Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025 (09:41 IST)

Cyclone montha: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. రాబోయే 24 గంటల్లో..?

Telangana Rains
హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని అనేక జిల్లాల్లో మంగళవారం భారీ వర్షం కురిసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కాకినాడ సమీపంలో తీరాన్ని తాకిన తుఫాను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించాయి. భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తుఫాను లోతట్టు ప్రాంతాలకు కదులుతుందని, తెలంగాణలో విస్తృతంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. 
 
మంగళవారం, నగరంలోని కూకట్‌పల్లి, మియాపూర్, నిజాంపేట, అల్వాల్, కాప్రాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురిశాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా, మోమిన్‌పేట (వికారాబాద్)లో 42 మి.మీ. వర్షం కురిసింది. తెలంగాణ అభివృద్ధి, ప్రణాళిక సంఘం (టీడీడీపీఎస్) బహుళ మండలాల్లో తీవ్రమైన, స్థానికీకరించిన జల్లులను నమోదు చేసింది. ఇది తుఫాను తేమతో నిండిన ఫీడర్ బ్యాండ్‌లు ఇప్పటికే బలమైన లోతట్టు వర్షపాతాన్ని ప్రారంభించాయని సూచిస్తుంది. 
 
వికారాబాద్‌ తర్వాత అదే జిల్లాలోని మన్నెగూడ (38.5 మి.మీ.) ఉంది. అమ్రాబాద్ (నాగర్ కర్నూల్)లో 34.3 మి.మీ, తెల్దేవ్రపల్లె (నల్గొండ) 33.5 మి.మీ, గుండ్ల మాచనూరు (హత్నూర, సంగారెడ్డి)లో 31.8 మి.మీ నమోదైంది. 
 
వికారాబాద్‌, నాగర్‌కర్నూల్‌, కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో 17 నుంచి 29 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాలు, నిర్మల్, జగిత్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, వరంగల్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. 
 
ఎల్లో అలర్ట్ - కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, నిజామాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, హనుమకొండ, జనగాం, సిద్దిపేట,  యాదాద్రి భోంగీర్‌లను కవర్ చేసే ఏకాంత ప్రదేశాలలో భారీ వర్షాన్ని సూచిస్తుంది. హైదరాబాద్‌లో, రోజంతా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది. సాయంత్రం నాటికి ఒక మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.
 
రాబోయే 24 గంటల్లో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, ఉదయం పొగమంచు, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉంటాయని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. గరిష్ట, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 29°C, 21°C వరకు ఉంటాయని అంచనా. 
 
తీవ్రమైన వర్షాలు కురిసే సమయంలో నివాసితులు ఇంటి లోపలే ఉండాలని, అనవసరమైన ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. తుఫాను కారణంగా రాబోయే రెండు రోజుల్లో తెలంగాణ వాతావరణంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నందున విపత్తు ప్రతిస్పందన బృందాలను హై అలర్ట్‌లో ఉంచారు.

Naveen Chandra: అప్పుడు అరవింద సమేత - ఇప్పుడు మాస్ జాతర : నవీన్ చంద్ర

Naveen Chandra: అప్పుడు అరవింద సమేత - ఇప్పుడు మాస్ జాతర : నవీన్ చంద్రమాస్ మహారాజా రవితేజ చిత్రం మాస్ జాతర. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. భాను భోగవరపు ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. రవితేజ, శ్రీలీల, నవీన్ చంద్ర ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన ఈ చిత్రానికి భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు. అక్టోబర్ 31వ తేదీ సినిమా విడుదల కాబోతుంది. ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఇందులో ప్రతినాయకుడిగా నటించిన నవీన్ చంద్ర ఇలా మాట్లాడారు.

Suriya: రజినీకాంత్, అమితాబ్ బచ్చన్ లా వినోదాన్ని పంచగల హీరో రవితేజ: సూర్య

Suriya: రజినీకాంత్, అమితాబ్ బచ్చన్ లా వినోదాన్ని పంచగల హీరో రవితేజ: సూర్యరవితేజ అభిమానులను, నా అభిమానులను ఇలా చూడటం ఆనందంగా ఉంది. అభిమానుల మధ్యలో జరిగే ఇలాంటి వేడుకకు హాజరవ్వడం నాకిష్టం. నన్ను ఆహ్వానించిన నాగవంశీ కి కృతఙ్ఞతలు. రవితేజ తో నాది 20 ఏళ్ళ అనుబంధం. ఈ రోజు ఒక ఫ్యాన్ బాయ్ లా మాట్లాడుతున్నాను. ఆయన పేరు వింటేనే ఆనందం కలుగుతుంది.. అని తమిళ నటుడు సూర్య అన్నారు.

Down down CM: డౌన్ డౌన్ సి.ఎం. అంటూ రేవంత్ రెడ్డి సమావేశం వద్ద నిరసన సెగ

Down down CM: డౌన్ డౌన్ సి.ఎం. అంటూ రేవంత్ రెడ్డి సమావేశం వద్ద నిరసన సెగతెలుగు సినీ రంగానికి చెందిన 24 క్రాఫ్ట్ లకు చెందిన కార్మికల సంఘాల ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం రాత్రి యూసుఫ్ గూడా గ్రౌండ్ లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కి అభినంద సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా చిత్రపురికాలనీ పోరాట సమితికి చెందిన మహిళలు, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కొందరు ఆందోళనకు దిగారు. చిత్రపురి కాలనీకి చెందిన దొంగలను సపోర్ట్ చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ దొంగలు వచ్చారంటూ నినదించారు.

Revanth Reddy: కర్ణుడులా మిత్ర ధర్మాన్ని పాటిస్తా, సినీ కార్మికుల వెల్ఫేర్ కోసం పది కోట్లు ఇస్తా : రేవంత్ రెడ్డి

Revanth Reddy: కర్ణుడులా మిత్ర ధర్మాన్ని పాటిస్తా, సినీ కార్మికుల వెల్ఫేర్ కోసం పది కోట్లు ఇస్తా : రేవంత్ రెడ్డితెలుగు సినీ రంగానికి చెందిన 24 క్రాఫ్ట్ లకు చెందిన కార్మికల సంఘాల ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం రాత్రి యూసుఫ్ గూడా గ్రౌండ్ లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కి అభినంద సభ ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలు జరగడం నేపథ్యంకూడా కావడంతో సినీ కార్మికులు అంతా జూబ్లీహిల్స్ పరిధిలోకి వచ్చే యూసుఫ్ గూడా, క్రిష్ణా నగర్, మారుతీ నగర్ చుట్టుపక్కల వేలాది మంది కార్మికులు నివశిస్తున్నారు. కనుక రేవంత్ రెడ్డి తన ప్రసంగంలో సినీ కార్మికులకు చాలా హామీలు ఇచ్చారు.

నేను కంటి నిండా నిద్రపోయి చాలా నెలలైంది.. మీరు అలాచేయకండి.. రష్మిక

నేను కంటి నిండా నిద్రపోయి చాలా నెలలైంది.. మీరు అలాచేయకండి.. రష్మికనేను కంటి నిండా నిద్రపోయి చాలా నెలలైందని, మీరు అలా చేయకండి అంటూ హీరోయిన్ రష్మిక చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన వారితోపాటు తన అభిమానులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. చిత్ర పరిశ్రమలో గత కొన్ని నెలలుగా పని దినాలపై చర్చ సాగుతోంది. దీనిపై రష్మిక మందన్నా తాజాగా స్పందించారు.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే మహిళలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. పోషకాల గని అయిన బీట్ రూట్‌ను ప్రతి రోజూ అర కప్పు తీసుకుంటే మహిళల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బీట్ రూట్‌లో విటమిన్లు, యాంటీ-యాక్సడెంట్లు వంటి పోషకాలు వున్నాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ప్రతి రోజూ పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో చూద్దాం.. జీర్ణ వ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా వుంటుంది. వ్యాధినిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. జీర్ణ సమస్యలను దూరం చేసుకోవాలంటే.. రోజూ బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవాల్సిందే అంటున్నారు న్యూట్రీషియన్లు. అలాగే పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా శరీర బరువు తగ్గుతుంది. కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కెలోరీలను బీట్ రూట్ రసం బర్న్ చేస్తుంది. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గవచ్చు.

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?ఉప్పు శనగలు... వీటినే వేయించిన శనగలు లేదా పుట్నాలు అంటారు. ఇవి చాలా మందికి ఇష్టమైన, ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండి. ఇవి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉండి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఉప్పు శనగలు తినడం వలన కలిగే ముఖ్య ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగల్లో ప్రొటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, శరీరానికి శక్తిని అందించడానికి చాలా అవసరం. మాంసాహారం తీసుకోని వారికి ఇవి మంచి ప్రొటీన్ వనరు. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండటం వలన త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
