ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండి
వర్షాకాలం వచ్చేసింది, దీనితో పాటే సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు మన కుటుంబం మొత్తానికీ ఉన్న రోగనిరోధక శక్తిని పరీక్షిస్తాయి. వాతావరణంలో వచ్చే ఈ మార్పులు ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి ముందుస్తుగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం. చురుకైన జీవనశైలికి తోడుగా కాలిఫోర్నియా బాదం, తృణధాన్యాలు, మొక్కలు మరియు జంతువుల నుంచి లభించే ప్రోటీన్ వంటి రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ సీజన్ అంతటా రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకోవచ్చు.
కాలిఫోర్నియా బాదం అనేది సహజంగానే పోషకాలతో నిండిన అలాంటి ఒక సూపర్ ఫుడ్. ఇది రోగనిరోధక వ్యవస్థ పనితీరుకు అవసరమైన జింక్, కాపర్, ఐరన్ తో సహా 24 రకాల పోషకాలను అందిస్తుంది. వర్షాకాలంలో రోగనిరోధక శక్తిపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉన్న నేపథ్యంలో.. సులభమైన, పోషకాలతో కూడిన ఆహారం ఈ సీజన్లో సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి ఎలా మద్దతు ఇస్తుందో నిపుణులతో పాటు ప్రముఖ నటి సోహా అలీ ఖాన్ పంచుకున్నారు.
ఈ వర్షాకాలంలో ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉండాలనే దానిపై న్యూట్రిషన్ అండ్ వెల్నెస్ కన్సల్టెంట్ షీలా కృష్ణస్వామి మాట్లాడుతూ, మన శరీరంలోని రోగనిరోధక వ్యవస్థ అత్యంత తీవ్రంగా పరీక్షించబడే కాలం వర్షాకాలం. ఆహారం విషయంలో మనం తీసుకునే చిన్నచిన్న, స్థిరమైన నిర్ణయాలు మన రోగనిరోధక శక్తి సామర్థ్యంలో గణనీయమైన మార్పును తీసుకువస్తాయి. బాదం పప్పులను మీ దినచర్యలో భాగం చేసుకోవడం అలాంటి ఒక సులభమైన అలవాటు. ఇవి విటమిన్ ఇ తో సహా 24 పోషకాలను, మరియు అనేక పాలీఫెనాల్స్ను అందిస్తాయి. ఇవి రెండూ యాంటీఆక్సిడెంట్లుగా పనిచేసి రోగనిరోధక శక్తికి తోడ్పడతాయి అని అన్నారు.
న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్ డైటెటిక్స్ రీజనల్ హెడ్ రితికా సమద్దర్ మాట్లాడుతూ, మన రోగనిరోధక శక్తికి అత్యంత శ్రద్ధ అవసరమైన సమయం వర్షాకాలం. వాతావరణంలో వచ్చే మార్పుల వల్ల మనం ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి, మనల్ని మనం రక్షించుకోవడంలో మనం తీసుకునే ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తికి తోడ్పడే పోషకాలతో కూడిన సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలని నేను ఎల్లప్పుడూ నా క్లయింట్లకు సలహా ఇస్తుంటాను. తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్స్, కాలిఫోర్నియా బాదం పప్పులు నేను ప్రధానంగా సూచించే ఆహారాలు. కాలిఫోర్నియా బాదం సహజంగానే పోషకాలతో నిండి ఉంటుంది, రోగనిరోధక వ్యవస్థ పనితీరుకు అవసరమైన కీలక పోషకాలైన జింక్, కాపర్, ఐరన్లను ఇది అందిస్తుంది. తద్వారా వర్షాకాలంలో మీ రోజువారీ ఆహారంలో దీనిని చేర్చుకోవడం అత్యంత సులభమైన మరియు ప్రభావవంతమైన ఎంపిక అని పేర్కొన్నారు.
ప్రముఖ నటి సోహా అలీ ఖాన్ తన అనుభవాలను పంచుకుంటూ, వర్షాకాలంలో నేను తీసుకునే ఆహారం పట్ల మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటాను. ఎందుకంటే వాతావరణ మార్పులు నా ఆరోగ్యం, శక్తి స్థాయిల పై ఎంత త్వరగా ప్రభావం చూపుతాయో నాకు తెలుసు. నా భోజనం సమతుల్యంగా ఉండేలా, అందులో రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేసే ఆహారాలు ఉండేలా నేను చూసుకుంటాను. కాలిఫోర్నియా బాదం ఎల్లప్పుడూ నా దినచర్యలో భాగమే. ఇవి సులభంగా తినగలిగేవి, పోషకమైనవి. అంతేకాకుండా అత్యంత బిజీగా ఉండే రోజుల్లో నా శక్తిని కాపాడుకోవడానికి, రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలంగా ఉంచుకోవడానికి ఇది ఒక గొప్ప మార్గం. మా కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అలవాటును అలవర్చుకునేలా కూడా నేను జాగ్రత్తపడతాను అని చెప్పారు.
వర్షాకాలం మొదలవుతున్న ఈ తరుణంలో, సరళమైన, వివేకవంతమైన పోషకాహార ఎంపికల ద్వారా మీ కుటుంబ ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అనేది మీరు తీసుకోగల అత్యంత ప్రభావవంతమైన చర్య. ప్రతి సర్వింగ్లో 24 పోషకాలను అందించే కాలిఫోర్నియా బాదం.. సులభంగా, ప్రతిరోజూ తీసుకోగల ఒక సూపర్ ఫుడ్. ఈ వర్షాకాలంలో ఇది మీ కుటుంబం మొత్తానికి రోగనిరోధక శక్తిని, ఎనర్జీని, మరియు సంపూర్ణ శ్రేయస్సును అందిస్తుంది.
ముంబై లోకల్ ట్రైన్లో సీట్ల కోసం ఘర్షణ - ప్రయాణికురాలిపై పెప్పర్ స్ప్రే ప్రయోగం
దేశ వాణిజ్య రాజధాని ముంబై లోకల్ రైలులో సీట్ల కోసం తలెత్తిన స్వల్ప వివాదం చివరకు తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. మహిళా బోగీలోని ఫస్ట్ క్లాస్ కోచ్ ఓ మహిళ తోటి ప్రయాణికులపై పెప్పర్ స్ప్రే ప్రయోగించడంతో బోగీలో కలకలం రేగింది. గురువారం ఉదయం సెంట్రల్ రైల్వేకు చెందిన ఫాస్ట్ లోకల్ రైలులో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనతో ప్రయాణికులు తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురైనప్పటికీ, ఎవరికీ ఎటువంటి ప్రమాదం వాటిల్లలేదు.
తిరుమల గిరులు కిటకిట.. గోగర్భం డ్యామ్ వరకు భక్తుల బారులు
అక్రమ కట్టడాల కూల్చివేత కోసం బుల్డోజర్ల ప్రయోగం చట్టబద్ధమే...
రాజ్యాంగ నిబంధనలు, చట్టపరిధిని ఉల్లంఘించి చేపట్టిన అక్రమ నిర్మాణాలపై బుల్డోజర్ల ప్రయోగించేందుకు అడ్డేమీ లేదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టంచేసింది. అయితే ఆ కూల్చివేతలు చట్టబద్ధంగా, నోటీసులు జారీ చేసి, తగిన గడువు ఇచ్చి చేపట్టాలని పేర్కొంది. బుల్డోజర్లతో కూల్చివేతలపై 2024 నవంబరులో సుప్రీం ఇచ్చిన తీర్పు వివిధ కేసుల్లో నిందితుల ఇళ్ల కూల్చివేతలకు సంబంధించినది మాత్రమేనని తేల్చిచెప్పింది. చట్టాన్ని అమలు చేస్తున్నామనే నెపంతో వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకోకూడద న్నదే ఆ తీర్పులోని మార్గదర్శకాల ఉద్దేశమని వివరించింది.
నా బిడ్డను ఎత్తుకుపోయింది నా భర్త, ఇందులో పవన్ సర్కి ఏంటి సంబంధం?: డాక్టర్ గాయత్రి వీడియో
తన బిడ్డను ఎత్తుకెళ్లింది తన భర్తేననీ, ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే కొంతమంది పనిలేనివాళ్లు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సర్ ను ఇందులోకి లాగుతూ ప్రచారం చేస్తున్నారని డాక్టర్ గాయత్రి అన్నారు. విశాఖపట్టణానికి చెందిన డాక్టర్ గాయత్రికి ఆమె భర్తకు గత కొన్ని నెలలుగా విభేదాలు వున్నాయి. ఈ క్రమంలో సమస్యను పరిష్కరించుకుందామని, పెద్దమనుషుల మధ్య కూర్చుని మాట్లాడుకుందామని చెప్పి తన 23 నెలల బిడ్డను ఎత్తుకెళ్లిపోయాడని గాయత్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. తన భర్తపై పోలీసు స్టేషనులో కిడ్నాప్ కేసు పెట్టినట్లు వెల్లడించారు. ఐతే పవన్ సార్ డిపార్టుమెంట్లో మా అత్తగారు పనిచేస్తున్నారు.
ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఎందుకు రాజీనామాలు చేస్తున్నారు : కేంద్రం ఆరా
భారతీయ అంతరిశక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రోకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు వరుసగా తమ ఉద్యోగాలకు రాజీనామాలు చేస్తున్నారు. ఇది దేశంలో పెను చర్చనీయాంశంగా మారింది. దాదాపు 100 మంది శాస్త్రవేత్తలు వరుసగా రాజీనామాలు చేయడంతో కేంద్రం ఉలికిపాటుకు గురైంది. దీంతో కేంద్రం రంగంలోకి దిగింది. గత కొన్ని నెలల్లోనే 100 మందికి పైగా శాస్త్రవేత్తలు రాజీనామా చేయడం లేదా స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ (వీఆర్ఎస్) తీసుకోవడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో పళ్ళబురుసు చిత్రం ప్రకటన
ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది. తెలుగు సంస్కృతి, ప్రాంతీయతను ప్రతిబింబించే ఈ చిత్రం వినోదభరితమైన కామెడీ-డ్రామాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తండ్రీకొడుకులుగా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, ప్రజ్వల్ , గోమతి రెడ్డి, కిరణ్ మాచా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
Dixith Shetty :దీక్షిత్ శెట్టి, శశి ఓదెల చిత్రానికి #KJQ (కింగ్ జాకీ క్వీన్) పేరు ఖరారు
నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరికి తన ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్ నుంచి మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రం #KJQ – King Jackie Queen ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 1990ల కాలం నేపథ్యంలో సాగే పీరియడ్ క్రైమ్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో 'దసరా', 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' చిత్రాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఆయనకు జోడీగా నూతన నటి శశి ఓదెల పరిచయం అవుతుండగా, యుక్తి తరేజా మరో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
Fauji Poster Controversy: ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్ కాలి వేళ్లపై అభిమానుల్లో రచ్చ ?
ప్రభాస్ నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ‘ఫౌజీ’ నుంచి విడుదలైన కొత్త పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. పోస్టర్లో ప్రభాస్ కాలి దగ్గర 7 వేళ్లు కనిపిస్తున్నాయంటూ కొందరు నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ ఇమేజ్ను AI ద్వారా రూపొందించారని యాంటీ ఫ్యాన్స్ ప్రచారం చేస్తుండగా, వైరల్ అవుతున్న ఫొటో మార్ఫింగ్ చేసినదని.. ఒరిజినల్ పోస్టర్లో 5 వేళ్లే ఉన్నాయని ప్రభాస్ అభిమానులు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.
Samantha: చిత్తూరులో సమంతకు సీమంతం
గతేడాది డిసెంబరులో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుని పెళ్లి చేసుకున్న సమంత, 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాతో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించి కొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. తాజాగా సమంత సీమంతం జరిగినట్లు కొన్ని ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి. ఇటీవల భర్తతో థాయ్లాండ్ ట్రిప్ వెళ్లి, ఆ తర్వాత చిత్తూరులోని అత్తగారింటికి వచ్చింది. అక్కడ ఆమెకు సింపుల్గా సీమంతం నిర్వహించారు. ఈ ఫోటోలను రాజ్ సోదరి శీతల్ తన ఇన్ స్టా స్టోరీలో పోస్ట్ చేయడంతో అవి వైరల్ అవుతున్నాయి.