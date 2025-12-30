Kavitha: 2025 సంవత్సరం నాకు చాలా చెడు సంవత్సరం.. కల్వకుంట్ల కవిత
2025 సంవత్సరం తనకు చాలా చెడు సంవత్సరమని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు. తాను కుట్రలు, అవమానాలు, వ్యక్తిగత పోరాటాలు, రాజకీయ సమస్యలను ఎదుర్కొన్నానని ఆమె పంచుకున్నారు. ఇంకా కవిత భావోద్వేగంతో మాట్లాడుతూ, ఆ దశ చాలా కష్టంగా ఉందని ఆమె అన్నారు.
తాను ఎంతగా ప్రయత్నించినా, తనపై కుట్ర పన్నినవారు విజయం సాధించారని కవిత పేర్కొన్నారు. వారు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో పదవుల్లో ఉన్నారని, తాను మాత్రం పార్టీకి దూరంగా ఉన్నానని ఆమె అన్నారు. ఈ పరిస్థితి అకస్మాత్తుగా ఏర్పడలేదని, దీని మూలాలు 2019 వరకు ఉన్నాయని ఆమె తెలిపారు.
బీఆర్ఎస్లోని ఒక వర్గం చాలా సంవత్సరాలుగా తనపై కుట్ర పన్నిందని ఆరోపించారు. వారు తన రాజకీయ భవిష్యత్తును దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నించారని, రాజకీయంగా తనను ఒంటరిని చేయడానికి కుట్ర పన్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు.
అయితే, తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, ఎల్లప్పుడూ ఉద్యమం కోసం, ప్రజల కోసం పనిచేశానని ఆమె స్పష్టం చేశారు. నిజం ఏదో ఒక రోజు బయటపడుతుందని తాను నమ్ముతున్నానని కవిత అన్నారు. తనకు ఎదురైన ఈ ప్రవర్తన తనను తీవ్రంగా బాధించిందని ఆమె అంగీకరించారు. కానీ తాను మాత్రం వదిలిపెట్టనని అన్నారు. ఎంతమంది కుట్రలు పన్నినా, తాను ధైర్యంగా, బలంగా నిలబడతానని ఆమె చెప్పారు.
ఆత్మగౌరవంతో, హుందాతనంతో తిరిగి పోరాడతానని ఆమె ముగించారు. గత సంవత్సరంలో ఎదురైన ఎదురుదెబ్బలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రజల మద్దతుతో తన భవిష్యత్తుపై తనకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని కవిత అన్నారు.