ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు.. వానలు కూడా పడతాయ్
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భానుడు అప్పుడే తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఫిబ్రవరి మూడో వారానికే ఎండలు మండుతుండటంతో జనం బెంబేలెత్తుతున్నారు. ఉదయం పూట కొంత చలి అని అనిపిస్తున్నప్పటికీ ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. భానుడు సెగలు కక్కుతున్నారు. రాయలసీమలో మాత్రం రెండు నుంచి నాలుగు డిగ్రీలు సాధారణం కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
పలు జిల్లాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 35 డిగ్రీలు దాటేశాయని, గురువారం నుంచి ఎండ తీవ్రత మరింత పెరగనున్నట్లు వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. అయితే వాతావరణ శాఖ అంచనా ప్రకారం బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వానలు పడతాయని కూడా తెలిపింది. పగటి వేళల్లో వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక రోగులు, చిన్నారులు ఇంటికే పరిమితమవ్వడం మంచిదని అన్నారు.