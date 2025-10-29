Cyclone montha: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. రాబోయే 24 గంటల్లో..?

హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని అనేక జిల్లాల్లో మంగళవారం భారీ వర్షం కురిసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కాకినాడ సమీపంలో తీరాన్ని తాకిన తుఫాను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించాయి. భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తుఫాను లోతట్టు ప్రాంతాలకు కదులుతుందని, తెలంగాణలో విస్తృతంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
మంగళవారం, నగరంలోని కూకట్పల్లి, మియాపూర్, నిజాంపేట, అల్వాల్, కాప్రాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురిశాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా, మోమిన్పేట (వికారాబాద్)లో 42 మి.మీ. వర్షం కురిసింది. తెలంగాణ అభివృద్ధి, ప్రణాళిక సంఘం (టీడీడీపీఎస్) బహుళ మండలాల్లో తీవ్రమైన, స్థానికీకరించిన జల్లులను నమోదు చేసింది. ఇది తుఫాను తేమతో నిండిన ఫీడర్ బ్యాండ్లు ఇప్పటికే బలమైన లోతట్టు వర్షపాతాన్ని ప్రారంభించాయని సూచిస్తుంది.
వికారాబాద్ తర్వాత అదే జిల్లాలోని మన్నెగూడ (38.5 మి.మీ.) ఉంది. అమ్రాబాద్ (నాగర్ కర్నూల్)లో 34.3 మి.మీ, తెల్దేవ్రపల్లె (నల్గొండ) 33.5 మి.మీ, గుండ్ల మాచనూరు (హత్నూర, సంగారెడ్డి)లో 31.8 మి.మీ నమోదైంది.
వికారాబాద్, నాగర్కర్నూల్, కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో 17 నుంచి 29 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాలు, నిర్మల్, జగిత్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, వరంగల్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు.
ఎల్లో అలర్ట్ - కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, నిజామాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, హనుమకొండ, జనగాం, సిద్దిపేట, యాదాద్రి భోంగీర్లను కవర్ చేసే ఏకాంత ప్రదేశాలలో భారీ వర్షాన్ని సూచిస్తుంది. హైదరాబాద్లో, రోజంతా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది. సాయంత్రం నాటికి ఒక మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.
రాబోయే 24 గంటల్లో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, ఉదయం పొగమంచు, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉంటాయని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. గరిష్ట, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 29°C, 21°C వరకు ఉంటాయని అంచనా.
తీవ్రమైన వర్షాలు కురిసే సమయంలో నివాసితులు ఇంటి లోపలే ఉండాలని, అనవసరమైన ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. తుఫాను కారణంగా రాబోయే రెండు రోజుల్లో తెలంగాణ వాతావరణంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నందున విపత్తు ప్రతిస్పందన బృందాలను హై అలర్ట్లో ఉంచారు.