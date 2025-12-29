సోమవారం, 29 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 29 డిశెంబరు 2025 (17:00 IST)

తిరుమలలో తెలంగాణ భవన్ కోసం డిమాండ్‌.. శబరిమలలోనూ ఇదే తరహాలో..?

Tirumala
తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాల సందర్భంగా, రాష్ట్ర విభజన తర్వాత తెలంగాణ ప్రజా ప్రతినిధులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను ఉటంకిస్తూ, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ తిరుమలలో తెలంగాణ భవన్ కోసం డిమాండ్‌ను పునరుద్ధరించారు. 
 
తెలంగాణకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, ప్రజలు తరచుగా ఆలయ సందర్శనల సమయంలో వసతి, సరైన సౌకర్యాల కోసం ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలిపారు. కర్ణాటక, తమిళనాడులకు ఇప్పటికే తిరుమలలో సొంత భవనాలు ఉన్నాయని, ఇది వారి నాయకులకు సందర్శనలను సులభతరం చేస్తుందని కమలాకర్ ఎత్తి చూపారు. రాష్ట్రం చాలా సంవత్సరాలుగా ఉనికిలో ఉన్నప్పటికీ, తెలంగాణ ప్రతినిధులు ఇలాంటి సౌలభ్యం లేదా ప్రాధాన్యతను పొందడం లేదని అన్నారు. 
 
శబరిమల గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. తెలంగాణ భక్తులు, ప్రతినిధులు అక్కడ కూడా ఇలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇతర రాష్ట్రాలు ప్రధాన తీర్థయాత్ర కేంద్రాలలో తమ ప్రజలకు సరైన ఏర్పాట్లు చేశాయని, తెలంగాణ ఇంకా వెనుకబడి ఉందని కమలాకర్ వాదించారు. 
 
అయితే, ఈ ప్రతిపాదన అంత సులభమైనది కాదు. తుది నిర్ణయం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చేతుల్లోనే ఉంది. ఇది రాజకీయ చర్చకు కూడా దారితీసింది. ఈ సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి స్నేహపూర్వక, సహకార వైఖరిని ఆశిస్తోంది. ఈ డిమాండ్ ముందుకు సాగుతుందో లేదో చూడాలి.

D.Sureshbabu: ప్రేక్షకుల కోసమే రూ.99 టికెట్ ధరతో సైక్ సిద్ధార్థ తెస్తున్నామంటున్న డి.సురేష్ బాబు

D.Sureshbabu: ప్రేక్షకుల కోసమే రూ.99 టికెట్ ధరతో సైక్ సిద్ధార్థ తెస్తున్నామంటున్న డి.సురేష్ బాబుహీరో శ్రీ నందు తన అప్ కమింగ్ మూవీ 'సైక్ సిద్ధార్థ'కు రానా దగ్గుబాటి స్పిరిట్ మీడియా బ్యాకింగ్ తో వస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి వరుణ్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. స్పిరిట్ మీడియా, నందునెస్ కీప్ రోలింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై శ్రీ నందు, శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి తుడి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. మ్యాడ్ మాక్స్-స్టైల్ మ్యాడ్‌నెస్‌తో యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందిన సైక్ సిద్ధార్థ లో హై ఎనర్జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వుండబోతుంది.

Jagapatibabu: పెద్ది షూటింగ్ నుండి బొమానీ ఇరానీ, జగపతిబాబు లుక్

Jagapatibabu: పెద్ది షూటింగ్ నుండి బొమానీ ఇరానీ, జగపతిబాబు లుక్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ చిత్రం ‘పెద్ది’ షూటింగ్ జరుగుతోంది. బుచ్చిబాబు సానా డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ సినిమాలో బొమానీ ఇరానీ, జగపతిబాబు లుక్ ను నేడు చిత్ర టీమ్ విడుదల చేసింది. లేటెస్ట్ పోస్టర్‌లో జగపతి బాబు పూర్తిగా భిన్నమైన అవతార్‌లో దర్శనమిచ్చారు. అప్పల సూరి అనే పాత్రలో ఆయనను చూసిన వారు తొలుత గుర్తుపట్టలేని స్థాయిలో ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ కనిపిస్తోంది.

Prabhas: తాత సృష్టించిన ప్రమాదాల నుంచి రాజా సాబ్ ఎలా బయటపడ్డాడు !

Prabhas: తాత సృష్టించిన ప్రమాదాల నుంచి రాజా సాబ్ ఎలా బయటపడ్డాడు !రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న ప్రెస్టీజియస్ మూవీ "రాజా సాబ్". ఈ చిత్రాన్ని హారర్ కామెడీ జానర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ మూవీగా నిలిచిపోయేలా తెరకెక్కిస్తున్నారు దర్శకుడు మారుతి. "రాజా సాబ్" సినిమాను భారీ ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ తో అన్ కాంప్రమైజ్డ్ గా నిర్మిస్తున్నారు నిర్మాతలు టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు.

Rajendra Prasad: వాయిదా పడ్డ సఃకుటుంబానాం చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది

Rajendra Prasad: వాయిదా పడ్డ సఃకుటుంబానాం చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైందిరామ్ కిరణ్, మేఘ ఆకాష్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం సఃకుటుంబానాం. రాజేంద్రప్రసాద్, బ్రహ్మానందం, శుభలేఖ సుధాకర్, సత్య, రాజశ్రీ నాయర్, రచ్చ రవి, గిరిధర్, తాగుబోతు రమేష్, భద్రం తదితరులు కీలకపాత్రలో పోషిస్తున్నారు. మణిశర్మ ఈ సినిమాకు సంగీతాన్ని అందించగా మధు దాసరి డిఓపిగా పనిచేశారు. ఎడిటర్ గా శశాంక్ మలి చేశారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ చిత్ర ట్రైలర్ కు సోషల్ మీడియా ద్వారా మంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి.

అవును... నేను లావుగా ఉన్నాను : అమీర్ ఖాన్ కుమార్తె

అవును... నేను లావుగా ఉన్నాను : అమీర్ ఖాన్ కుమార్తెఅవును.. నేను లావుగా ఉన్నాను. 2020 నుంచి లావుగా ఉన్నాననే భావనతో అధిక బరువు, ఒబేసిటీ మధ్య ఊగిసలాడుతున్నాను. నా శరీరం గురించి నేను ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. అయితే, నాలో ఒక చిన్న సానుకూల మార్పు కనిపించడంతో దీని గురించి మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నా అని ఇరాఖాన్ తన పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చారు.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?శరీరంలో చెడు కొవ్వు పెరిగితే దానివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది. కనుక చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం ముఖ్యం ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరుగుతుంది. ధూమపానం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది కనుక మానేయాలి. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యే.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?డయాబెటిక్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి దూరంగా పెట్టవలసిన ఆహారాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని తెలుసుకుందాము. బంగాళాదుంపలు తింటే బ్లడ్ షుగర్ వెంటనే పెరుగుతుంది కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. స్వీట్ కార్న్ మొక్కజొన్న తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి కనుక వాటిని తినరాదు. అరటిపండ్లు రక్తంలో చక్కెరను పెంచే పిండి పదార్థాలుంటాయి కనుక వాటిని తినకపోవడమే మంచిది. తెల్లని పిండి వంటి శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లతో తయారుచేయబడిన పదార్థాలకు మధుమేహ రోగులు దూరంగా వుండాలి. తెల్ల బియ్యంలో చక్కెర స్థాయిలు అధికంగా వుంటాయి. పాలు, పాల ఉత్పత్తులు కూడా షుగర్ లెవల్స్ పెంచుతాయి.

ఆరోగ్యకరమైన ట్విస్ట్‌తో పండుగ వేడుకలను జరుపుకోండి: డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్

ఆరోగ్యకరమైన ట్విస్ట్‌తో పండుగ వేడుకలను జరుపుకోండి: డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్రుచికరమైనది, ఓదార్పునిచ్చేది, వేడుకలకు తగినది... ఈ కేక్ పండుగ సీజన్‌కు సరైన డెజర్ట్. ఇది ఆనందాన్ని ఇస్తూనే సమతుల్యంగా ఉంటుంది. అందరూ మళ్లీ మళ్లీ అడిగి తినేలా ఉండే ఈ కేక్‌ను ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ చూడండి డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్ తయారీ సమయం: 60 నిమిషాలు వడ్డన: 8-అంగుళాల కేక్ (సుమారు 10 ముక్కలు) కావలసిన పదార్థాలు: బాదం పిండి- 2 కప్పులు (180 గ్రాములు) గుడ్లు- 4 మధ్యస్థ పరిమాణం (196 గ్రాములు) డార్క్ చాక్లెట్- 1/2 కప్పు (100 గ్రాములు) మేపుల్ సిరప్- 1/2 కప్పు (113 మి.లీ) నెయ్యి- 1/4 కప్పు (40 మి.లీ)
