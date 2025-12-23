Vaikunta Ekadasi: వైకుంఠ ఏకాదశి.. కోయిళ్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) డిసెంబర్ 30న జరగనున్న వైకుంఠ ఏకాదశి పండుగకు ముందు, సంప్రదాయ శుద్ధి కార్యక్రమాలలో భాగంగా మంగళవారం తిరుమల ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన టీటీడీ కార్యనిర్వహణాధికారి అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, ప్రాచీన ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం ప్రధాన పండుగలకు ముందు ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తారని తెలిపారు.
ఉగాది, ఆణివార ఆస్థానం, బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ఏకాదశి వంటి ముఖ్యమైన సందర్భాలకు ముందు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు. ఈ ఆచారంలో భాగంగా, గర్భగుడి, ఉపాలయాలు, ఆలయ ప్రాంగణం, పోటు, గోడలు, పైకప్పులు మరియు పూజా సామాగ్రిని పవిత్ర జలంతో శుభ్రం చేసి, ఆ తర్వాత ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు,” అని ఆయన అన్నారు.
డిసెంబర్ 30 నుండి జనవరి 8 వరకు జరిగే వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కోసం సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఈఓ తెలిపారు. సాధారణ యాత్రికులకు దర్శనం సజావుగా జరిగేలా చూడటానికి ఉద్దేశించిన అనేక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు ఒక ప్రత్యేక బోర్డు సమావేశం నిర్వహించినట్లు ఆయన చెప్పారు. డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1 తేదీల కోసం ఈ-డిఐపి సిస్టమ్ ద్వారా దర్శన టోకెన్లు కేటాయించబడ్డాయి. వచ్చిన దాదాపు 24 లక్షల రిజిస్ట్రేషన్లలో, మొదటి మూడు రోజుల కోసం 1.89 లక్షల మంది భక్తులను ఎంపిక చేశారు.
టోకెన్ హోల్డర్లకు నిర్దిష్ట తేదీలు, టైమ్ స్లాట్లు కేటాయించబడ్డాయి. వారు ఆ షెడ్యూల్ను పాటిస్తే, రెండు గంటల్లోపు దర్శనం పూర్తి చేసుకోవచ్చునని ఈఓ అన్నారు. టోకెన్లు పొందలేని భక్తులు జనవరి 2 నుండి 8 వరకు క్యూ లైన్ల ద్వారా సర్వ దర్శనం చేసుకోవచ్చు.
ఈ కాలంలో, ప్రతిరోజూ 15,000 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టిక్కెట్లు (రూ.300), 1,500 శ్రీవాణి ట్రస్ట్ అనుబంధ బ్రేక్ దర్శనం టిక్కెట్లు ఆన్లైన్లో జారీ చేయబడతాయి. స్థానిక భక్తులకు జనవరి 6, 7, 8 తేదీలలో రోజుకు 5,000 టోకెన్లు జారీ చేయబడతాయి.
భారీ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేశాం. ఉచిత అన్నప్రసాద వితరణ, పోలీసు, విజిలెన్స్ సిబ్బందిని మోహరించడంతో సహా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారని ఈఓ తెలిపారు.