మద్యం షాపులో జగడం.. మధ్యవర్తిగా వచ్చినోడు ఏం చేశాడంటే?
మద్యం మత్తులో ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య జరిగిన గొడవను పరిష్కరించడానికి బయలుదేరిన వ్యక్తి వారిలో ఒకరిపై దాడి చేసి ప్రాణాపాయానికి కారణమయ్యాడని పోలీసులు మంగళవారం తెలిపారు. వరంగల్లోని కోమట్ల బండలోని తుర్పు కోట ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ సంఘటనలో బాధితుడిని సాయిగా గుర్తించారు.
సాయి, అతని స్నేహితులు బొల్లా రాజేష్ ఒక మద్యం దుకాణంలో మద్యం సేవిస్తూ, బిగ్గరగా వాదించుకుంటున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. సోమవారం రాత్రి, స్థానిక నివాసి బంగారి వినీత్ జోక్యం చేసుకున్నాడు. సాయి వినీత్ను దూరంగా నెట్టివేసి, అతను ఎందుకు ఇందులో పాల్గొంటున్నాడని అడిగాడు.
దీంతో ఆగ్రహించిన వినీత్ తన బంధువులకు, కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేశాడు. వెంటనే బంగారి నవీన్, రాజుతో పాటు మరికొందరు అక్కడికి చేరుకుని సాయిపై దాడి చేశారు. బాధితుడు స్పృహ కోల్పోవడంతో మిల్స్ కాలనీ పోలీస్ స్టేషన్కు, తరువాత ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు.
మిల్స్ కాలనీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి వినీత్ స్నేహితులు సాయిపై దాడి చేశారని వారి కోసం వెతుకుతున్నారు. వారు ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారు. ఈ ఘర్షణ నేపథ్యంలో తుర్పు కోట ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. నిందితులైన యువకుల ఇళ్లపై ప్రతీకార దాడులు జరగకుండా పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలో భద్రతను పెంచారు.