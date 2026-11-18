తీవ్ర తుఫానుగా బలపడిన అక్వాన్ తుఫాను.. గాలుల వేగం గంటకు 120-130 కిలోమీటర్లు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అక్వాన్ తుఫాను తీవ్ర తుఫానుగా బలపడింది. ఈ వ్యవస్థ తూర్పు తీరానికి సమీపిస్తుండటంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ దాని రాకకు సిద్ధమవుతోంది. నవంబర్ 20న మధ్యాహ్నం సమయంలో ఈ తుఫాను తీరాన్ని తాకుతుందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండి) అంచనా వేసింది.
cyclone Akvan
లోతట్టు తీర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలులు, వరదలు సంభవించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. మూడు ఉపగ్రహ చిత్రాలు సమీపిస్తున్న తుఫాను, బంగాళాఖాతంపై దాని కదలిక, దాని ప్రభావానికి గురయ్యే అవకాశం ఉన్న తీరప్రాంతంపై విభిన్న కోణాలను అందిస్తున్నాయి.
నవంబర్ 18న విడుదల చేసిన తన తాజా బులెటిన్లో, అక్వాన్ గంటకు సుమారు 3 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా కదులుతోందని ఐఎండి తెలిపింది. ఉదయం 5:30 గంటలకు, ఈ తుఫాను మచిలీపట్నానికి ఆగ్నేయంగా 610 కిలోమీటర్ల దూరంలో, విశాఖపట్నానికి దక్షిణ-ఆగ్నేయంగా 610 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. నవంబర్ 20వ తేదీ మధ్యాహ్నం సమయంలో నెల్లూరు, విశాఖపట్నం మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం తీరాలను అక్వాన్ తుఫాను దాటుతుందని, ఇది తీవ్ర తుఫానుగా తీరాన్ని తాకుతుందని ఐఎండి అంచనా వేస్తోంది.
ఐఎండి తాజా అంచనాల సారాంశం ప్రకారం, గరిష్టంగా నిలకడగా వీచే గాలుల వేగం గంటకు 100-110 కిలోమీటర్లు ఉండగా, ఈదురు గాలుల వేగం గంటకు 120 కిలోమీటర్ల వరకు చేరుతుంది. అయితే, తీరప్రాంత హెచ్చరిక ప్రకారం, నవంబర్ 19 రాత్రి నుండి తుఫాను తీరాన్ని తాకే వరకు గాలుల వేగం గంటకు 120-130 కిలోమీటర్లు, ఈదురు గాలుల వేగం గంటకు 145 కిలోమీటర్ల వరకు చేరవచ్చు.