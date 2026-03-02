సోమవారం, 2 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 2 మార్చి 2026 (19:05 IST)

హోలీ మార్చి 4వ తేదీన జరుపుకోవాలట.. ఎందుకంటే.. సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం?

Holi 2026
Holi 2026
హోలీ పండుగ సాధారణంగా ఫాల్గుణ పౌర్ణమి రోజున జరుగుతుంది. అదే రోజు చంద్రగ్రహణం ఉంటే, ఆ పండుగను గ్రహణం తర్వాతి రోజు లేదా శుభ ముహూర్తంలో జరుపుకోవాలని శాస్త్రాలు సూచిస్తున్నాయి. చంద్రగ్రహణానికి సుమారు 9 గంటల ముందే సూతక కాలం ప్రారంభమవుతుంది. 
 
గ్రహణం పూర్తయ్యే వరకు ఈ సూతకం కొనసాగుతుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. ఈ సమయంలో వర్ణాలు వేసుకోవడం, ఆహారం తీసుకోవడం, పూజలు చేయడం, ఆనంద వేడుకలు నిర్వహించడం మంచిది కాదని జోతిష్య పండితులు అంటున్నారు.
 
అందుకే సంప్రదాయాలను పాటించే కుటుంబాల్లో హోలీ వేడుకలను మార్చి 4వ తేదీ, లేదా గ్రహణం పూర్తయ్యాక వచ్చే శుభ ముహూర్తంలో జరుపుకోవాలని భావిస్తారు. 2026 సంవత్సరంలో హోలికా దహనం మార్చి 2న జరుపుకున్నారు. హోలీ రోజు రాత్రి సమయంలో ధ్యానం, జపం, పూజ, దీపాలు వెలిగించడం సర్వాభీష్టాలను చేకూరుస్తుంది.
 
హోలీ రాత్రి, రావి చెట్టు కింద దీపం వెలిగించి, దాని చుట్టూ ఏడు ప్రదక్షిణాలు చేయడం వల్ల, జీవితం నుంచి అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. హోలీ రాత్రి, ఇంటికి నైరుతి దిశలో దీపం వెలిగించడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు తొలగి, ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. హోలీ పండుగ రాత్రి, తులసి మొక్క దగ్గర దీపం వెలిగించడం ఎంతో శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఇది ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణం కొనసాగించడానికి సహాయపడుతుంది.

28-02-2026 - శనివారం ఫలితాలు- మీ తప్పులు సరిదిద్దుకోవడం ఉత్తమం

28-02-2026 - శనివారం ఫలితాలు- మీ తప్పులు సరిదిద్దుకోవడం ఉత్తమంమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆశావహదృక్పథంతో శ్రమించండి. మిమ్ములను తక్కువ అంచనా వేసుకోవద్దు. యత్నాలకు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. స్వయంకృషితోనే లక్ష్యం సాధిస్తారు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. దైవకార్యానికి వ్యయం చేస్తారు. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. ధనలాభం, వాహన సౌఖ్యం పొందుతారు. స్నేహసంబంధాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా భావించవద్దు.

27-02- 2026 శుక్రవారం ఫలితాలు : దూర ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు...

27-02- 2026 శుక్రవారం ఫలితాలు : దూర ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురికాకుండా చూసుకోండి. జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు.

26-02-2026 గురువారం ఫలితాలు - కొత్త సమస్యలు తలెత్తకుండా...?

26-02-2026 గురువారం ఫలితాలు - కొత్త సమస్యలు తలెత్తకుండా...?మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ప్రముఖులను ఆకట్టుకుంటారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు చర్చకు వస్తాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుతారు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అపరిచితులను ఓ కంట కనిపెట్టివుంచండి.

Hanuman Chalisa.. హనుమాన్ చాలీసాను రోజూ పఠిస్తే.. ఏంటి ఫలితం?

Hanuman Chalisa.. హనుమాన్ చాలీసాను రోజూ పఠిస్తే.. ఏంటి ఫలితం?హనుమంతుడికి అంకితం చేయబడిన అనేక శ్లోకాలలో, అత్యంత మహిమాన్వితమైనది హనుమాన్ చాలీసా. ఇది భక్తులు హనుమంతుడి రక్షణ, బలం, దైవిక మద్దతును కోరుతూ పఠిస్తారు. రామునికి హనుమంతుడు నమ్మినబంటు. అంజనా దేవి- వాయుదేవుడు దంపతులకు జన్మించిన హనుమంతుడు.. సముద్రాలను దాటడం, పర్వతాలను కూల్చివేయడం, వాటిని భుజాలపై మోసుకెళ్లడం వంటి సాహసాలను సునాయాసంగా చేయగలడు. హనుమంతుడు అంకితభావం, క్రమశిక్షణ, తెలివితేటలు, సంకల్పానికి కారకుడు.
