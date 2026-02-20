ఫిబ్రవరి 26 తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు
తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ఫిబ్రవరి 26 నుండి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని వర్గాలు తెలిపాయి. ఫిబ్రవరి 23న జరగనున్న సమావేశంలో రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశాన్ని నిర్వహించి, దానిపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 28న బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.
ఈ సమావేశాలు 10 నుండి 15 రోజుల పాటు నిర్వహించవచ్చని, ఈ సమయంలో కీలకమైన ఆర్థిక ప్రతిపాదనలు, శాసనసభ వ్యవహారాలు చేపట్టే అవకాశం ఉందని వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి. కేబినెట్ సమావేశం తర్వాత షెడ్యూల్కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.