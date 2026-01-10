శనివారం, 10 జనవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 10 జనవరి 2026 (17:44 IST)

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండి

Almonds
పొంగల్, లోహ్రీ, ఉత్తరాయణ, మాఘ బిహు ఇలా వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే మకర సంక్రాంతి పండుగ కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. కుటుంబాలు సాంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు తయారు చేయడానికి కలిసి వచ్చినప్పుడు, కాలిఫోర్నియా బాదంలను చేర్చడం ద్వారా పోషకాహారంతో వేడుకను సమతుల్యం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల ప్రత్యేక కలయికతో, బాదం బలాన్ని పెంపొందించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని వృద్ధి చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది. పోషకాలు అధికంగా కలిగిన బాదం, వేడుకల సమయంలో మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తూ ఆనందాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
 
న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లోని డైటెటిక్స్ రీజినల్ హెడ్ రితికా సమద్దర్ మాట్లాడుతూ, మకర సంక్రాంతి వేడుకలకు పండుగ ఆహారాలు చాలా ముఖ్యమైనవి, కానీ చిన్న, ఆలోచనాత్మకమైన పదార్థాల ఎంపికలు ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి. బాదం పప్పులు పోషకాలతో నిండి ఉంటాయి,  కార్బోహైడ్రేట్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలతో కలిపితే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడంలో సహాయపడతాయి అని అన్నారు. 
 
ఆయుర్వేద నిపుణురాలు డాక్టర్ మధుమిత కృష్ణన్ మాట్లాడుతూ, పండుగ వంటలకు జోడించగల అత్యంత వైవిధ్యమైన పదార్థాలలో బాదం ఒకటి. చట్నీలలో కలిపినా, పండుగ స్వీట్లలో కలిపినా, లేదా సొంతంగా ఆస్వాదించినా, బాదం పోషకాలను, రుచిని పెంచుతుంది అని అన్నారు. రోజువారీ ఆరోగ్యంలో సమతుల్య పోషకాహార పాత్రను వెల్లడించిన న్యూట్రిషన్-వెల్నెస్ కన్సల్టెంట్ షీలా కృష్ణస్వామి మాట్లాడుతూ, మకర సంక్రాంతి వంటకాలు సాంప్రదాయకంగా గొప్పవి మరియు వేడుకగా ఉంటాయి, కానీ పదార్థాల ఎంపిక అన్ని తేడాలను కలిగిస్తుంది. సాంప్రదాయ వంటకాల తయారీలలో బాదంను చేర్చడం వల్ల భోజనాన్ని మరింత సమతుల్యంగా మరియు పోషకంగా మార్చుకోవచ్చు అని అన్నారు. 
 
బాలీవుడ్ నటి సోహా అలీ ఖాన్ మాట్లాడుతూ, కాలిఫోర్నియా బాదం సంవత్సరాలుగా నా కుటుంబ వంటగదిలో భాగంగా ఉంది, ఇది ఆనంద, పోషకాహారం మధ్య సమతుల్యతను సాధించడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది అని అన్నారు. కుటుంబాలు పంట రాకను వేడుక జరుపుకుంటూ, రాబోయే రోజులను స్వాగతిస్తున్న వేళ, కాలిఫోర్నియా బాదం, పండుగ సంప్రదాయాలకు పోషణను జోడించడానికి, గుండె ఆరోగ్యం, రోగనిరోధక శక్తి మెరుగుపరుచుకోవటానికి తోడ్పడుతుంది.

చంద్రబాబు కోసం బండ్ల గణేష్.. షాద్ నగర్ నుంచి తిరుమల వరకు మహా పాదయాత్ర

చంద్రబాబు కోసం బండ్ల గణేష్.. షాద్ నగర్ నుంచి తిరుమల వరకు మహా పాదయాత్రనిర్మాత, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకుడు బండ్ల గణేష్ షాద్‌నగర్ నుండి తిరుమల వరకు సుదీర్ఘ మహా పాదయాత్ర చేపట్టనున్నారు. గతంలో, అప్పటి జగన్ వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కేసులో టీడీపీ చీఫ్ చంద్రబాబు నాయుడును అరెస్టు చేసినప్పుడు, చంద్రబాబు నాయుడుపై ఎలాంటి మచ్చ పడకుండా ఈ కేసు నుంచి విడుదల కావాలని బండ్ల గణేష్ తిరుమల శ్రీవారికి మొక్కుకున్నారు.

హనీట్రాప్, బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌, ఆ వీడియోలతో బెదిరించి రూ.10కోట్లు డిమాండ్ చేసింది.. ఆపై?

హనీట్రాప్, బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌, ఆ వీడియోలతో బెదిరించి రూ.10కోట్లు డిమాండ్ చేసింది.. ఆపై?గుజరాత్‌లో హనీట్రాప్, బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌కు సంబంధించిన ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అక్కడ ఒక బిల్డర్‌ను ఒక మహిళ హనీట్రాప్‌లో ఇరికించి, ఆ తర్వాత నగ్న వీడియోలతో బ్లాక్‌మెయిల్ చేసి డబ్బులు వసూలు చేయడానికి ప్రయత్నించింది. ఈ ఘటన అహ్మదాబాద్‌లో జరిగింది. ఒక మహిళ, ఒక జర్నలిస్ట్ కలిసి ఒక బిల్డర్‌ను నగ్న వీడియోలను విడుదల చేస్తామని బెదిరించి రూ.10 కోట్లు డిమాండ్ చేశారు.

మిస్టర్ జగన్... రివర్ బెడ్‌కు రివర్ బేసిన్‌కు తేడా తెలుసుకో : మంత్రి నారాయణ

మిస్టర్ జగన్... రివర్ బెడ్‌కు రివర్ బేసిన్‌కు తేడా తెలుసుకో : మంత్రి నారాయణవైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏపీ మంత్రి పి.నారాయణ గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిని రివర్ బేసిన్‌లో నిర్మిస్తున్నారంటూ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తాజాగా జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. పైగా, ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ కూర్చొంటే అదే రాజధాని అవుతుందంటూ అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై ఏపీ మంత్రులు తీవ్ర స్థాయిలో మండపడుతున్నారు. కోట్లాది మంది ప్రజలు ఉండే నవ్యాంధ్రకు రాజధాని అక్కర్లేదని జగన్ అంటున్నారన్నారు. మరి ఆయనకు మూడు రాష్ట్రాల్లో ప్యాలెస్‌లు ఎందుకు, ఒక్కచోట ప్యాలెస్ కట్టుకుంటే సరిపోదా అని ప్రశ్నించారు.

సంక్రాంతి పండుగ: హైదరాబాదుకు భారీగా ప్రజలు.. టోల్ ప్లాజాల వద్ద ట్రాఫిక్... వసూళ్లు వద్దు

సంక్రాంతి పండుగ: హైదరాబాదుకు భారీగా ప్రజలు.. టోల్ ప్లాజాల వద్ద ట్రాఫిక్... వసూళ్లు వద్దువచ్చేవారం జరగనున్న మూడు రోజుల సంక్రాంతి పండుగ వేడుకల కోసం హైదరాబాద్ నుండి వేలాది మంది ప్రజలు తమ సొంత ఊళ్లకు బయలుదేరడం ప్రారంభించారు. శుక్రవారం సాయంత్రం నుండి మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ (ఎంజీబీఎస్), జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ (జేబీఎస్), హైదరాబాద్‌లోని ఇతర ప్రధాన బస్ స్టేషన్లు, రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల రద్దీ భారీగా కనిపించింది. రాబోయే రోజుల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ మూడు రోజుల పండుగలో భాగంగా భోగి (జనవరి 14), మకర సంక్రాంతి (జనవరి 15), కనుమ (జనవరి 16)గా జరుపుకుంటారు. జీవనోపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన వేలాది మంది సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా తమ సొంత ఊళ్లకు వస్తుంటారు. ఈ పండుగను జరుపుకోవడానికి చాలా మంది ప్రవాస భారతీయులు కూడా తమ స్వస్థలాలకు వస్తుంటారు.

సీడీఎస్‌సీఓ వార్నింగ్: తెలంగాణలో ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్‌పై నిషేధం

సీడీఎస్‌సీఓ వార్నింగ్: తెలంగాణలో ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్‌పై నిషేధంపిల్లలలో అలెర్జీలు, హే ఫీవర్, ఆస్తమా చికిత్సకు సాధారణంగా సూచించే ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్‌లో అత్యంత విషపూరితమైన ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ (EG) అనే పదార్థం కలిసినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో, దాని వాడకాన్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శనివారం అత్యవసర ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ సిరప్ (లెవోసెటిరిజైన్ డైహైడ్రోక్లోరైడ్, మోంటెలుకాస్ట్ సోడియం సిరప్) కల్తీకి గురైనట్లు ఒక ప్రయోగశాల నివేదికలో తేలిందని, దీనికి సంబంధించి కోల్‌కతాలోని సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్, ఈస్ట్ జోన్ నుండి తమకు ఒక హెచ్చరిక అందిందని డీసీఏ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొంది.

Mardaani 3: రాణి ముఖర్జీ నటిస్తున్న మర్దానీ 3 విడుదల తేదీ ప్రకటన

Mardaani 3: రాణి ముఖర్జీ నటిస్తున్న మర్దానీ 3 విడుదల తేదీ ప్రకటనబాలీవుడ్ నటి రాణి ముఖర్జీ సూపర్‌కాప్ శివానీ శివాజీ రాయ్ పాత్రలో మర్దానీ 3 లో మళ్లీ నటించింది, ఈ చిత్రం ఈ తేదీన విడుదల తేదీ పోస్టర్ తో యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ ప్రకటించింది. దీనిని ఆదిత్య చోప్రా నిర్మిస్తున్నారు. మర్దానీ 3 జనవరి 30న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా కొత్త విడుదల తేదీని తమ అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పంచుకుంటూ, యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ క్యాప్షన్‌లో ఇలా రాసింది,

Samyuktha: బయోపిక్స్, కామెడీ క్యారెక్టర్స్ వంటి అన్ని రకాల పాత్రలంటే ఇష్టం : సంయుక్త

Samyuktha: బయోపిక్స్, కామెడీ క్యారెక్టర్స్ వంటి అన్ని రకాల పాత్రలంటే ఇష్టం : సంయుక్తఇప్పుడు వరకు వైవిధ్యమైన పాత్రలు చేశాను. నా ప్రతి సినిమాకి వైవిధ్యం ఉంటుంది. నాకు అన్ని రకాల పాత్రలు చేయాలని ఉంటుంది. బయోపిక్స్ చేయాలని కూడా ఉంది. అలాగే కామెడీ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేయాలనే ఉంది. 2025 లో పూరి జగన్నాథ్ గారితో వర్క్ చేశాను. అది ఫెంటాస్టిక్ ఫిలిం. ఎంత చెప్పినా తక్కువే. యాక్టింగ్ షూటింగ్ ప్రాసెస్ ని చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అంటూ తెలిపారు హీరోయిన్ సంయుక్త.

Maheshbabu: మహేష్ బాబు లాంచ్ చేసిన శ్రీనివాస మంగాపురం లోని జయ కృష్ణ ఫస్ట్ లుక్

Maheshbabu: మహేష్ బాబు లాంచ్ చేసిన శ్రీనివాస మంగాపురం లోని జయ కృష్ణ ఫస్ట్ లుక్ఘట్టమనేని కుటుంబం నుంచి సరికొత్త స్టార్ తనదైన ముద్ర వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని సినిమాల్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. అతని మొదటి చిత్రం 'శ్రీనివాస మంగాపురం'కు RX 100, మంగళవారం లాంటి మరపురాని సినిమాని అందించిన అజయ్ భూపతి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వైజయంతి మూవీస్‌ అశ్విని దత్ సమర్పిస్తున్నారు. చందమామ కథలు బ్యానర్ పై పి. కిరణ్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రం టైటిల్, ప్రీ-లుక్ పోస్టర్‌ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Aishwarya Rajesh: ఓ..! సుకుమారి నుంచి దామినిగా ఐశ్వర్య రాజేష్ లుక్

Aishwarya Rajesh: ఓ..! సుకుమారి నుంచి దామినిగా ఐశ్వర్య రాజేష్ లుక్తిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్ తమ తమ చిత్రాలు ‘ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’, ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’తో బ్లాక్‌బస్టర్ విజయాలు అందుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరూ కలిసి విలేజ్ ఎంటర్టైనర్ 'ఓ.! సుకుమారి' చేస్తున్నారు. నూతన దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ దర్శకత్వంలో గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి నిర్మిస్తున్నారు. విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన తొలి సినిమా 'శివం భజే' తర్వాత ఈ బ్యానర్ లో రూపొందుతన్న చిత్రమిది.

AniL Ravipudi: సంక్రాంతి ముద్ర పడటం కూడా మంచిది కాదు : అనిల్ రావిపూడి

AniL Ravipudi: సంక్రాంతి ముద్ర పడటం కూడా మంచిది కాదు : అనిల్ రావిపూడిసంక్రాంతికి వస్తే తిరుగు లేదనే ట్రాక్ రికార్డు వచ్చింది.. అలా ఎక్కువగా ఒక ముద్ర పడటం కూడా మంచిది కాదు. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. సంక్రాంతి కొచ్చి మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నాడనే అనే ఫీలింగ్ ఉంటే చాలు. మంచి కంటెంట్ తో ఎవరొచ్చినా సరే ఆ సినిమాలన్నీ ఆడతాయి. నా విషయంలో నేను ఎంచుకునే జోనర్స్ ఎక్కువగా మానవీయ సంబంధాలకి, ప్రతి ఫ్యామిలీ రిలేట్ అయ్యేలాగా ఉంటుంది. అది నాకు ప్లస్ అవుతుంది అని డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి అన్నారు.
