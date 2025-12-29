తిరుమలలో తెలంగాణ భవన్ కోసం డిమాండ్.. శబరిమలలోనూ ఇదే తరహాలో..?
తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాల సందర్భంగా, రాష్ట్ర విభజన తర్వాత తెలంగాణ ప్రజా ప్రతినిధులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను ఉటంకిస్తూ, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ తిరుమలలో తెలంగాణ భవన్ కోసం డిమాండ్ను పునరుద్ధరించారు.
తెలంగాణకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, ప్రజలు తరచుగా ఆలయ సందర్శనల సమయంలో వసతి, సరైన సౌకర్యాల కోసం ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలిపారు. కర్ణాటక, తమిళనాడులకు ఇప్పటికే తిరుమలలో సొంత భవనాలు ఉన్నాయని, ఇది వారి నాయకులకు సందర్శనలను సులభతరం చేస్తుందని కమలాకర్ ఎత్తి చూపారు. రాష్ట్రం చాలా సంవత్సరాలుగా ఉనికిలో ఉన్నప్పటికీ, తెలంగాణ ప్రతినిధులు ఇలాంటి సౌలభ్యం లేదా ప్రాధాన్యతను పొందడం లేదని అన్నారు.
శబరిమల గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. తెలంగాణ భక్తులు, ప్రతినిధులు అక్కడ కూడా ఇలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇతర రాష్ట్రాలు ప్రధాన తీర్థయాత్ర కేంద్రాలలో తమ ప్రజలకు సరైన ఏర్పాట్లు చేశాయని, తెలంగాణ ఇంకా వెనుకబడి ఉందని కమలాకర్ వాదించారు.
అయితే, ఈ ప్రతిపాదన అంత సులభమైనది కాదు. తుది నిర్ణయం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చేతుల్లోనే ఉంది. ఇది రాజకీయ చర్చకు కూడా దారితీసింది. ఈ సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి స్నేహపూర్వక, సహకార వైఖరిని ఆశిస్తోంది. ఈ డిమాండ్ ముందుకు సాగుతుందో లేదో చూడాలి.