labour Addas
ఇప్పుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లేబర్ అడ్డాల ద్వారా ఈ పరిస్థితిని మార్చాలని కోరుకుంటోంది. 2026 మే 1న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించిన ఈ కార్యక్రమం, రోజువారీ కూలీలకు ఉపాధి కోసం వేచి ఉండటానికి, వారి నైపుణ్యాలను నమోదు చేసుకోవడానికి, సంక్షేమ సేవలను పొందడానికి ప్రత్యేక స్థలాలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ప్రకటన వెలువడిన ఐదు నెలల తర్వాత, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక లేబర్ అడ్డాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ప్రారంభంలో, ప్రభుత్వం ప్రధాన నగరాలు, పట్టణాలలో 15 కేంద్రాలను ప్రకటించింది. తదనంతరం, ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదటి దశలో 25 ఇంటిగ్రేటెడ్ లేబర్ అమేనిటీస్ కాంప్లెక్స్లకు విస్తరించారు.
లేబర్ అడ్డా అంటే..
సాంప్రదాయకంగా, లేబర్ అడ్డా అనేది ఒక అనధికారిక సమావేశ స్థలం. ఇక్కడ కార్మికులు పొద్దున్నే గుమిగూడి, పనికి కూలీల కోసం చూస్తున్న కాంట్రాక్టర్లు, బిల్డర్లు లేదా కుటుంబాల కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. కూలీలు కేవలం పని దొరుకుతుందనే ఆశతో అక్కడికి వెళ్లి, పని దొరుకుతుందనే ఆశతో ఎండలో గంటల తరబడి నిలబడి ఎదురుచూస్తుంటారు.
అనేక ప్రాంతాలలో అధికారిక నమోదు, ఉద్యోగ హామీ లేదా కనీస సౌకర్యాలు కూడా ఉండవు. కేంద్ర ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసంఘటిత రంగంలో 88 లక్షలకు పైగా నమోదిత కార్మికులు ఉన్నారు. ఇక్కడే ఐలాక్ (ILAC) పాత్ర మొదలవుతుంది.
ప్రభుత్వం ఈ ప్రక్రియను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకురావాలని భావిస్తోంది. కార్మికులు తమను తాము నమోదు చేసుకుని, తమ నైపుణ్యాల వివరాలను అందించి, ఉపాధి అవకాశాల కోసం వెతకగలరు. ఎలక్ట్రీషియన్లు, ప్లంబర్లు, మేస్త్రీలు లేదా వడ్రంగిల కోసం చూస్తున్న యజమానులు కార్మికులను కనుగొనడానికి ఈ కేంద్రాలను సంప్రదించవచ్చు.
ప్రతిపాదిత సౌకర్యాలలో వెయిటింగ్ హాల్స్, తాగునీరు, టాయిలెట్లు, వై-ఫై, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల గురించిన సమాచారం ఉన్నాయి. నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ కోసం కూడా ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. దీని ద్వారా కుటుంబాలు వివిధ పనుల కోసం నమోదిత కార్మికులను కనుగొనవచ్చు.
ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభ ప్రకటనను దాటి ముందుకు సాగింది. కొన్ని కేంద్రాలు స్థాపించబడ్డాయని లేదా ప్రారంభించబడ్డాయని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. తొలి నివేదికలలో పేర్కొన్న ప్రదేశాలలో విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి ఉన్నాయి. 25 కాంప్లెక్స్ల నిర్వహణ, యాజమాన్యం కోసం ప్రభుత్వం కొనుగోళ్లను కూడా ప్రారంభించింది. అయితే, ప్రస్తుతం ఉపాధి సేవలను అందిస్తున్న కేంద్రాల సంఖ్య, వాటి ద్వారా వాస్తవంగా ఉద్యోగాలు పొందిన కార్మికుల సంఖ్య గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన సూచికలుగా మిగిలి ఉన్నాయి.