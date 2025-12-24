Free Balaji Darshan: సీనియర్ సిటిజన్లకు శుభవార్త: వృద్ధుల కోసం ఉచిత శ్రీవారి దర్శనం
సీనియర్ సిటిజన్లకు శుభవార్త. తిరుపతిలో వృద్ధుల కోసం ఉచితంగా బాలాజీ దర్శన పథకం ప్రారంభమయింది. . సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. 65 సంవత్సరాలు, అంతకంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్న వృద్ధులు ఈ పథకానికి అర్హులు. ఉదయం 10 గంటలకు, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వృద్ధులకు ఉచితంగా స్వామివారిని దర్శించుకునే అవకాశం కల్పిస్తారు. ఎస్ 1 కౌంటర్ వద్ద ఫొటో గుర్తింపు కార్డు, వయస్సు ధృవీకరణ పత్రం చూపితే దర్శనానికి అనుమతిస్తారు.
వంతెన కింద ఉన్న గ్యాలరీ గుండా దేవాలయం కుడిగోడ వెంబడి ముందుకు వెళ్లాలి. దర్శనానికి వెళ్లే మార్గం కనిపిస్తుంది. క్యూ లైన్లోకి వెళ్లాక 30 నిమిషాల్లో దర్శనం పూర్తవుతుంది.
దర్శనానంతరం భక్తులకు ఉచిత భోజనంతో పాటు వేడి పాలు అందిస్తారు. వృద్ధుల సౌకర్యం కోసం బ్యాటరీ కార్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎగ్జిట్ గేటు వద్ద ఉన్న కార్ పార్కింగ్ ప్రాంతం నుండి కౌంటర్ వరకు అవి మిమ్మల్ని రవాణా చేస్తాయి. ఎటువంటి బలవంతం లేదా ఒత్తిడి ఉండదు. ఈ దర్శనం ప్రత్యేకంగా సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం కేటాయించబడింది.