Global Summit: లియోనెల్ మెస్సీ ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్.. రాహుల్, ప్రియాంక హాజరవుతారా?
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గురువారం ఢిల్లీ పర్యటన ముగించుకుని మీడియాతో మాట్లాడారు. హైదరాబాద్లో ఫుట్బాల్ లెజెండ్ లియోనెల్ మెస్సీ కోసం నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలను ఆహ్వానించినట్లు ఆయన చెప్పారు.
మెస్సీతో స్నేహపూర్వక మ్యాచ్ కోసం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక ప్రైవేట్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ నిర్వహిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. దీన్ని ప్లాన్ చేయడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి పాత్ర లేదన్నారు.
మెస్సీ స్థాయి కారణంగా ప్రభుత్వం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని కూడా రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. తన పర్యటన సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీలో అనేక మంది నాయకులను కలిశారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్, దాని నుండి సాధించిన ఫలితాల గురించి మల్లికార్జున్ ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీకి వివరించారు.
ఈ సమావేశాలు తన షెడ్యూల్డ్ సంభాషణలలో భాగంగా ఉన్నాయి. ఢిల్లీలో తాను కలిసిన ప్రతి ఒక్కరినీ హైదరాబాద్లో మెస్సీ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించానని కూడా అన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేకంగా చూపించడానికి ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలను ఆయన వ్యాఖ్యలు సూచిస్తున్నాయి.
చాలామంది నాయకులకు పంపిన ఆహ్వానం చర్చకు మరింత ఊతం ఇచ్చింది. రేవంత్ రెడ్డి గ్లోబల్ సమ్మిట్ గురించి ఉత్సాహం వ్యక్తం చేశారు. కానీ రాహుల్ గాంధీ, ఇతర సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు దానిని దాటవేశారు. ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమానికి ఎందుకు తక్కువ ప్రాధాన్యత లభించిందనే దానిపై వారి గైర్హాజరు ప్రజా చర్చకు దారితీసింది. ఇది రాజకీయ పరిశీలకులలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఈసారి, రేవంత్ రెడ్డి మళ్ళీ ఉత్సాహంగా కనిపిస్తున్నారు. రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీలు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతారా, మెస్సీని చూస్తారా అని చాలా మంది హైదరాబాదీలు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నారు.