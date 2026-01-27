ఓ వ్యక్తితో రిలేషన్లో ఉన్నా.. కానీ కొన్నాళ్ళకే అసలు విషయం తెలిసింది.. : తమన్నా
తాను టీనేజ్లో ఉన్న సమయంలోనే తొలిసారి ప్రేమలోపడ్డానని, తన లక్ష్యాలు, కెరీర్ కోసం ఆ బంధానికి స్వస్తి పలకాల్సి వచ్చిందని మిల్కీబ్యూటీ తమన్నా అన్నారు. ఆ తర్వాత ఓ వ్యక్తితో రిలేషన్లో ఉన్నానని, కొన్నాళ్లకు ఆ వ్యక్తి సరైన వ్యక్తి కాదని గ్రహించి దూరం పెట్టినట్టు తెలిపారు.
తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, నేను టీనేజ్లో ఉన్నపుడు తొలిసారి ప్రేమలోపడ్డాడను. కానీ, నా లక్ష్యాలు, కెరీర్ కోసం ఆ బంధాన్ని వదులుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత మరో వ్యక్తితో రిలేషన్లో ఉన్నాను. కానీ, కొన్నాళ్లకే ఆ వ్యక్తి నాకు సరైన జోడీ కాదనిపించింది. అలాంటి వ్యక్తితో బంధాన్ని కొనసాగించడం చాలా ప్రమాదకరమని గ్రహించి బయటపడ్డాను అని తెలిపింది.
కాగా, బాలీవుడ్ నటుడు విజయ్ వర్మతో తమన్నా రిలేషన్లో ఉన్న విషయం తెల్సిందే. వీరిద్దరి ప్రేమాయణం 'లస్ట్ స్టోరీస్-2' వెబ్ సిరీస్ సెట్స్లో మొదలైంది. ఆ తర్వాత వీరిద్దరూ ఎక్కడకు వెళ్లినా కలిసి వెళ్లేవారు. కలిసి తిరిగేవారు. కలిసి షూట్లు చేసేవారు. దీంతో వారిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారని ప్రతి ఒక్కరూ భావించారు. కానీ, ఆకస్మికంగా వీరిద్దరూ విడిపోయారు. ఇపుడు తమన్నా పెళ్లికి సిద్ధమవుతుంటే విజయ్ వర్మ మాత్రం తన కెరీర్కే ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టు బాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం.