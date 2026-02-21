ఆదివారం, 22 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. పంచాంగం
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 21 ఫిబ్రవరి 2026 (22:07 IST)

Lunar Eclipse: మార్చి 3వ తేదీన చంద్ర గ్రహణం.. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది..

Astrology
చంద్ర గ్రహణం మార్చి 3వ తేదీన ఏర్పడుతోంది. దీని ప్రభావం అన్ని రాశులపైనా ఉంటుంది. మిథునం, కర్కాటకం, సింహం, తుల, వృశ్చికం, మీన రాశులవారు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది. ఈ గ్రహణ ప్రభావం 4వ తేదీ మీద కూడా ఉంటుంది. ఈ రాశుల వారు ఆదిత్య హృదయాన్ని, విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రాన్ని ఎక్కువ పర్యాయాలు పఠించడం మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది. 
 
మిథున రాశికి భాగ్య స్థానంలో ఏర్పడుతున్నందువల్ల అవమానాలకు, అపనిందలకు బాగా అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాల్లో గానీ, ఇంట్లో గానీ విలువైన వస్తువులు కోల్పోవడం జరుగుతుంది. ఉద్యోగ, పెళ్లి ప్రయత్నాలు ఆశాభంగం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ప్రాధాన్యం తగ్గే అవకాశం ఉంది. 
 
కర్కాటక రాశి వారికి వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఊహించని సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కొత్త ప్రయత్నాలేవీ తలపెట్టకపోవడం మంచిది. ఒప్పందాల మీద సంతకాలు చేయవద్దు. సింహం ఈ రాశిలో సంచారం చేస్తున్న చంద్రుడికి గ్రహణం పడుతున్నందువల్ల ఈ రాశివారి మీద అపనిందలు, ఆరోపణలు, విమర్శలు ఎక్కువగా పడే అవకాశం ఉంది. 
 
తులా రాశికి పంచమ స్థానంలో గ్రహణం ఏర్పడుతున్నందువల్ల అపనిందలు, విమర్శలకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఉద్యోగంలో అధికారులు, బయట బంధుమిత్రుల వల్ల మాటలు పడే అవకాశం ఉంది. వృశ్చిక రాశి జాతకులు గృహ నిర్మాణ విషయాల్లో మోసపోవడం జరుగుతుంది. ఆస్తి వ్యవహారాలు చికాకులు కలిగిస్తాయి. వాహన ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించడం మంచిది. 
 
మీన రాశికి వ్యయ స్థానంలో గ్రహణం ఏర్పడుతున్నందువల్ల రహస్య శత్రువులు తయారవుతారు. ఉద్యోగంలో సహోద్యోగులు, వృత్తి, వ్యాపారాల్లో పోటీదార్లు, కొందరు బంధుమిత్రుల వల్ల మోసపోవడానికి అవకాశం ఉంది. 

Watch More Videos

నేను ఆ తప్పులు చేసా, ALS వ్యాధితో మరణిస్తున్నా, కుమార్తెలకు హాలీవుడ్ నటుడు ఎరిక్ కన్నీటి లేఖ

నేను ఆ తప్పులు చేసా, ALS వ్యాధితో మరణిస్తున్నా, కుమార్తెలకు హాలీవుడ్ నటుడు ఎరిక్ కన్నీటి లేఖహాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎరిక్ డేన్ నటుడికి తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానం వుంది. అతడి నటనకు ఎందరో ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతారు. అలాంటి హీరోకి అరుదైన వ్యాధి సోకింది. వెండితెరపై వెలుగులు చిమ్మిన అతడు ఒక్కసారిగా వీల్ చైర్ కి పరిమితమైపోయాడు. ఇక తను బ్రతుకను, కొన్ని రోజుల్లో మరణిస్తానని తెలియడంతో తన కుమార్తెలకు ఆఖరి వీడియోను, సందేశాన్ని పంపాడు. లెటర్స్ టు మై డాటర్స్ అంటూ అతడు షేర్ చేసిన వీడియోలో... పిల్లలూ, మీకు నేను పరిపూర్ణమైన తండ్రిని కాకపోవచ్చు. కానీ నా తప్పుల నుండి నేను పాఠాలు నేర్చుకున్నాను.

రూ.20 నుంచి రూ.40కి పెరిగిన మద్యం ధరలు.. ఎక్కడంటే..?

రూ.20 నుంచి రూ.40కి పెరిగిన మద్యం ధరలు.. ఎక్కడంటే..?పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో రిటైల్‌లో మద్యం దాని బ్రాండ్‌ను బట్టి బాటిల్‌కు గరిష్ట రిటైల్ ధర ఎమ్మార్పీ కంటే రూ.20 నుండి రూ.40 ఎక్కువ ధరలకు అమ్ముతున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్న బెల్ట్ షాపులలో ఈ విక్రయం తెలుస్తోంది. తమ పెట్టుబడిపై తగినంత రాబడి లభించడం లేదని మద్యం దుకాణాల యజమానులు నిరసన వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో, ఏపీ ప్రభుత్వం బాటిల్ ధరను రూ.10 పెంచుతూ ఒక జీవో జారీ చేసింది. అయినప్పటికీ, దుకాణ యజమానులు తమ రాబడి తక్కువగా ఉందని ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.

స్కూలు పిల్లల్ని ఎక్కించేందుకు ఆటో డ్రైవర్ దిగాడు, పిల్లాడు యాక్సలరేటర్ తొక్కాడు, వామ్మో... వీడియో

స్కూలు పిల్లల్ని ఎక్కించేందుకు ఆటో డ్రైవర్ దిగాడు, పిల్లాడు యాక్సలరేటర్ తొక్కాడు, వామ్మో... వీడియోఎల్కేజీ, యూకేజీ, రెండుమూడు తరగతుల పిల్లలను ఆటోలో ఎక్కించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా లేకపోతే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. ఇలాంటి అనుకోని ఘటనకు సంబంధించి వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది. యూపీలోని మైనపురిలో ఆటో రిక్షాలో స్కూలు పిల్లల్ని ఎక్కించేందుకు ఆటోను రన్నింగులోనే వుంచి డ్రైవర్ కిందకు దిగాడు. ఇంతలో ఓ పిల్లవాడి తల్లి పిల్లవాడిని ఆటోలో ఎక్కించింది. డ్రైవర్ బ్యాగు సర్ది ఆటో లోపలికి వచ్చేలోపుగానే పిల్లవాడు పొరబాటున ఆటో యాక్సెలరేటర్ పైన కాలు వేసి తొక్కాడు. అంతే... ఆటో రయ్యమంటూ పరుగులు తీసింది.

ప్యూర్ ఎనర్జీకి చారిత్రాత్మక న్యాయ విజయం

ప్యూర్ ఎనర్జీకి చారిత్రాత్మక న్యాయ విజయంజనవరి 29, 2026న, సంగారెడ్డిలోని III అదనపు జిల్లా, సెషన్స్ జడ్జి కోర్టు, ప్యూర్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వర్సెస్ ఎం. ప్రభాకర్ ఆదిత్య(O.S. నం. 78 ఆఫ్ 2024) కేసులో కీలక తీర్పును వెలువరించింది. సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు చేసే డిజిటల్ దోపిడీ, దురుద్దేశపూరిత తప్పుడు ప్రచారాలకు వ్యతిరేకంగా, ఎదుగుతున్న స్టార్టప్ బ్రాండ్‌లకు నిర్ణయాత్మక విజయాన్ని అందిస్తూ, ప్యూర్ ఎనర్జీకి అనుకూలంగా రూ. 50,00,000 (రూ. 50 లక్షలు) నష్ట పరిహారాన్ని వసూలు చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది.

ఏపీ లిక్కర్ స్కామ్ : ఏపీ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి అరెస్టు

ఏపీ లిక్కర్ స్కామ్ : ఏపీ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి అరెస్టుగత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన లిక్కర్ స్కామ్‌లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. దాదాపు రూ.3.5 వేల కోట్ల కుంభకోణంలో రెండో నిందితుడుగా ఉన్న అప్పటి ఏపీ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డిని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) అధికారులు అరెస్టు చేశారు.

17-02- 2026 మంగళవారం ఫలితాలు - మీ తప్పిదాలు సరిదిద్దుకోండి

17-02- 2026 మంగళవారం ఫలితాలు - మీ తప్పిదాలు సరిదిద్దుకోండిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ఇతరులకు సాయం చేస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. న్యాయ నిపుణులను సంప్రదిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు శ్రమించిన కొద్దీ మంచి ఫలితాలుంటాయి. ఆశావాహదృక్పథంతో మెలగండి. పెద్దల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. ఖర్చులు విపరీతం. హామీలు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. సవరణలు సాధ్యపడతాయి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.

ఏఐతో ఇబ్బందులు తప్పవ్.. బాబా వంగా జోస్యం

ఏఐతో ఇబ్బందులు తప్పవ్.. బాబా వంగా జోస్యంపోటీ ప్రపంచంలో, ఉద్యోగుల తొలగింపు భయం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. మైక్రోసాఫ్ట్, అమేజాన్, ఒరాకిల్, గూగుల్, టిసిఎస్ వంటి అనేక ఐటి దిగ్గజాలు సంస్థాగత పునర్నిర్మాణం, ఖర్చు తగ్గింపు చర్యలలో భాగంగా తమ ఉద్యోగులను తొలగించాయి. ఈ భారీ తొలగింపు ఏఐ చర్చ ఆవిర్భావం మధ్య, బాబా వంగా అంచనాలు సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

16-02-2026 సోమవారం ఫలితాలు - మాటతీరుతో ఎంతటివారినైనా ఆకట్టుకుంటారు...

16-02-2026 సోమవారం ఫలితాలు - మాటతీరుతో ఎంతటివారినైనా ఆకట్టుకుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులుంటాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మనోధైర్యంతో తీసుకున్న నిర్ణయం సత్ఫలితమిస్తుంది. పనులు, బాధ్యతలు పురమాయించవద్దు. అనవసర జోక్యం తగదు. కొత్తవ్యక్తులతో మితంగా సంభాషించండి.

15-02-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు

15-02-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం పంతాలు, భేషజాలకు పోవద్దు. కలిసివచ్చిన అవకాశాన్ని తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పెద్దల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు.

15-02-2026 నుంచి 21-02-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలు

15-02-2026 నుంచి 21-02-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టన కార్యం సఫలమవుతుంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. రావలిసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు అధికం. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. సోమవారం నాడు పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. ఇంటి విషయాలు పట్టించుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. చిన్ననాటి పరిచయస్తుల కలయిక అనుభూతి కలిగిస్తుంది. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. మీ అలక్ష్యం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. అనవసర జోక్యం తగదు. మీ వ్యక్తిత్వానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com