Vijay Devarakonda: రూ.60 కోట్ల ఆఫర్ వచ్చినా వద్దని వదులుకున్న విజయ్- రష్మిక
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఫిబ్రవరి 26న ఉదయపూర్లో వివాహం చేసుకోబోతున్నారనే వార్తలతో సోషల్ మీడియాలో హోరెత్తుతోంది. ఈ నివేదికల ప్రకారం, ఈ వివాహం ఒక రాజభవనంలో జరిగే ప్రైవేట్ వ్యవహారంగా ఉంటుందని, సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు మాత్రమే హాజరవుతారని తెలుస్తోంది.
ఈ వివాహం చాలా సింపుల్గా జరుగుతుందని భావిస్తున్నప్పటికీ, మార్చి 4న హైదరాబాద్లో గ్రాండ్ రిసెప్షన్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ కార్యక్రమం చాలా పెద్దదిగా ఉంటుందని, సినీ ప్రముఖులు, అగ్ర రాజకీయ నాయకులు, వ్యాపార నాయకులు హాజరవుతారని చెబుతున్నారు.
అదే సమయంలో ఈ వివాహాన్ని ప్రసారం చేయడానికి లేదా డాక్యుమెంట్ చేయడానికి ప్రత్యేక హక్కులను కొనుగోలు చేయడానికి నెట్ఫ్లిక్స్ దాదాపు రూ. 60 కోట్లు ఆఫర్ చేసిందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే, విజయ్ దేవరకొండ ఈ ఆఫర్ను మర్యాదగా తిరస్కరించినట్లు చెబుతున్నారు.
ఈ నిర్ణయం నెట్ఫ్లిక్స్ గతంలో నయనతార వివాహ హక్కులను దాదాపు రూ. 25 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లు వివాహాలను లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయడం ద్వారా లేదా వివాహ డాక్యుమెంటరీలను విడుదల చేయడం ద్వారా దీన్ని క్యాష్ చేసుకోవాలనుకుంటాయి. అయితే, చాలా మంది తారలు డబ్బు కంటే గోప్యతను ఇష్టపడతారు. అలాంటి క్షణాలను ప్రజల దృష్టికి దూరంగా ఉంచడానికి ఇష్టపడతారు.
ఇదే తరహాలో విజయ్, రష్మిక తమ ప్రత్యేక దినోత్సవాన్ని తమ కుటుంబాలు, సన్నిహితులతో మాత్రమే జరుపుకోవాలనుకునే ఆలోచన వారిలో ఉన్నారని సమాచారం. అనేక ఇతర సెలబ్రిటీ జంటలు ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పెద్ద ఓటీటీ ఆఫర్లు ఉన్నప్పటికీ సిద్ధార్థ్, అదితి రావు హైదరి సాంప్రదాయ వివాహాన్ని ఎంచుకున్నారు. నాగ చైతన్య, శోభితా ధూళిపాల కూడా విషయాలను ప్రైవేట్గా ఉంచారు.
బాలీవుడ్ జంట కియారా అద్వానీ, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా కూడా ఇలాంటి ఆఫర్లను తిరస్కరించినట్లు సమాచారం. చాలా మంది నెటిజన్లు అలాంటి ఎంపికలను ప్రశంసించారు. లాభాల కంటే గోప్యతకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న తారలను ప్రశంసించారు.