మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025 (11:21 IST)

TTD: స్వీడన్, ఆస్ట్రేలియా, నెదర్లాండ్స్, శ్రీలంకలో శ్రీవారి ఆలయాలు

Tirumala
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలను (టీటీడీ) ప్రపంచవ్యాప్త బ్రాండ్‌గా మార్చడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. టీటీడీ బోర్డు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరుమల ఆలయ ప్రతిరూపాలను నిర్మించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మికతను, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి గొప్పదనాన్ని వ్యాప్తి చేయనుంది.
 
ఇటీవల జరిగిన ఒక సమీక్షా సమావేశంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేంకటేశ్వర ఆలయాల సంఖ్యను, స్వామి వారి ఆస్తులను పెంచడానికి టీటీడీ ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. వివిధ దేశాలలో ఆలయాలను నిర్మించాలంటూ అనేక విజ్ఞప్తులు వస్తున్నందున, టీటీడీ బోర్డు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించాలని నిర్ణయించింది. 
 
యూకే నుండి నాలుగు, జర్మనీ నుండి మూడు ప్రతిపాదనలు టీటీడీకి అందినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. స్వీడన్, ఆస్ట్రేలియా, నెదర్లాండ్స్, శ్రీలంక వంటి ఇతర దేశాలు కూడా ఆలయాల నిర్మాణానికి టీటీడీని కోరుతున్నాయి.
 
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు, విదేశాలలో ఆలయాల నిర్మాణం, నిర్వహణ కోసం వ్యూహాన్ని రూపొందించడానికి ఒక ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు.

Revanth Reddy: డిసెంబర్ 29 నుండి అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు

Revanth Reddy: డిసెంబర్ 29 నుండి అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలుతెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి డిసెంబర్ 29 నుండి అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. గత దశాబ్ద కాలపు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాల పంపకంలో రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను ఏ విధంగా దెబ్బతీశారో హైలైట్ చేయడానికి ఈ సమావేశాల్లో ప్రత్యేక చర్చను నిర్వహించాలని ఆయన యోచిస్తున్నారు. తెలంగాణ నదీ జలాల హక్కులను పరిరక్షించడానికి బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు ప్రజా ఉద్యమాన్ని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

Andhra: బాబు పాలనలో ఏపీ మహిళలకు అభత్రామయంగా మారింది.. కాకాని పూజిత

Andhra: బాబు పాలనలో ఏపీ మహిళలకు అభత్రామయంగా మారింది.. కాకాని పూజితఏపీలోని చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలకు అభద్రతామయంగా మారిందని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది. వైఎస్సార్‌సీపీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షురాలు కాకాని పూజిత, రాష్ట్రంలో క్షీణిస్తున్న శాంతిభద్రతలపై కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. నెల్లూరులోని వైఎస్సార్‌సీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ, గత 18 నెలల కూటమి పాలనలో ప్రజా భద్రత పూర్తిగా కుప్పకూలిందని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రతిరోజూ నేరాలు జరుగుతుండటంతో మహిళలు భయంతో జీవిస్తున్నారని ఆమె అన్నారు.

మీ భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలి: జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతితో డిప్యూటీ సీఎం పవన్

మీ భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలి: జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతితో డిప్యూటీ సీఎం పవన్దేశవ్యాప్తంగా బైక్ పైన ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తూ ఆధ్యాత్మిక అంశాలను అందరికీ పంచుకుంటున్న జెన్ Z వ్లాగర్ స్వాతి రోజాను రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అభినందించారు. ఆమె చేస్తున్న సాహస యాత్ర గురించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. భవిష్యత్ యాత్రలు విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. సోమవారం నాడు మంగళగిరిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ యువ ట్రావెల్ వ్లాగర్ స్వాతి రోజా మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.

జనవరి 8 నుంచి అమరావతి ఆవకాయ్ ఫెస్టివల్: ఆమ్రపాలి ఐఏఎస్

జనవరి 8 నుంచి అమరావతి ఆవకాయ్ ఫెస్టివల్: ఆమ్రపాలి ఐఏఎస్వచ్చే సంవత్సరం జనవరి 8 నుంచి 10 వరకూ అమరావతి ఆవకాయ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఐఏఎస్ అధికారి ఆమ్రపాలి వెల్లడించారు. పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో సినిమా, కల్చర్, లిటరేచర్‌కి సంబంధించి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని ఆమె వెల్లడించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ, టీమ్ వర్క్ ఆర్ట్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ పున్నమి ఘాట్, భవానీ ఐల్యాండ్ ప్రాంతాల్లో ఈ వేడుకను జరుపనున్నట్లు ఏపీ పర్యాటక శాఖామంత్రి కందుల దుర్గేష్ తెలియజేసారు. ఈ కార్యక్రమాలను ప్రజల భాగస్వామ్యంతో నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. జనవరి నెల అనగానే సంక్రాంతి పండుగ కూడా వచ్చేస్తుంది.

మంగళగిరిలో 13 ఏళ్ల బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం, నిందితుల్లో తండ్రీకొడుకులు

మంగళగిరిలో 13 ఏళ్ల బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం, నిందితుల్లో తండ్రీకొడుకులుమంగళగిరిలో దారుణం జరిగింది. నలుగురు కామాంధులు 13 ఏళ్ల మైనర్ బాలికపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. నిందితులు నలుగురిలో ఇద్దరు తండ్రీకొడుకులు వున్నారు. పోలీసులు వెల్లడించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. డిశెంబరు 18 రాత్రి పది గంటలకు బాలిక తన స్నేహితులతో కలిసి వుంది. ఆమెతో మాటలు కలిపి మెల్లగా ఆమెను ఆటో ఎక్కించుకున్నారు. ఆ తర్వాత బాలికను మంగళగిరి బైపాస్ రోడ్డు పక్కనే నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకుని వెళ్లారు. బాలికను తీసుకెళ్లినవారిలో 50 ఏళ్ల ఖాదర్ బాషా, 42 ఏళ్ల సలీమ్, 39 ఏళ్ల రబ్బానీ వున్నారు. వీరు ముగ్గురూ బాలికపై సామూహిక అత్యాచారనికి పాల్పడ్డారు.

డిశెంబరు 20 మీ రాశి ఫలితాలు, ఏ పనులు పూర్తవుతాయి? ఏ పనులు వాయిదా?

డిశెంబరు 20 మీ రాశి ఫలితాలు, ఏ పనులు పూర్తవుతాయి? ఏ పనులు వాయిదా?మేషం: అశ్వని, భరణి, 1,2,3, 4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఓర్పుతో పనిచేయండి. అనుమానాలకు తావివ్వవద్దు. సన్నిహితులు ప్రోత్సహిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు ముందుకు సాగవు. నోటీసులు అందుకుంటారు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదాలు సత్కాలం సమీపిస్తోంది. ఆలోచనలు కార్యరూపంలో పెట్టండి. స్వయంకృషితో లక్ష్యాలు సాధిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. మీ శ్రీమతిని ఇబ్బంది పెట్టవద్దు.

2026-2027 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు : సింహరాశికి ఆదాయం, వ్యయం ఎంత?

2026-2027 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు : సింహరాశికి ఆదాయం, వ్యయం ఎంత?సింహరాశి : మఖ 1 2 3 4 పాదములు, పుబ్బ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తర 1వ పాదము ఆదాయం - 5 వ్యయం - 5 రాజపూజ్యం-7 అవమానం - 7 ఈ రాశివారికి ఈ సంవత్సరం ప్రథమార్ధం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. గత సంవత్సరం కంటే మెరుగైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. ప్రేమానుబంధాలు బలపడతాయి. అందరితో కలుపుగోలుగా వ్యవహరిస్తారు. గృహంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఉన్నతస్థితికి చేరుకుంటారు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. ఆలయాలు, సేవా సంస్థలకు విరాళాలు అందిస్తారు. సంఘంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెంపొందుతాయి. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. అవివాహితులకు శుభదాయకం. దంపతుల మధ్య చిన్న చిన్న కలహాలు ఎదురైనా వెంటనే సమసిపోగలవు.

2026-2027: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు.. కర్కాటక రాశికి పరీక్షా సమయం

2026-2027: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు.. కర్కాటక రాశికి పరీక్షా సమయంఈ సంవత్సరం ఈ రాశివారికి పరీక్షా సమయం. ఓర్పుతో శ్రమిస్తే అనుకున్న కార్యం సిద్ధిస్తుంది. వ్యవహార, సంప్రదింపులతో సతమతమవుతారు. అగ్రిమెంట్ల విషయాలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. ఆదాయం పెంచుకునే దిశగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ఆప్తుల సాయంతో కొన్ని అవసరాలు నెరవేరుతాయి. పొదుపు పథకాలు కలిసిరావు. దంపతుల మధ్య తరచు కలహాలు, వెంటనే రాజీపడటం జరుగుతుంది. ఆత్మీయుల ప్రోత్సాహంతో వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఆశించిన సంబంధం నిరుత్సాహపరుస్తుంది. ఇదీ ఒకందుకు మంచికేనని భావించండి.

అమావాస్య, మంగళ, శనివారాల్లో కొబ్బరిపాలు, బియ్యం పిండితో హనుమంతునికి?

అమావాస్య, మంగళ, శనివారాల్లో కొబ్బరిపాలు, బియ్యం పిండితో హనుమంతునికి?అమావాస్య రోజున హనుమంతుడిని పూజించడం ద్వారా సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి. ఇంకా సమస్త దోషాలు తొలగిపోతాయి. హనుమంతుడు రామబంటు. ఆయన ఈతిబాధలు, నవగ్రహ దోషాలను తొలగిస్తాడు. బలం, బుద్ధి, ధైర్యం, ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. భక్తికి నిదర్శనమైన హనుమంతుడికి చేసే అభిషేకాలు విశేష ఫలితాలను ప్రసాదిస్తాయి. ఇందులో ముఖ్యంగా కొబ్బరి పాలు, బియ్యం పిండితో హనుమంతుడికి అభిషేకం చేయిస్తే.. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, వ్యాధుల నుంచి విముక్తి, మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. కొబ్బరి పాలు శుభ్రత, చలవ, శాంతంకు ప్రతీక. ఆంజనేయుడికి కొబ్బరి పాలతో అభిషేకం చేయడం ద్వారా ఆయురారోగ్యాలు చేకూరుతాయి. అనారోగ్యాలు తొలగిపోతాయి. మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది.

Annavaram Temple: అన్నవరంలో ఆన్‌లైన్ సేవలకు ప్రాధాన్యత.. వాట్సాప్‌లో బుకింగ్

Annavaram Temple: అన్నవరంలో ఆన్‌లైన్ సేవలకు ప్రాధాన్యత.. వాట్సాప్‌లో బుకింగ్అన్నవరంలోని శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సేవలు అందించేందుకు, ఆలయ అధికారులు ఆన్‌లైన్ సేవలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఆన్‌లైన్‌లో టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకున్న భక్తులను ప్రత్యేక క్యూలైన్ల ద్వారా దర్శనానికి అనుమతిస్తారు. దీనివల్ల వేచి ఉండే సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. దర్శనం టిక్కెట్లు, వసతి, వ్రతాలు, ఇతర సేవలు, ప్రసాదం టిక్కెట్లతో సహా ఆన్‌లైన్ సౌకర్యాలను విస్తరించారు.
