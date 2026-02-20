శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026 (20:50 IST)

Summer holidays: తెలంగాణలో ఒంటి పూట బడులు.. షెడ్యూల్ ఇదే

తెలంగాణలో ఎండలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతున్న తరుణంలో రాష్ట్రం కొత్త విద్యా ఏర్పాట్లకు సిద్ధమవుతోంది. విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తెలంగాణ ప్రభుత్వం మార్చి 16 నుండి పాఠశాలల టైమ్‌టేబుల్‌లో మార్పును ప్రకటించింది. 
 
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఒకే రోజు తరగతులు నిర్వహించాలని విద్యా శాఖ ఆదేశించింది. పాఠశాలలు ఇప్పుడు ఉదయం 8:00 గంటలకు తెరిచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు మూసివేయబడతాయి. అయితే, 10వ తరగతి పరీక్షా కేంద్రాలుగా పనిచేస్తున్న పాఠశాలలు కొద్దిగా భిన్నమైన సమయాలను కలిగి ఉంటాయి, తరగతులు లేదా పరీక్షలు మధ్యాహ్నం 1:00 నుండి సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు ఉంటాయి. 
 
దీనివల్ల విద్యార్థులు ఎండ తీవ్రత పెరిగే ముందు ఇంటికి చేరుకోవచ్చు. ఈ టైమ్‌టేబుల్ మార్పుతో పాటు, ఈ విద్యా సంవత్సరానికి వేసవి సెలవుల షెడ్యూల్‌ను శాఖ స్పష్టం చేసింది. సెలవులు ఏప్రిల్ 24 నుండి జూన్ 11 వరకు ఉంటాయి. విద్యార్థులకు దాదాపు 48 రోజుల వేసవి సెలవులను అందిస్తాయి.

మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్ నుంచి బిత్తరి సత్తి పాడిన మింగలేక మంగళారాం సాంగ్

మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్ నుంచి బిత్తరి సత్తి పాడిన మింగలేక మంగళారాం సాంగ్శ్రీనాథ్ మాగంటి హీరోగా బాల సతీష్ దర్శకత్వం లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్’. గాయత్రి రమణ, సాయి కామాక్షి భాస్కర్ల హీరోయిన్స్. కనకమేడల ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై రాజేష్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలలై ఈ సినిమా ఫస్ట్ సింగిల్, టీజర్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ రోజు మేకర్స్ మింగలేక మంగళారాం సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు.

శ్రీవిష్ణు ఆయనకు ఆయనే పోటీగా రెండు సినిమాలపై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?

శ్రీవిష్ణు ఆయనకు ఆయనే పోటీగా రెండు సినిమాలపై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?విష్ణు విన్యాసం' మంచి సెలబ్రేషన్ లాంటి సినిమా. 28న ఫ్యామిలీతో కలసి థియేటర్స్ కి వెళ్ళండి. ఖచ్చితంగా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు: టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో కింగ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ శ్రీ విష్ణు ప్రకటించారు. కానీ ఈ సినిమా వాయిదా పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.అయితే ఆయన నటించిన మరో సినిమా మృత్యుంజయ్ ఫిబ్రవరి 27న విడుదలకు ముందుగా ప్రకటించిన తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం, మృత్యుంజయ్ ఇప్పుడు మార్చి 6, 2026న థియేటర్లలోకి వస్తుందని, అంటే రెండు చిత్రాల మధ్య ఒక వారం మాత్రమే గ్యాప్ ఉంటుందని వెల్లడైంది.

Rashmika: లెస్బియన్స్ గా కాక్‌టెయిల్ 2 లో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న ?

Rashmika: లెస్బియన్స్ గా కాక్‌టెయిల్ 2 లో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న ?నటి పరంగా రష్మిక మందన్న వినూత్నమైన కథలతో వస్తోంది. పుష్ప 2లో అల్లు అర్జున్ కు మూడ్ వచ్చినప్పుడల్లా బెడ్ రూమ్ కు వెల్ళే సీన్స్ కూడా వున్నాయి. ఇక బాలీవుడ్ లో తాజాగా బాలీవుడ్ లో కాక్‌టెయిల్ 2 సినిమాలో నటించింది. షాహిద్ కపూర్ నాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న తోకూడిన బీచ్ సీన్స్ లు టీజర్ లో ఆకట్టుకున్నారు. అయితే బాలీవుడ్ లో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న లు స్వలింగ ప్రేమికులుగా కనిపించనున్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

Havish: షూటింగ్ పూర్తి చేసి నేను రెడీ అంటోన్న త్రినాధ రావు నక్కిన

Havish: షూటింగ్ పూర్తి చేసి నేను రెడీ అంటోన్న త్రినాధ రావు నక్కినఈ సినిమా షూటింగ్ ఈరోజుతో పూర్తయింది. నిన్న రామోజీ ఫిలిం సిటీలో క్లైమాక్స్ షూట్ చేశారు. ఈరోజుతో షూటింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యింది. సినిమా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. ఈ సినిమా త్రినాధ రావు నక్కిన మార్క్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరించేలా " నేను రెడీ " ని సిద్ధం చేస్తున్నారు.

Yash: టాక్సిక్‌ టీజ‌ర్‌తో స‌రికొత్త యూనివ‌ర్స్‌ను ప‌రిచ‌యం చేసిన యశ్‌

Yash: టాక్సిక్‌ టీజ‌ర్‌తో స‌రికొత్త యూనివ‌ర్స్‌ను ప‌రిచ‌యం చేసిన యశ్‌2026లో సినీ ప్రేక్ష‌కులు ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తోన్న సినిమాల్లో ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫ‌ర్ గ్రోన్ అప్స్‌’ ఒక‌టి. పోస్ట‌ర్స్‌, గ్లింప్స్ అంటూ కొన్ని నెల‌లుగా సినిమా ఎలాంటి సెన్సేష‌న్ క్రియేట్ చేస్తోందో మ‌నం చూస్తూనే ఉన్నాం. దీంతో సినిమాపై భారీ అంచ‌నాలు నెల‌కొన్నాయి. రాకింగ్ స్టార్ య‌శ్ బ‌ర్త్ డే సంద‌ర్భంగా ‘ఇంట్ర‌డ్యూసింగ్ రాయ’ అంటూ తన పాత్రను పరిచయం చేస్తూ రిలీజ్ చేసిన గ్లింప్స్ ఎంత సంచ‌ల‌న‌మ‌య్యిందో అంద‌రికీ తెలిసిందే.

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?ఇదివరకటి రోజుల్లో కోళ్లు గంపలు లేదా గూళ్లలో గుడ్లు పెట్టేవి. అవి తినే ఆహారం కూడా సహజసిద్ధమైనది కావడంతో కోడిగుడ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా వుండేది. ఇప్పుడంతా కల్తీమయం అయిపోయింది. కల్తీ కోడిగుడ్లు వచ్చేసాయి. వాటిని తింటే లేనిపోని వ్యాధులు తగులుకుంటాయి. అలాగే పాలు కూడా. పశువులకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి తీస్తున్నారట. కొన్నిచోట్లయితే పావు లీటరు పాలలో ముప్పావు లీటరు కల్తీ పాలు కలిపి అమ్మేస్తున్నారట. కనుక ఇలాంటి పాలు తాగితే పరిస్థితి వేరే చెప్పక్కర్లేదు.

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరం

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరంబైపాస్ సర్జరీ (CABG) చేయించుకున్న తర్వాత గుండె సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని భావించడం ప్రమాదకరమని, కాలక్రమేణా కొత్త బ్లాకేజీలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి అని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ గుండె నిపుణులు వెల్లడించారు. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడికి 17 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ గుండె రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన బ్లాకేజీలు ఏర్పడిన కేసును విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన సందర్భంగా ఈ వివరాలు తెలియజేశారు. 2008లో ట్రిపుల్ వెసెల్ బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న రోగి ఇటీవల తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందితో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో చేరారు.

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మకాయ రసం ఆరోగ్యానికి అమృతం లాంటిది. ఈ నీటిని తాగితే 8 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒనగూరుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గోరువెచ్చని నిమ్మరసం శరీరాన్ని డీటాక్సిఫై చేయడమే కాకుండా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నిమ్మనీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. నిమ్మకాయ నీరు శరీరం నుండి వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది, తద్వారా కొత్త హుషారు వస్తుంది. గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీరు జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?పనిభారం, ఒత్తిడి, ఇతర ఆందోళనలు వల్ల చాలామంది హైబిపితో బాధపడుతున్నారు. దీనితో తీవ్రమైన గుండెజబ్బులతో పాటు పలు అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ అధిక రక్తపోటును అదుపులో పెట్టకపోతే ఆరోగ్యపరంగా తీవ్రమైన సమస్యలు సృష్టిస్తుంది. అందువల్ల ఈ క్రింది పదార్థాలను తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాషియం పుష్కలంగా వున్న కొబ్బరి నీరు తాగినా బీపీ నియంత్రణలోకి వస్తుంది. పుచ్చకాయలో రక్తం గడ్డకట్టకుండా చూసే గుణం వుంది, వీటిని తింటుంటే బీపీ అదుపులోకి వస్తుంది. కొత్తిమీరలోని యాంటీ ఇంఫ్లమేటరీ, యాంటీ డిప్రెసెంట్ గుణాలు బీపీని కంట్రోల్ చేయగలవు. ద్రాక్ష పండ్లలోని ఫాస్పరస్, పొటాషియం వల్ల కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా వుండటమే కాకుండా బీపీ అదుపులో వుంటుంది.
