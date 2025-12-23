TTD: స్వీడన్, ఆస్ట్రేలియా, నెదర్లాండ్స్, శ్రీలంకలో శ్రీవారి ఆలయాలు
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలను (టీటీడీ) ప్రపంచవ్యాప్త బ్రాండ్గా మార్చడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. టీటీడీ బోర్డు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరుమల ఆలయ ప్రతిరూపాలను నిర్మించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మికతను, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి గొప్పదనాన్ని వ్యాప్తి చేయనుంది.
ఇటీవల జరిగిన ఒక సమీక్షా సమావేశంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేంకటేశ్వర ఆలయాల సంఖ్యను, స్వామి వారి ఆస్తులను పెంచడానికి టీటీడీ ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. వివిధ దేశాలలో ఆలయాలను నిర్మించాలంటూ అనేక విజ్ఞప్తులు వస్తున్నందున, టీటీడీ బోర్డు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించాలని నిర్ణయించింది.
యూకే నుండి నాలుగు, జర్మనీ నుండి మూడు ప్రతిపాదనలు టీటీడీకి అందినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. స్వీడన్, ఆస్ట్రేలియా, నెదర్లాండ్స్, శ్రీలంక వంటి ఇతర దేశాలు కూడా ఆలయాల నిర్మాణానికి టీటీడీని కోరుతున్నాయి.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు, విదేశాలలో ఆలయాల నిర్మాణం, నిర్వహణ కోసం వ్యూహాన్ని రూపొందించడానికి ఒక ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు.