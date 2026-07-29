Moringa Leaves: మునగాకు పొడిని ఇలా వాడితే...?
మునగాకులో విటమిన్లు ఏసీఈబీ క్లాంప్లెక్స్, ప్రొటీన్లు, ఐరన్, జింక్, అమినో యాసిడ్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. దీనిలోని యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ-ఫంగల్ గుణాలు తలలో చుండ్రు, ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గిస్తాయి. యాంటీ-ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండటం వల్ల వెంట్రుకలు త్వరగా తెల్లబడకుండా కాపాడుతుంది. రోజువారీ ఆహారంలో (పప్పు, కూరల్లో) మునగాకు పొడిని చేర్చుకోవచ్చు.
Moringa Powder
రక్తహీనత, ఎముకలు, దంతాల ఆరోగ్యానికి, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి, కండరాలకు బాలాన్నిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి పెంచడంలో, గుండె, కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మునగాకును పొడి రూపంలో లేదా పప్పులో వేసుకుని, కూర వండుకుని తీసుకోవచ్చు. అయితే, ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న వారు వైద్య నిపుణులను సంప్రదించి తీసుకోవడం మంచిది.
మునగ ఆకులు మహిళల్లో అసమతుల్య హార్మోన్లను సమతుల్యం చేస్తాయి. ప్రధానంగా చాలా మంది మహిళలు థైరాయిడ్, పీసీఓఎస్ (పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్) వంటి సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారు.
ఈ వ్యాధులు హార్మోన్ల అసమతుల్యత కారణంగా సంభవిస్తాయి. ఈ సమస్యలను అధిగమించడానికి, మునగ ఆకులను తినవచ్చు. మునగ ఆకులను టీ లేదా పొడి రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది.