మైసూర్ శాండల్ సబ్బుకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా తమన్నా.. చల్లారని వివాదం
అభిమానులు తరచుగా సిల్కీ అండ్ బ్యూటీ అని పిలిచే నటి తమన్నాను మైసూర్ శాండల్ సబ్బుకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నియమించారు. ఇటీవల ఈ ప్రకటన వెలువడినప్పటికీ, ఇది ఇప్పుడు కర్ణాటకలో వివాదానికి దారితీసింది.
కర్ణాటక ప్రభుత్వ సంస్థ కేఎస్డీఎల్ తమన్నాను ఐకానిక్ సబ్బు బ్రాండ్ అయిన మైసూర్ శాండల్ ముఖచిత్రంగా ప్రకటించింది. అయితే, ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రంలోని బిజెపి ఎంపీ నుండి విమర్శలకు గురైంది. తమన్నా ముంబైకి చెందినవారని, బదులుగా కన్నడ నటులను ఎంపిక చేసుకోవచ్చని ఎంపీ వాదించారు.
కర్ణాటకలో సాంప్రదాయ బ్రాండ్ను సూచించగల అనేక మంది ప్రముఖ నటీమణులు ఉన్నారని ఆయన ఎత్తి చూపారు. ఎంపీ రష్మిక మందన్న, పూజా హెగ్డే, శ్రీనిధి శెట్టి, రుక్మిణి వసంత్, రమ్య వంటి పేర్లను ప్రస్తావించారు. ఎంపీ ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం, స్థానిక స్టార్ను ఎంచుకోవడం కర్ణాటక గుర్తింపును బాగా సూచిస్తుంది.
మైసూర్ శాండల్ సబ్బును రీబ్రాండ్ చేయడానికి, యువ వినియోగదారులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి తమన్నాను ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం. కొత్త ప్రేక్షకులలో బ్రాండ్ పరిధిని విస్తరించే ప్రయత్నాలలో ఇది భాగం.
ఈ నిర్ణయాన్ని సమర్ధించే వారు తమన్నా కన్నడ చిత్రాలలో నటించిందని, రాష్ట్రంలో బలమైన అభిమానులను కలిగి ఉన్నారని అంటున్నారు. పాన్ ఇండియా సినిమా యుగంలో ఇలాంటి విమర్శలు అనవసరమని వారు నమ్ముతారు. ఈ చర్చ ఇప్పుడు ప్రాంతీయ ప్రాతినిధ్యం, బ్రాండింగ్ ఎంపికల గురించి విస్తృత చర్చగా మారింది.