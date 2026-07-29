  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
  4. Can diabetics eat Al-Bakara fruits?
Written By జయ
Published By ఐవీఆర్
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (22:43 IST)

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆల్‌బకరా పండ్లు తినవచ్చా?

Albakara Fruits
Written By: జయ
Published By: ఐవీఆర్
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (22:43 IST)
google-news
Monsoon fruit Albakara, తొలకరి చినుకులు ప్రారంభమై వర్షాలు పడుతుండగానే వచ్చేస్తాయి ఆల్‌బకరా పండ్లు. ఈ ఆల్‌బకరా పండ్లలో విటమిన్‌ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇవి రోగనిరోధకశక్తిని పెంచి, త్వరగా ఇన్‌ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడతాయి. మనం తిన్న ఆహారం నుంచి శరీరం ఇనుమును బాగా గ్రహించేలా కూడా చేస్తాయి. కాబట్టి ఈ పండ్లనూ వీలైనప్పుడల్లా తినటం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ పండులోని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము.
 
జ్యూసీగా ఉండే ఈ ఆల్‌బకరా పండులో కేలరీలు తక్కువ, జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరిచే ఫైబర్‌ ఇందులో చాలా వుంది.
వీటిల్లోని ప్రోసైయానిడిన్‌, నియోక్లోరోజెనిక్‌యాసిడ్‌, క్యూర్‌సెటిన్‌ వంటి ఫెనోలిక్‌ రసాయనాలు శరీరంలో కణాలు దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. 
రోగనిరోధకశక్తిని పెంచడంలో ఎంతగానో తోడ్పడుతాయి. విటమిన్‌ ఎ, బీటా కెరోటిన్‌లూ ఇందులో ఉన్నాయి.
ఆల్‌బకరా పండ్లలో ఉన్న పొటాషియం గుండెజబ్బులు, రక్తపోటు రాకుండా కాపాడుతుంది.
మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు కూడా ఈ పండ్లను తగు మోతాదులో తీసుకోవచ్చు.
ఈ పండులోని విటమిన్‌ కె ఎముకల పటిష్టతను కాపాడటానికి, అల్జీమర్స్‌ను నయం చేయడానికి సాయపడుతుంది.
ఆల్‌బకరా పండ్లలో ఉండే విటమిన్ ఎ కంటిచూపును మెరుగుపరుస్తుంది.
ఎండు ఆల్‌బకారాలను రోజుకు నాలుగైదు తీసుకుంటే ఎముకలు దృఢంగా తయారై ఎముక విరుపు సమస్యలుండవు.
మెనోపాజ్ దశ దాటిన మహిళల్లో సాధారణంగా కనిపించే ఆస్ట్రియోపోరోసిస్‌ని కూడా ఇవి నివారిస్తాయని నిర్ధారించారు.
 
About Writer
జయ
Content provider.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Moringa Leaves: మునగాకు పొడిని ఇలా వాడితే...?

ఏపీలో స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్‌కు 300 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు.. నారా లోకేష్ హర్షం

ఏపీలో స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్‌కు 300 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు.. నారా లోకేష్ హర్షంభారతదేశ ప్రైవేట్ అంతరిక్ష రంగానికి, ఏరోస్పేస్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆశయాలకు గణనీయమైన ఊతమిస్తూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్‌కు 300 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. ఈ ప్రకటనను ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. చారిత్రాత్మక విజయాలు సాధించిన తర్వాత ఆ సంస్థ ప్రాధాన్యతను పునరుద్ఘాటిస్తోంది. మాజీ ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలైన పవన్ కుమార్ చందన, నాగ భరత్ డాకా స్థాపించిన స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్, భారతదేశ ప్రైవేట్ అంతరిక్ష పరిశ్రమలో ఇప్పటికే అనేక మైలురాళ్లను నెలకొల్పింది.

లోకేష్ సార్.. మిమ్మల్ని కలవాలనుంది.. చిన్నారులకు ఓకే చెప్పిన మంత్రి (video)

లోకేష్ సార్.. మిమ్మల్ని కలవాలనుంది.. చిన్నారులకు ఓకే చెప్పిన మంత్రి (video)తమను కలిసే అవకాశం కల్పించాలని కోరుతూ పిల్లలు చేసిన ఒక వీడియో వైరల్ కాగా, దానికి విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందించిన తీరు నెటిజన్ల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఆ వీడియోలో పిల్లలు ఆయనను కలవాలనే తమ కోరికను వ్యక్తం చేశారు. ఆదోనికి చెందిన సహస్ర ఆద్య, జయ స్కంద అనే పిల్లలు, ఆయనతో కలిసి ఒక ఫోటో దిగాలని ఉందని చెప్పారు. ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అయిన ఆ వీడియోపై స్పందించిన లోకేష్, దానిని తన ఎక్స్ ఖాతాలో రీపోస్ట్ చేశారు. "ఇంత చక్కని అభ్యర్థనను నేను ఎలా కాదనగలను? మీ ఇద్దరినీ కలవడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను. త్వరలోనే కలుద్దాం!" అంటూ పోస్టు చేశారు.

పెళ్లి కాలేదన్న ఆవేదన.. మహారాష్ట్రలో ఏకంగా 29మంది యువకుల ఆత్మహత్య

పెళ్లి కాలేదన్న ఆవేదన.. మహారాష్ట్రలో ఏకంగా 29మంది యువకుల ఆత్మహత్యఆధునిక పోకడలు, అమ్మాయిల పుట్టుకలో తక్కువ శాతం నమోదు కావడంతో అబ్బాయిలకు పెళ్లిళ్లు కావడం గగనంగా మారుతోంది. తాజాగా పెళ్లి కాలేదన్న నిరాశతో 29 మంది యువకుల ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలో సంచలనం సృష్టించింది. పెళ్లి కావట్లేదనే తీవ్ర నిరాశ, మానసిక కుంగుబాటుతో మహారాష్ట్రలోని జలగావ్ జిల్లాలో ఏకంగా 29 మంది యువకులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగిస్తోంది.

టెలిగ్రామ్ వ్యవస్థాపకుడు పావెల్ దురోవ్‌కు అంతర్జాతీయ అరెస్ట్ వాంటెడ్ నోటీసు

టెలిగ్రామ్ వ్యవస్థాపకుడు పావెల్ దురోవ్‌కు అంతర్జాతీయ అరెస్ట్ వాంటెడ్ నోటీసుటెలిగ్రామ్ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ పావెల్ దురోవ్ కోసం అంతర్జాతీయ అరెస్ట్ వాంటెడ్ నోటీసు జారీ చేసినట్లు రష్యా బుధవారం ప్రకటించింది. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ స్వస్థలమైన సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్‌లో జన్మించిన దురోవ్, రష్యా ఫేస్‌బుక్‌గా విస్తృతంగా పిలువబడే వీకాంటాక్టే అనే సోషల్ మీడియా సైట్‌ను స్థాపించారు. 2010ల మధ్యలో అధికారుల నుండి ఒత్తిడికి గురైన ఆ సంస్థ నుండి ఆయనను తప్పనిసరిగా బయటకు పంపాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆయన టెలిగ్రామ్‌ను స్థాపించారు. ఇక ఇంటర్నెట్ రంగంపై మాస్కో తన పట్టును బిగించడంతో రష్యా అధికారులతో తరచుగా ఘర్షణ పడుతున్నారు.

ఆగస్టు 12వ తేదీన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం.. భారత్‌లో మాత్రం చూసే ఛాన్స్ లేదు

ఆగస్టు 12వ తేదీన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం.. భారత్‌లో మాత్రం చూసే ఛాన్స్ లేదుఅరుదైన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం 2026 ఆగస్టు 12వ తేదీన సంభవించనుంది. ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని భారతదేశంలో మాత్రం వీక్షించే అవకాశం లేదు. రాత్రిపూట ఈ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం ఆగస్టు 12 రాత్రి 9:45 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ గ్రహణం, ఆగస్టు 13 తెల్లవారుజామున 2:15 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. భారతదేశం నుంచి ఈ ఖగోళ అద్భుతాన్ని నేరుగా చూడలేకపోయినప్పటికీ, ఆసక్తి గల వారు నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం లేదు. నాసా, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వంటి ప్రముఖ అంతరిక్ష సంస్థల అధికారిక వెబ్‌సైట్లు అలాగే యూట్యూబ్ ఛానెళ్ల ద్వారా ఈ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణాన్ని లైవ్ స్ట్రీమింగ్‌లో వీక్షించవచ్చు.

Varun Tej: అభిమానుల పట్ల మరోసారి పెద్ద మనసు చాటుకున్న వరుణ్ తేజ్

Varun Tej: అభిమానుల పట్ల మరోసారి పెద్ద మనసు చాటుకున్న వరుణ్ తేజ్తన తల్లిగారు శ్రీమతి పద్మజ గారి సహకారంతో హైదరాబాద్‌లోని సిటీ న్యూరో సెంటర్ వైద్యులతో మాట్లాడించి, శ్రీ సురేష్ పాటిల్ గారికి అత్యుత్తమ వైద్యం అందేలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆపరేషన్ విజయవంతంగా జరిగేలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవడమే కాకుండా, చికిత్స సమయంలో ఆయనకు, కుటుంబ సభ్యులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆసుపత్రిలో అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లను సమకూర్చారు.

Sharwa : భోగి కోసం భారీ క్లైమాక్స్ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకున్న శర్వా

Sharwa : భోగి కోసం భారీ క్లైమాక్స్ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకున్న శర్వాశర్వా హీరోగా, 'సంపత్ నంది దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ప్రతిష్టాత్మక పాన్-ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా 'భోగి'. శ్రీ సత్య సాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై కె.కె. రాధామోహన్ నిర్మిస్తున్న ,లక్ష్మి రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రం భారీ స్థాయి అత్యున్నత నిర్మాణ ప్రమాణాలతో అంచనాలను పెంచుతూనే ఉంది.

Ajay Bhupathi: ఆర్‌ఎక్స్ 100 తర్వాత కొత్త వాళ్లతో పని చేయకూడదనుకున్నా : అజయ్ భూపతి

Ajay Bhupathi: ఆర్‌ఎక్స్ 100 తర్వాత కొత్త వాళ్లతో పని చేయకూడదనుకున్నా : అజయ్ భూపతిఅమ్మాయి, అబ్బాయి ప్రేమించుకుంటారు. దాదాపు ప్రతి ప్రేమకథ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే ట్రీట్‌మెంట్ అనేది కొత్తగా ఉండాలి. నేను చాలా బలంగా చెబుతున్నాను... ఇందులో ఉన్న ప్రతి సీన్ ఆడియన్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సినిమా మొదలైన తర్వాత కథతో, పాత్రలతో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు. సినిమా ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. ముఖ్యంగా జై కృష్ణ, రాషా తడాని జోడిని ఆడియన్స్ చాలా ఇష్టపడతారు అని దర్శకుడు అజయ్ భూపతి అన్నారు.

చిన్నప్పుడు మా మావయ్య ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని అసభ్యంగా ప్రవర్తించేవాడు: నటి శివాంగి

చిన్నప్పుడు మా మావయ్య ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని అసభ్యంగా ప్రవర్తించేవాడు: నటి శివాంగినటి శివాంగి జోషి తనకు చిన్నప్పుడు ఎదురైన లైంగిక వేధింపులను లాకప్ 2 వేదికగా పంచుకున్నది. తన చిన్నతనంలో తనకు మావయ్య వరస అయ్యే దగ్గర బంధువే తనపై లైంగిక దాడికి యత్నించాడని ఆమె వెల్లడించారు. శివాంగి తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని వివరిస్తూ... నాకు మావయ్య వరసయ్యే వ్యక్తి రోజూ స్కూల్ నుంచి ఇంటికి తీసుకుని వచ్చేవాడు. అతడంటే మా అమ్మకు ఎంతో నమ్మకం వుండేది. ఆ నమ్మకాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న అతడు నాతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తుండేవాడు. సినిమాల్లో నటించాలంటే డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలనీ, ఇంకా ఏవేవో చేయాల్సి వుంటుందని తన ఒడిలో కూర్చుబెట్టుకుని అసభ్యంగా తాకుతుండేవాడు.

Vijay Deverakonda:.హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్స్ స్థాయికి ఎదిగిన విజయ్ దేవరకొండ

Vijay Deverakonda:.హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్స్ స్థాయికి ఎదిగిన విజయ్ దేవరకొండహీరో విజయ్ దేవరకొండ 10 ఏళ్ల అద్భుతమైన కెరీర్ ను కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. ఆయన సోలో హీరోగా నటించిన తొలి సినిమా పెళ్లి చూపులు 2016లో ఇదే రోజు రిలీజైంది. అప్పటికే ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం సినిమాలో నటించి పేరు తెచ్చుకున్న విజయ్..పెళ్లి చూపులు సినిమాతో సోలో హీరోగా అరంగేట్రం చేశారు. మొదటి చిత్రంతోనే ప్రేక్షకుల ప్రేమాభిమానాలు సంపాదించుకుని, బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద హిట్ కొట్టారు విజయ్. ఈ సినిమా విజయంతో ఆయన వెనుదిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు.