అక్వాన్ తుఫాను.. తెలంగాణలో చాలా ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం
అక్వాన్ తుఫాను సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో, తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాలకు సంబంధించి భారత వాతావరణ శాఖ హైదరాబాద్ కేంద్రం సోమవారం సాయంత్రం వాతావరణ హెచ్చరికలను గణనీయంగా పెంచింది. తాజా వాతావరణ బులెటిన్ ప్రకారం, తెలంగాణలోని చాలా ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో, హైదరాబాద్, దాని పరిసర జిల్లాల్లో వాతావరణం దాదాపు పొడిగా ఉండవచ్చు.
నవంబర్ 20 నుండి పలు జిల్లాల్లో బలమైన గాలులు, భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి. రాబోయే మూడు రోజుల పాటు తెలంగాణ అంతటా పొడి మరియు చల్లని వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, నవంబర్ 19, గురువారం నుండి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
నవంబర్ 19, 20 తేదీలలో, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట మరియు మహబూబాబాద్ వంటి తూర్పు మరియు ఆగ్నేయ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడవచ్చు. వీటితో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 30 నుండి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హైదరాబాద్ పేర్కొంది.
నవంబర్ 20 నుండి 21 మధ్య, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ (64.5 మి.మీ నుండి 115.5 మి.మీ) నుండి అతి భారీ (204.4 మి.మీ వరకు) వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 50 నుండి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున హెచ్చరిక జారీ చేయబడింది.
ములుగు, నల్గొండ, జనగాం, యాదాద్రి భువనగిరి, వరంగల్, హన్మకొండ జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు, గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
నవంబర్ 21, 22 తేదీలలో, ఐఎండీ, హైదరాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లోని ఏకాంత ప్రదేశాలలో, ఈదురు గాలులతో పాటు భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని సూచించింది.
మంచిర్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ జిల్లాల్లోని కొన్ని ఇతర ప్రాంతాలలో కూడా అదే సమయంలో ఈదురు గాలులతో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.