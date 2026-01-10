2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండి
పొంగల్, లోహ్రీ, ఉత్తరాయణ, మాఘ బిహు ఇలా వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే మకర సంక్రాంతి పండుగ కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. కుటుంబాలు సాంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు తయారు చేయడానికి కలిసి వచ్చినప్పుడు, కాలిఫోర్నియా బాదంలను చేర్చడం ద్వారా పోషకాహారంతో వేడుకను సమతుల్యం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల ప్రత్యేక కలయికతో, బాదం బలాన్ని పెంపొందించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని వృద్ధి చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది. పోషకాలు అధికంగా కలిగిన బాదం, వేడుకల సమయంలో మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తూ ఆనందాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్లోని డైటెటిక్స్ రీజినల్ హెడ్ రితికా సమద్దర్ మాట్లాడుతూ, మకర సంక్రాంతి వేడుకలకు పండుగ ఆహారాలు చాలా ముఖ్యమైనవి, కానీ చిన్న, ఆలోచనాత్మకమైన పదార్థాల ఎంపికలు ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి. బాదం పప్పులు పోషకాలతో నిండి ఉంటాయి, కార్బోహైడ్రేట్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలతో కలిపితే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడంలో సహాయపడతాయి అని అన్నారు.
ఆయుర్వేద నిపుణురాలు డాక్టర్ మధుమిత కృష్ణన్ మాట్లాడుతూ, పండుగ వంటలకు జోడించగల అత్యంత వైవిధ్యమైన పదార్థాలలో బాదం ఒకటి. చట్నీలలో కలిపినా, పండుగ స్వీట్లలో కలిపినా, లేదా సొంతంగా ఆస్వాదించినా, బాదం పోషకాలను, రుచిని పెంచుతుంది అని అన్నారు. రోజువారీ ఆరోగ్యంలో సమతుల్య పోషకాహార పాత్రను వెల్లడించిన న్యూట్రిషన్-వెల్నెస్ కన్సల్టెంట్ షీలా కృష్ణస్వామి మాట్లాడుతూ, మకర సంక్రాంతి వంటకాలు సాంప్రదాయకంగా గొప్పవి మరియు వేడుకగా ఉంటాయి, కానీ పదార్థాల ఎంపిక అన్ని తేడాలను కలిగిస్తుంది. సాంప్రదాయ వంటకాల తయారీలలో బాదంను చేర్చడం వల్ల భోజనాన్ని మరింత సమతుల్యంగా మరియు పోషకంగా మార్చుకోవచ్చు అని అన్నారు.
బాలీవుడ్ నటి సోహా అలీ ఖాన్ మాట్లాడుతూ, కాలిఫోర్నియా బాదం సంవత్సరాలుగా నా కుటుంబ వంటగదిలో భాగంగా ఉంది, ఇది ఆనంద, పోషకాహారం మధ్య సమతుల్యతను సాధించడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది అని అన్నారు. కుటుంబాలు పంట రాకను వేడుక జరుపుకుంటూ, రాబోయే రోజులను స్వాగతిస్తున్న వేళ, కాలిఫోర్నియా బాదం, పండుగ సంప్రదాయాలకు పోషణను జోడించడానికి, గుండె ఆరోగ్యం, రోగనిరోధక శక్తి మెరుగుపరుచుకోవటానికి తోడ్పడుతుంది.