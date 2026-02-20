వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో 15 అదనపు శనగ సేకరణ కేంద్రాల ఏర్పాట్లు
వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో 15 అదనపు శనగ సేకరణ కేంద్రాలను ఫిబ్రవరి 21 నుండి ఏర్పాటు చేసినట్లు జాయింట్ కలెక్టర్ డాక్టర్ నిధి మీనా శుక్రవారం ప్రకటించారు. పులివెందుల, తొండూరు, జమ్మలమడుగు, ముద్దనూరు, ప్రొద్దుటూరు, కమలాపురంలలో ఆరు కేంద్రాలు ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నాయి.
కడప జిల్లాలో 80,103 హెక్టార్లలో శనగ పంటను సాగు చేశారు. 1,015 హెక్టార్లలో కంది, 16,257 హెక్టార్లలో మినుములు, 1,529 హెక్టార్లలో పెసలు సాగు చేశారు. ప్రభుత్వం కనీస మద్దతు ధరను క్వింటాలుకు రూ.5,875, కందిపప్పుకు రూ.8,000, మినుములుకు రూ.7,800, పచ్చి శనగకు రూ.8,768గా నిర్ణయించింది.
జిల్లాలో సేకరణ కోసం మార్క్ఫెడ్ 18,532 మెట్రిక్ టన్నుల శనగ, 108 మెట్రిక్ టన్నుల కంది, 21,931 మెట్రిక్ టన్నుల మినుములు, 234 మెట్రిక్ టన్నుల పచ్చి శనగలను కేటాయించింది.
రైతులు తమ సమీపంలోని రైతు సేవా కేంద్రంలో నమోదు చేసుకోవాలని, ఎస్ఎంఎస్ ఎస్ఎంఎస్ షెడ్యూల్ ప్రకారం 14 శాతం కంటే తక్కువ తేమ ఉన్న బాగా ఎండిన ఉత్పత్తులను తీసుకురావాలని సూచించారు.