Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 11 ఫిబ్రవరి 2026 (20:47 IST)

మైసూర్ శాండల్ సబ్బుకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తమన్నా.. చల్లారని వివాదం

Tamannah
అభిమానులు తరచుగా సిల్కీ అండ్ బ్యూటీ అని పిలిచే నటి తమన్నాను మైసూర్ శాండల్ సబ్బుకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నియమించారు. ఇటీవల ఈ ప్రకటన వెలువడినప్పటికీ, ఇది ఇప్పుడు కర్ణాటకలో వివాదానికి దారితీసింది. 
 
కర్ణాటక ప్రభుత్వ సంస్థ కేఎస్‌డీఎల్ తమన్నాను ఐకానిక్ సబ్బు బ్రాండ్ అయిన మైసూర్ శాండల్ ముఖచిత్రంగా ప్రకటించింది. అయితే, ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రంలోని బిజెపి ఎంపీ నుండి విమర్శలకు గురైంది. తమన్నా ముంబైకి చెందినవారని, బదులుగా కన్నడ నటులను ఎంపిక చేసుకోవచ్చని ఎంపీ వాదించారు. 
 
కర్ణాటకలో సాంప్రదాయ బ్రాండ్‌ను సూచించగల అనేక మంది ప్రముఖ నటీమణులు ఉన్నారని ఆయన ఎత్తి చూపారు. ఎంపీ రష్మిక మందన్న, పూజా హెగ్డే, శ్రీనిధి శెట్టి, రుక్మిణి వసంత్, రమ్య వంటి పేర్లను ప్రస్తావించారు. ఎంపీ ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం, స్థానిక స్టార్‌ను ఎంచుకోవడం కర్ణాటక గుర్తింపును బాగా సూచిస్తుంది. 
 
మైసూర్ శాండల్ సబ్బును రీబ్రాండ్ చేయడానికి, యువ వినియోగదారులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి తమన్నాను ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం. కొత్త ప్రేక్షకులలో బ్రాండ్ పరిధిని విస్తరించే ప్రయత్నాలలో ఇది భాగం. 
 
ఈ నిర్ణయాన్ని సమర్ధించే వారు తమన్నా కన్నడ చిత్రాలలో నటించిందని, రాష్ట్రంలో బలమైన అభిమానులను కలిగి ఉన్నారని అంటున్నారు. పాన్ ఇండియా సినిమా యుగంలో ఇలాంటి విమర్శలు అనవసరమని వారు నమ్ముతారు. ఈ చర్చ ఇప్పుడు ప్రాంతీయ ప్రాతినిధ్యం, బ్రాండింగ్ ఎంపికల గురించి విస్తృత చర్చగా మారింది.

శబరిమల బంగారు దుర్వినియోగ కేసు.. వాసుకు చట్టబద్ధమైన బెయిల్ మంజూరు

శబరిమల బంగారు దుర్వినియోగ కేసు.. వాసుకు చట్టబద్ధమైన బెయిల్ మంజూరుకేరళలోని కొల్లంలోని విజిలెన్స్ కోర్టు బుధవారం శబరిమల బంగారు దుర్వినియోగ కేసులో ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్వం బోర్డు మాజీ అధ్యక్షుడు కమిషనర్ ఎన్ వాసుకు చట్టబద్ధమైన బెయిల్ మంజూరు చేసింది. సిట్ అరెస్టు అయిన 90 రోజుల్లోపు చార్జిషీట్ దాఖలు చేయడంలో విఫలమైన తర్వాత ఈ ఉపశమనం లభించింది. ఈ నిందితుడికి బెయిల్‌ను పొందేందుకు చట్టబద్ధంగా అర్హత కల్పించింది.

అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఆసక్తికర ఘటన.. నారా లోకేష్- పవన్ భేటీ..

అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఆసక్తికర ఘటన.. నారా లోకేష్- పవన్ భేటీ..ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు బుధవారం ప్రారంభమైనాయి. ఈ సమావేశాల్లో వైసీపీ అధినేత జగన్ స్వయంగా సమావేశానికి హాజరై ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలిపారు. కానీ అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో జరుగుతున్న గందరగోళం, ఉద్రిక్తతల మధ్య ఆసక్తికరమైన దృశ్యం చోటుచేసుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ అసెంబ్లీలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌ను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ఇద్దరూ హృదయపూర్వకంగా ఆలింగనం చేసుకున్నారు.

పెళ్లయి 3 నెలలే, గడ్డి మందు తాగి టెక్కీ సూసైడ్, కారణం ఏంటి?

పెళ్లయి 3 నెలలే, గడ్డి మందు తాగి టెక్కీ సూసైడ్, కారణం ఏంటి?పెళ్లయిన 3 నెలలకే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్న వివాహిత గడ్డిమందు తాగి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మందమర్రి పట్టణానికి చెందిన శ్రావణి హైదరాబాదులో ప్రముఖ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తుంది. ఈమెకి 3 నెలల క్రితం మంచిర్యాలలో ఉపాధ్యాయుడుగా పనిచేస్తున్న రంజిత్ అనే వ్యక్తితో పెళ్లయ్యింది. రంజిత్ తన ఉద్యోగాన్ని హైదరాబాదుకి మార్చుకుని ఇద్దరూ ఒకేచోట వుండేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. మరోవైపు శ్రావణి హైదరాబాదులోని ఓ హాస్టల్లో వుంటూ ఉద్యోగం చేస్తోంది. మంగళవారం రాత్రి యధావిధిగా పనులు ముగించుకుని తన గదికి వచ్చింది.

వాహనాలపై పిల్లల్ని తీసుకెళ్లే తల్లిదండ్రులూ, జాగ్రత్త: సజ్జనార్ ఐపీఎస్ సూచనలు

వాహనాలపై పిల్లల్ని తీసుకెళ్లే తల్లిదండ్రులూ, జాగ్రత్త: సజ్జనార్ ఐపీఎస్ సూచనలుఉదయాన్నే పాఠాశాలలకు పిల్లల్ని తీసుకుని వారి తల్లిదండ్రులు ఎంతో హడావుడిగా వెళ్తుంటారు. వారిని స్కూలు గేటు వద్ద దించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ తొందరపాటులో వాహనాన్ని ఆపకుండానే పిల్లల్ని కిందకు దించుతున్నప్పుడు వారు పొరబాటును యాక్సెలరేటర్ పైన చేయి పెట్టారంటే ప్రమాదం జరుగుతుంది. దీని గురించి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ఐపీఎస్ వి.సి సజ్జనార్ ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు వాస్తవంగా జరిగిన ఓ ఘటన వీడియోను షేర్ చేసారు. అందులో ఆయన పేర్కొంటూ... స్కూటీ ముందు భాగంలో పిల్లలను నిల్చోబెడుతున్నారా? అయితే తస్మాత్ జాగ్రత్త!

వందేమాతరం గీతంపై హోం మంత్రిత్వ శాఖ కొత్త నిబంధనలు

వందేమాతరం గీతంపై హోం మంత్రిత్వ శాఖ కొత్త నిబంధనలువందేమాతరం గీతంపై కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ బుధవారం కొత్త నిబంధనలు తీసుకువచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం వందేమాతరం 150వ వార్షికోత్సవాలను నిర్వహిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈ కొత్త నిబంధనలను విడుదల చేసింది. 1937లో తొలగించిన నాలుగు చరణాలతో కలిపి మొత్తం ఆరు చరణాలను పాడాలని కేంద్రం వెల్లడించింది. స్వాతంత్ర పోరాట సమయంలో ముస్లిం లీగ్ అభ్యంతరాల మేరకు నాలుగు చరణాలను తొలగించిన కాంగ్రెస్, రెండు చరణాలను స్వీకరించింది. స్వాతంత్య్రానంతరం నెహ్రూ ప్రభుత్వం రెండు చరణాలతోనే వందేమాతరంను జాతీయ గేయంగా ప్రకటించింది

ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అవసరం లేకుండా గుండె వాల్వ్ చికిత్స

ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అవసరం లేకుండా గుండె వాల్వ్ చికిత్ససికింద్రాబాద్: వృద్ధాప్యంలో గుండె ఆపరేషన్ అంటే ప్రమాదమనే భయాన్ని చెదరగొడుతూ, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండానే 72 ఏళ్ల వృద్ధురాలికి విజయవంతంగా చికిత్స అందించినట్లు సికింద్రాబాద్‌లోని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు తెలిపారు. కొన్ని నెలలుగా ఆమెకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, చిన్న పని చేసినా ఆయాసం, తీవ్ర అలసట వంటి సమస్యలు ఉండేవి. మొదట వీటిని వయస్సు ప్రభావంగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేశారు. అయితే పరిస్థితి విషమించి గుండె వైఫల్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరాల్సి వచ్చింది.

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటన

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటనహైదరాబాద్: రివియా వాస్కులర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ సహకారంతో వెల్నెస్ బజార్... ఫ్లో-ది లాంజివిటీ డైలాగ్ అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఫిబ్రవరి 7, 2026న హైదరాబాద్‌లోని కోరమ్ క్లబ్‌లో జరిగిన ఈ సదస్సులో... దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి పునాదులైన రక్త ప్రవాహం, రక్తనాళాల ఆరోగ్యం గురించి చర్చించడానికి ప్రముఖ వైద్యులు, నివారణ ఆరోగ్య నిపుణులు ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గించే టాబ్లెట్స్ పరగడుపున వేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యను తగ్గించే టాబ్లెట్స్ పరగడుపున వేసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా?గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ తగ్గేందుకు వాడే మాత్రలను పరగడుపున.. అంటే ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవడమే సరైన పద్ధతి. దీనికి కారణం ఏంటంటే... ఈ మందులోని పదార్థం కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని తగ్గించడానికి పనిచేస్తుంది. ఆహారం తీసుకోకముందే ఇది రక్తంలోకి చేరితేనే ఆహారం తిన్నప్పుడు విడుదలయ్యే యాసిడ్‌ను ఇది సమర్థవంతంగా అడ్డుకోగలదు. పరగడుపున ఈ మాత్రలు వేసుకోవడం వల్ల కొత్తగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు. అయితే సాధారణంగా ఈ మందు వల్ల కొందరిలో తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు లేదా నోరు ఎండిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇవి మందు స్వభావం వల్ల కలిగేవే తప్ప, పరగడుపున వేసుకోవడం వల్ల కలిగేవి కావు.

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుంది

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుందిశరీరంలో కొవ్వు పేరుకునిపోయి ఈరోజుల్లో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జీలకర్రతో చేసే జీరా వాటర్, గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్తంత జీలకర్ర వేసుకుని వాటిని వడకట్టి తాగితే కొవ్వు కరిగిపోతుంది. జీరా వాటర్ తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జీరా వాటర్ తక్కువ కేలరీలు కలిగి వుంటాయి. జీరా వాటర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటుంది. జీరా వాటర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జీరా వాటర్ మెటబాలిజం పెంచుతుంది, కొవ్వును కరిగిస్తుంది. స్థూలకాయాన్ని దూరంగా ఉంచాలంటే జీరా వాటర్ తాగుతుండాలి. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే గుణం జీరా వాటర్‌కి వుంది.

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్‌వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.
