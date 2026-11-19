Cyclone Akvan: అక్వాన్ తుఫాను.. ఏపీలో వర్షాలు...
నవంబర్ 20 మధ్యాహ్నానికి అక్వాన్ తుపాను తీరాన్ని తాకనున్న నేపథ్యంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్, దక్షిణ ఒడిశా తీర ప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులు, భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మొదట నెల్లూరు - విశాఖపట్నం మధ్య తీరాన్ని తాకుతుందని భావించినప్పటికీ, తాజా అంచనాల ప్రకారం ఈ తుపాను ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్, దక్షిణ ఒడిశా తీరంలోని నర్సాపురం - పూరీ ప్రాంతాల మధ్య తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది.
తీర ప్రాంతం మారినప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతాలకు ఇంకా ముప్పు పొంచి ఉంది. నవంబర్ 18 సాయంత్రం సమయానికి, ఈ తుపాను నర్సాపురానికి సుమారు 480 కి.మీ దూరంలో, కళింగపట్నానికి 510 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ప్రస్తుతం ఇది తీవ్ర తుపానుగా కొనసాగుతోంది.
నవంబర్ 19 వరకు ఇదే తీవ్రతతో ఉండే అవకాశం ఉంది. తుపాను తీరాన్ని తాకే సమయంలో గంటకు 90 నుండి 100 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది, కొన్ని చోట్ల గాలి వేగం గంటకు 110 కి.మీ వరకు కూడా ఉండవచ్చు. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లకూడదు. తీర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నవంబర్ 19, 20 తేదీల్లో కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని చోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కూడా పడవచ్చు.
ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు మరియు కాకినాడ జిల్లాల్లో ప్రజలు అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పార్వతీపురం మన్యం, తూర్పు గోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల్లో కూడా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. దక్షిణ ఒడిశాలో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా.
ప్రజలు స్థానిక అధికారులు ఇచ్చే సూచనలను పాటించాలి. తీర ప్రాంతాలకు వెళ్లడం, బలమైన గాలులు వీస్తున్నప్పుడు చెట్ల కింద లేదా విద్యుత్ స్తంభాల దగ్గర నిలబడటం వంటివి చేయకూడదు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
అధికారులు సూచిస్తే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లాలి. తుపాను గమనం, తీవ్రతకు సంబంధించి తాజా సమాచారం కోసం భారత వాతావరణ శాఖ విడుదల చేసే బులెటిన్లను గమనిస్తూ ఉండాలని అధికారులు తెలిపారు.