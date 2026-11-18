Anitha Chowdary: సైబర్ వలలో చిక్కిన నటి అనితా చౌదరి.. రూ.4.14లక్షలు గోవిందా
నటి అనితా చౌదరి ఆన్లైన్ ప్రయాణ బుకింగ్ మోసానికి గురయ్యారు. అమెరికాలోని వాషింగ్టన్లో ఉంటున్న తన కుమారుడి పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు, బిజినెస్ క్లాస్ విమాన టిక్కెట్లను బుక్ చేయించుకోవాలని ఆమె ప్రయత్నించగా, సైబర్ మోసగాళ్లు ఆమెను నమ్మించి రూ. 4.14 లక్షలు కాజేశారు.
Anitha Chowdary
హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్, కావూరి హిల్స్లో నివసించే అనిత, విమాన టిక్కెట్ల బుకింగ్ కోసం ఆన్లైన్లో ట్రావెల్ ఏజెంట్ కోసం వెతుకుతుండగా, లో ఫ్లై టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అనే సంస్థకు చెందిన వ్యక్తిగా చెప్పుకునే రాజేష్ అనే వ్యక్తి ఆమెను సంప్రదించాడు. అతను రూ. 4,14,180కి బిజినెస్ క్లాస్ టిక్కెట్లు బుక్ చేస్తానని చెప్పి, బుకింగ్ ప్రక్రియ కోసం ఆమె డెబిట్ కార్డ్ వివరాలను అడిగాడు. ఆ ఏజెంట్ను నమ్మిన అనిత, తన డెబిట్ కార్డ్ వివరాలతో పాటు, టిక్కెట్ బుకింగ్ను ధృవీకరించడానికి అవసరమని భావించి ఓటీపీని కూడా అతనికి ఇచ్చేశారు.
అయితే, కొద్దిసేపటికే ఆమె ఖాతా నుండి క్లియర్ట్రిప్ పేరుతో రూ. 4.14 లక్షలు డెబిట్ అయ్యాయి. టిక్కెట్ కన్ఫర్మేషన్ లేదా బుకింగ్ వివరాలు ఏవీ రాకపోవడంతో, తాను మోసపోయానని ఆమె గ్రహించారు. దీనిపై ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ సైబర్ మోసానికి సంబంధించి కేసు నమోదైంది.
అనితా చౌదరి గోదావరి, హ్యాపీ డేస్, అష్టా చమ్మా, అలా మొదలైంది, రాజు వెడ్స్ రంభై వంటి పలు చిత్రాల్లో నటించారు. అలాగే, టెలివిజన్ కార్యక్రమాల్లో మరియు వివిధ పాత్రల్లో నటించి ఆమె మంచి గుర్తింపు పొందారు.