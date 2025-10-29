బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025 (07:17 IST)

తీరం దాటేసిన మొంథా.. అయినా ముంచేసింది.. భారీ వర్షాలు.. ఏపీలో నలుగురు మృతి (video)

Cyclone Montha
Cyclone Montha
కాకినాడ సమీపంలో మంగళవారం సాయంత్రం 7.30 గంటల ప్రాంతంలో మొంథా తుఫాను తీరం దాటింది. ఈ తుఫాను ధాటికి 100 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచాయి. ఇంకా అలల ఉధృతి భారీగా వుంది. అలాగే భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వేగవంతమైన గాలుల కారణంగా విద్యుత్, రైల్వే మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతిన్నాయి. చెట్లు కూలిపోయాయి. పంటలు నీటమునిగాయి. పలువురు నిరాశ్రయులైనారు. ఈ తుఫాను ఇప్పటివరకు నలుగురు ప్రాణాలను బలిగొంది.
 
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ప్రకారం, మొంథా తుఫాను కాకినాడ సమీపంలోని రాజోలు, అల్లవరం మధ్య 90-100 కి.మీ. వేగంతో తీరం దాటింది. పూర్తిగా తీరప్రాంతాన్ని దాటడానికి మూడు నుండి నాలుగు గంటలు పట్టవచ్చని అంచనా. ఇది క్రమంగా బలాన్ని కోల్పోతుందని, బలమైన గాలులు, భారీ వర్షాన్ని కొనసాగిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. బుధవారం కూడా తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, బలమైన గాలులు మరియు సముద్ర పరిస్థితులు కొనసాగుతాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. 
 
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని మాకవానిపాలెంలో జి. వీరవేణి (49) అనే మహిళ చెట్టు విరిగిపడి మరణించగా, కాకినాడలో ఒక మత్స్యకారుడు తన పడవను ఒడ్డుకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తూ మునిగిపోయాడు. కాకినాడలోని కుంభాభిషేకం ప్రాంతంలో మరో యువకుడు సముద్రంలో కొట్టుకుపోయాడు. 
 
నెల్లూరులోని మనుబోలు మండలం గొట్లపాలెం సమీపంలోని పొట్టేలు వాగులో పశువుల మేత మేసే కె. జయమ్మ తన పశువులతో ఇంటికి తిరిగి వెళుతుండగా కొట్టుకుపోయింది. గ్రామస్తులు, వీఏఓ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని వెలికితీసేందుకు నిపుణులైన ఈతగాళ్ల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. 
 
అల్లూరి సీతారామ రాజు (ఏఎస్సార్) జిల్లాలో, బొర్రా, సిమిలిగూడ మధ్య టన్నెల్ నంబర్ 32A సమీపంలో కొండచరియలు విరిగిపడటంతో దాదాపు 100 మీటర్ల రైల్వే ట్రాక్ కొట్టుకుపోయింది. కొత్తవలస-కిరండూల్ (KK) లైన్‌లో ప్రయాణీకుల, గూడ్స్ రైలు సేవలు నిలిచిపోయాయి. 
 
సొరంగం బురద, శిథిలాలతో నిండిపోయింది. వరద నీరు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఉంది. ఇది మరమ్మతులకు, సహాయక చర్యలకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అత్యవసర ఆరోగ్య సంరక్షణ అందించడానికి పరిపాలన 259 వైద్య శిబిరాలను నిర్వహించింది. 185 మంది వైద్యులు, 1,710 మంది ఆరోగ్య సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసింది. 
తీవ్రమైన తుఫాను కారణంగా అనేక జిల్లాల్లో వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. తీరం దాటడానికి ముందే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 3.6 కోట్ల మంది నివాసితులకు హెచ్చరిక సందేశాలను పంపింది. వారు ఇంటి లోపలే ఉండి అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరింది. 
 
కోనసీమలో, అంతర్వేదిపాలెం సమీపంలో 10 అడుగుల ఎత్తులో అలలు ఎగిసిపడ్డాయి. అక్కడ తుఫాను తీరం దాటింది, లైట్‌హౌస్ భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి. విద్యుత్ సరఫరా అంతరాయం కలిగింది. అనేక గ్రామాలు అంధకారంలోకి నెట్టబడ్డాయి. అనేక మొబైల్ టవర్లు దెబ్బతిన్నాయి. 
 
కాకినాడ-ఉప్పాడ బీచ్ రోడ్డులో బలమైన అలల కారణంగా తీవ్ర కోత ఏర్పడింది. దీనితో భద్రత కోసం పోలీసులు ఆ మార్గాన్ని మూసివేయాల్సి వచ్చింది. ఉప్పాడ ప్రాంతంలోని ఇళ్లలోకి సముద్రపు నీరు ప్రవేశించింది. వాహనాల రాకపోకలను పునరుద్ధరించడానికి ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, అగ్నిమాపక బృందాలు కూలిపోయిన చెట్లను తొలగించడం ప్రారంభించాయి. 
 
12 తీరప్రాంత మండలాల్లోని 65 గ్రామాల నుండి సుమారు 10,000 మందిని సహాయ శిబిరాలకు తరలించినట్లు కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్. షాన్ మోహన్ తెలిపారు. ఒంటరిగా ఉన్నవారిని ఎయిర్ లిఫ్టింగ్ చేయడానికి హెలిప్యాడ్‌లు సిద్ధంగా ఉన్నాయని, 200 మంది ఈతగాళ్ళు, 140 పడవలు సహాయక చర్యల కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. కాకినాడలో గంటకు 100 కి.మీ, మచిలీపట్నంలో గంటకు 70-80 కి.మీ, విశాఖపట్నంలో గంటకు 43 కి.మీ, కావలిలో గంటకు 52 కి.మీ, బాపట్లలో గంటకు 56 కి.మీ, రాజమండ్రిలో 50 కి.మీ, నెల్లూరులో గంటకు 40 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచాయి.
 
విశాఖపట్నంలో, సింధియా, మల్కాపురం మధ్య లోతట్టు ప్రాంతాలు మోకాలిలోతు నీటిలో మునిగిపోయాయి. వరుసగా రెండవ రోజు, రైలు, విమాన సర్వీసులు నిలిపివేయబడ్డాయి. విశాఖపట్నం-విజయవాడ జాతీయ రహదారిని ట్రాఫిక్‌కు మూసివేశారు. తుఫాను తీవ్రత కారణంగా కోనసీమలోని ప్రధాన మార్గాల్లో వాహనాల రాకపోకలను రవాణా శాఖ నిలిపివేసింది. 
 
కోనసీమ వైపు వెళ్లే వాహనాలను దారి మళ్లించామని, అవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ప్రయాణాన్ని నివారించాలని సూచించినట్లు జిల్లా ఎస్పీ జి. బిందు మాధవ్ తెలిపారు. కోనసీమలో అన్ని బస్సు సర్వీసులను ఆర్టీసీ నిలిపివేసింది, కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు అన్ని డిపో కార్యకలాపాలను నిలిపివేసినట్లు జిల్లా రవాణా అధికారి ఎస్.కె.టి. రాఘవ కుమార్ ధృవీకరించారు. 
 
ఉప్పాడ వద్ద, తీరం గుండా అలలు, శక్తివంతమైన గాలులు వీస్తున్నాయని నివాసితులు వివరించారు. స్థానికులు ఎక్కువగా ఇంటి లోపలే ఉండిపోయారు. నగరంలోని ప్రధాన జంక్షన్లు నిర్మానుష్యంగా కనిపించాయి. కాకినాడ జిల్లాలో తీరం వెంబడి, లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్న 35,114 మందిని ఖాళీ చేయించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. 
వాకలపూడికి చెందిన రిటైర్డ్ ప్రభుత్వ అధికారి బి.వి. రాఘవులు మాట్లాడుతూ, రోజంతా భారీ గాలులు, అప్పుడప్పుడు వర్షం కురిసింది. పంటనష్టం జరిగింది. హోప్ ఐలాండ్ కాకినాడను తీవ్రమైన తుఫానుల నుండి రక్షించడం మా అదృష్టం - దీనిని పర్యాటక కేంద్రంగా మరింత అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పారు. 
 
కాకినాడకు చెందిన మరో నివాసి జి.బి. చంద్రమౌళి మాట్లాడుతూ, మేము వర్షాలు, గాలులను ఎదుర్కొన్నాము కానీ అధిక తీవ్రత గల తుఫానును ఎదుర్కొన్నాము. బాలాజీ చెరువు, బోట్ క్లబ్ సమీపంలో కొన్ని చెట్లు కూలిపోయాయి. మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం చాలా గంటలు విద్యుత్తు సరఫరా నిలిచిపోవడం వల్ల అసౌకర్యం కలిగినా, మౌలిక సదుపాయాలకు పెద్దగా నష్టం జరగలేదని నివాసితులు ఉపశమనం పొందారని చెప్పారు. 
 
ఇంతలో, నంద్యాల జిల్లా ఉయ్యాలవాడ మండలంలో డ్రైవర్ కాలువ లోతును తప్పుగా అంచనా వేయడంతో మంగళవారం రాత్రి తిరుపతి-కోయిలకుంట్ల ఆర్టీసీ బస్సు వరద నీటిలో చిక్కుకుంది. ప్రధాన మార్గంలో వరదల కారణంగా సర్వాయిపల్లి గుండా దారి మళ్లించిన బస్సు, వాగు పొంగిపొర్లడంతో చిక్కుకుపోయింది. అప్రమత్తమైన గ్రామస్తులు 10 మంది ప్రయాణికులను సురక్షితంగా రక్షించారు. ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగకుండా నిరోధించారు.

Webdunia
