Summer holidays: తెలంగాణలో ఒంటి పూట బడులు.. షెడ్యూల్ ఇదే
తెలంగాణలో ఎండలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతున్న తరుణంలో రాష్ట్రం కొత్త విద్యా ఏర్పాట్లకు సిద్ధమవుతోంది. విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తెలంగాణ ప్రభుత్వం మార్చి 16 నుండి పాఠశాలల టైమ్టేబుల్లో మార్పును ప్రకటించింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఒకే రోజు తరగతులు నిర్వహించాలని విద్యా శాఖ ఆదేశించింది. పాఠశాలలు ఇప్పుడు ఉదయం 8:00 గంటలకు తెరిచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు మూసివేయబడతాయి. అయితే, 10వ తరగతి పరీక్షా కేంద్రాలుగా పనిచేస్తున్న పాఠశాలలు కొద్దిగా భిన్నమైన సమయాలను కలిగి ఉంటాయి, తరగతులు లేదా పరీక్షలు మధ్యాహ్నం 1:00 నుండి సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు ఉంటాయి.
దీనివల్ల విద్యార్థులు ఎండ తీవ్రత పెరిగే ముందు ఇంటికి చేరుకోవచ్చు. ఈ టైమ్టేబుల్ మార్పుతో పాటు, ఈ విద్యా సంవత్సరానికి వేసవి సెలవుల షెడ్యూల్ను శాఖ స్పష్టం చేసింది. సెలవులు ఏప్రిల్ 24 నుండి జూన్ 11 వరకు ఉంటాయి. విద్యార్థులకు దాదాపు 48 రోజుల వేసవి సెలవులను అందిస్తాయి.