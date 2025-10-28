Bigg Boss Telugu 9: శ్రీజ దమ్ము రీ ఎంట్రీ.. దివ్వెల మాధురిపై ఎదురు దాడి.. వాయిస్పై ట్రోలింగ్స్
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతోంది. ఎందుకంటే హౌస్లోని పోటీదారులు సుపరిచితులైన సెలబ్రిటీలు కాదు. షో నిర్వాహకులు ఎలిమినేట్ అయిన పోటీదారులకు రీ-ఎంట్రీ అవకాశం ఇచ్చారు. సోమవారం ఎపిసోడ్లో శ్రీజ దమ్ము హౌస్లోకి ప్రవేశించింది.
నామినేషన్ ప్రక్రియలో, ఆమెను కార్నర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న అన్ని పోటీదారులను ఆమె గట్టిగా ఎదుర్కొంది. దీని తర్వాత, కొంతమంది ప్రేక్షకులు శ్రీజను మాధురిపై ఎదురుదాడి చేసినందుకు ప్రశంసించడం ప్రారంభించారు. అయితే, కొంతమంది నెటిజన్లు శ్రీజ రీ-ఎంట్రీపై అసంతృప్తిగా ఉన్నారు.
వారు సోషల్ మీడియాలో ఆమెను తీవ్రంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆమె స్వరం చాలా బిగ్గరగా, చిరాకుగా ఉందని గమనించారు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో తీవ్రంగా ఆమెను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.