కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య అంతర్గత కలహాలు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసంతృప్తి
ఇటీవల ముగిసిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచి పనితీరు కనబరిచింది. అయితే, ఫలితాలు అంచనాలను అందుకోలేకపోయాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్ నాయకుల మధ్య అంతర్గత కలహాలపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
కాంగ్రెస్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, మూడు జిల్లాలకు చెందిన 16 మంది ఎమ్మెల్యేలకు ముఖ్యమంత్రి హెచ్చరిక జారీ చేశారు. నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ల పనితీరుపై కూడా ఆయన అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు సమాచారం. టెలికాన్ఫరెన్స్లో, బంధుప్రీతి మరియు సమన్వయ లోపంపై రేవంత్ రెడ్డి వారిని నిందించారు.
తాజాగా ముఖ్యమంత్రి రాబోయే ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలపై దృష్టి సారించారు. కాంగ్రెస్ నాయకుల మధ్య ఐక్యతను పెంపొందించడం, పార్టీ నిర్మాణాన్ని బలోపేతం చేయడం, తిరుగుబాటు నాయకులను కట్టడి చేయడం ఆయన లక్ష్యం. ఈ దిశగా చర్యలు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో మంత్రులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో సూచనలతో పాటు, ముఖ్యమంత్రి మంత్రులకు స్వీట్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఆ సందేశం గట్టిగా ఉన్నప్పటికీ, హుందాగా ఉంది.
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు డిసెంబర్ 29న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు, పీఏసీల ఎన్నికలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు, ప్రతిపాదిత 42% బీసీ రిజర్వేషన్లు వంటి అంశాలపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. పంచాయతీరాజ్ ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. అయితే, రిజర్వేషన్లను 50%కి పరిమితం చేస్తూ హైకోర్టు స్టే విధించడంతో, ప్రభుత్వం ప్రస్తుత రిజర్వేషన్ల విధానంతోనే ముందుకు సాగింది.
శీతాకాల సమావేశాల్లో ఈ అంశాన్ని పార్లమెంట్లో లేవనెత్తాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఈ డిమాండ్ను నెరవేర్చాలని కోరుతూ ఢిల్లీలో ధర్నాలు నిర్వహించే ప్రణాళికలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ విషయం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఇదిలా ఉండగా, సరిగా పనిచేయని ఎమ్మెల్యేలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హైకమాండ్కు నివేదిక సమర్పించినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
సిరిసిల్ల జెడ్పీటీసీ చైర్మన్ స్థానంతో సహా 32 జిల్లాల్లో జెడ్పీటీసీ చైర్మన్లను గెలిపించే లక్ష్యాన్ని మంత్రులకు నిర్దేశించారు. 566 ఎంపీపీ స్థానాలను గెలుచుకోవాలని కూడా ముఖ్యమంత్రి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావుల కంచుకోటల్లో కూడా కాంగ్రెస్ విజయం సాధించేలా చూడాలని మంత్రులకు సూచించారు. ఈ లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో విఫలమైతే మంత్రులు తమ పదవులను కోల్పోయే అవకాశం ఉందని కాంగ్రెస్ అంతర్గత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.