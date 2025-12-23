మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025 (21:59 IST)

Vaikunta Ekadasi: వైకుంఠ ఏకాదశి.. కోయిళ్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం

Vaikunta Ekadasi
Vaikunta Ekadasi
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) డిసెంబర్ 30న జరగనున్న వైకుంఠ ఏకాదశి పండుగకు ముందు, సంప్రదాయ శుద్ధి కార్యక్రమాలలో భాగంగా మంగళవారం తిరుమల ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన టీటీడీ కార్యనిర్వహణాధికారి అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, ప్రాచీన ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం ప్రధాన పండుగలకు ముందు ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తారని తెలిపారు. 
 
ఉగాది, ఆణివార ఆస్థానం, బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ఏకాదశి వంటి ముఖ్యమైన సందర్భాలకు ముందు కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు. ఈ ఆచారంలో భాగంగా, గర్భగుడి, ఉపాలయాలు, ఆలయ ప్రాంగణం, పోటు, గోడలు, పైకప్పులు మరియు పూజా సామాగ్రిని పవిత్ర జలంతో శుభ్రం చేసి, ఆ తర్వాత ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు,” అని ఆయన అన్నారు. 
 
డిసెంబర్ 30 నుండి జనవరి 8 వరకు జరిగే వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కోసం సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఈఓ తెలిపారు. సాధారణ యాత్రికులకు దర్శనం సజావుగా జరిగేలా చూడటానికి ఉద్దేశించిన అనేక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు ఒక ప్రత్యేక బోర్డు సమావేశం నిర్వహించినట్లు ఆయన చెప్పారు. డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1 తేదీల కోసం ఈ-డిఐపి సిస్టమ్ ద్వారా దర్శన టోకెన్లు కేటాయించబడ్డాయి. వచ్చిన దాదాపు 24 లక్షల రిజిస్ట్రేషన్లలో, మొదటి మూడు రోజుల కోసం 1.89 లక్షల మంది భక్తులను ఎంపిక చేశారు. 
 
టోకెన్ హోల్డర్లకు నిర్దిష్ట తేదీలు, టైమ్ స్లాట్‌లు కేటాయించబడ్డాయి. వారు ఆ షెడ్యూల్‌ను పాటిస్తే, రెండు గంటల్లోపు దర్శనం పూర్తి చేసుకోవచ్చునని ఈఓ అన్నారు. టోకెన్లు పొందలేని భక్తులు జనవరి 2 నుండి 8 వరకు క్యూ లైన్ల ద్వారా సర్వ దర్శనం చేసుకోవచ్చు. 
 
ఈ కాలంలో, ప్రతిరోజూ 15,000 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టిక్కెట్లు (రూ.300), 1,500 శ్రీవాణి ట్రస్ట్ అనుబంధ బ్రేక్ దర్శనం టిక్కెట్లు ఆన్‌లైన్‌లో జారీ చేయబడతాయి. స్థానిక భక్తులకు జనవరి 6, 7, 8 తేదీలలో రోజుకు 5,000 టోకెన్లు జారీ చేయబడతాయి. 
 
భారీ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేశాం. ఉచిత అన్నప్రసాద వితరణ, పోలీసు, విజిలెన్స్ సిబ్బందిని మోహరించడంతో సహా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారని ఈఓ తెలిపారు.

Watch More Videos

ఈ గ్రామాల్లో కోడళ్లు, అవివాహిత యువతులకు కెమేరా వున్న ఫోన్లు నిషేధం

ఈ గ్రామాల్లో కోడళ్లు, అవివాహిత యువతులకు కెమేరా వున్న ఫోన్లు నిషేధంస్మార్ట్ ఫోన్ల కారణంగా ప్రపంచమే ఓ చిన్న గ్రామంగా మారిపోయిన ఈ రోజుల్లో రాజస్థాన్ లోని 15 గ్రామ పంచాయతీలు మహిళలు స్మార్ట్ ఫోన్లు.. అంటే కెమేరాతో వున్న ఫోన్లు ఉపయోగించకూడదంటూ ఓ నిషేధం విధించాయి. ఇప్పుడిది తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. వచ్చే ఏడాది జనవరి 26 నుంచి కెమేరాతో కూడి వున్న స్మార్ట్ ఫోన్లను ఆ 15 గ్రామాల్లో వుండే కోడళ్లు, పెళ్లికాని యువతులు వాడరాదంటూ నిషేధం విధిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అంతేకాదు.. పక్కింటికో, పెళ్లి-పేరంటాళ్లకు వెళ్లి ఫోటోలు తీసుకునేందుకు సైతం ఫోన్లను అనుమతించరు. కేవలం చదువుకునే అమ్మాయిలకు మాత్రమే కెమేరా ఫోన్లు ఇస్తారు.

అర్థరాత్రి ప్రియుడితో నగ్నంగా భార్య.. హఠాత్తుగా ఇంటికి వచ్చిన భర్త.. తర్వాత ఏం జరిగింది?

అర్థరాత్రి ప్రియుడితో నగ్నంగా భార్య.. హఠాత్తుగా ఇంటికి వచ్చిన భర్త.. తర్వాత ఏం జరిగింది?రాయి వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఓ మహిళ తన ప్రియుడుని అర్థరాత్రి సమయంలో ఇంటికి పిలిపించుకుని అభ్యంతరకరస్థితిలో నగ్నంగా ఎంజాయ్ చేస్తుండగా, హఠాత్తుగా భర్త ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంట్లో తన భార్య పరాయి పురుషుడుతో నగ్నంగా ఉండటాన్ని చూసి నిర్ఘాంతపోయాడు. అయితే, భార్య మాత్రం ఏమాత్రం తొట్రుపాటుకు గురికాకుండా తన భర్తతో కలిసి భర్తను హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని ముక్కలు చేసిన సూట్‌కేసులో కుక్కి నీటి కాలువ, ఊరి చివర నిర్మానుష్యం ప్రాంతంలో పడేసింది. అయితే, ఆ మహిళ చేసిన పాపం పండటంతో పోలీసులు కేసు చేదించి మహిళతో పాటు ఆమె ప్రియుడుని కూడా అరెస్టు చేశారు.

Nara Lokesh: చంద్రబాబు తర్వాత నారా లోకేష్ మా రెండో నాయకుడు.. పార్థసారథి

Nara Lokesh: చంద్రబాబు తర్వాత నారా లోకేష్ మా రెండో నాయకుడు.. పార్థసారథిఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారని చర్చ జరుగుతోంది. 2026 ఉగాది తర్వాత లోకేష్‌ను తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటిస్తారని ఒక పుకారు కూడా ప్రచారంలో ఉంది. ఈ వాదనలు రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ఈ పుకార్ల మధ్య, గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి పార్థసారథి మీడియాతో మాట్లాడారు. లోకేష్ ఒక దార్శనికత ఉన్న నాయకుడిగా తనను తాను నిరూపించుకున్నారన్నారు. లోకేష్ పనితీరు తన తండ్రి పనితీరుకు సరిపోలుతుందని ఆయన అన్నారు. చంద్రబాబు తర్వాత లోకేష్ తమ రెండో నాయకుడని పార్థసారథి పేర్కొన్నారు.

మద్యం వినియోగం: అగ్రస్థానంలో తెలంగాణ - రూ.36,000 కోట్ల ఆదాయం

మద్యం వినియోగం: అగ్రస్థానంలో తెలంగాణ - రూ.36,000 కోట్ల ఆదాయంఇటీవలి సంవత్సరాలలో దక్షిణ భారతదేశం అంతటా మద్యం వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. ఫలితంగా, మద్యం అమ్మకాల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరిగింది. నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ పాలసీ, ఎక్సైజ్ శాఖ నివేదికల ప్రకారం, ప్రస్తుతం తెలంగాణ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. తెలంగాణలో ఒక్కో వ్యక్తి సగటు మద్యం వినియోగం 4.44 లీటర్లుగా ఉంది. 4.25 లీటర్లతో కర్ణాటక ఆ తర్వాతి స్థానంలో ఉంది. తమిళనాడులో ఒక్కో వ్యక్తికి 3.38 లీటర్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 2.71 లీటర్లు, కేరళలో 2.53 లీటర్ల వినియోగం నమోదైంది. తెలంగాణలో నగరాల కంటే గ్రామాల్లోనే మద్యం వినియోగం ఎక్కువగా ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌కు శత్రుత్వం మంచిది కాదు : రష్యా కీలక వ్యాఖ్యలు

భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌కు శత్రుత్వం మంచిది కాదు : రష్యా కీలక వ్యాఖ్యలుభారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌కు శత్రుత్వం ఏమాత్రం మంచిది కాదని బంగ్లాదేశ్‌లోని రష్యా రాయబారి అలెగ్జాండర్ గ్రిగోరివిచ్ భోజన్ అన్నారు. గత కొంతకాలంగా భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్ శత్రుత్వం పెంచుకుంటూ క్రమంగా దూరమవుతోంది. అదేసమయంలో పాకిస్థాన్, చైనా దేశాలకు దగ్గరవుతోంది. పైపెచ్చు... భారత్ పట్ల శత్రుభావంతో వ్యవహరిస్తోంది. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు క్షీణించాయి.

22-12-2025 సోమవారం రాశిఫలాలు - కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు...

22-12-2025 సోమవారం రాశిఫలాలు - కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు అతికష్టంమ్మీద నెరవేరుతాయి. చేపట్టిన పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. కావలసిన వారి కలయక వీలుపడదు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.

21-12-2025 నుంచి 27-12-2025 వరకు మీ వార రాశిఫలాలు

21-12-2025 నుంచి 27-12-2025 వరకు మీ వార రాశిఫలాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి ఏమంత అనుకూలంగా లేదు. ఆచితూచి అడుగు వేయండి. సంప్రదింపులు నిరుత్సాపరుస్తాయి. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. ఈ చికాకులు తాత్కాలికమే. త్వరలో పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. అయిన వారు మీ అశక్తతను చేసుకుంటారు. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. వీలైనంత వరకు ఖర్చులు తగ్గించుకోండి గృహంలో మార్పుచేర్పులకు అనుకూలం. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఆటుపోట్లను అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు సమయపాలన ప్రధానం. వృత్తుల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి. పందాలు, జూదాల జోలికిపోవద్దు.

21-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - దంపతుల మధ్య చిన్న కలహం...

21-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - దంపతుల మధ్య చిన్న కలహం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అపోహలకు తావివ్వవద్దు. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. దంపతుల మధ్య చిన్న కలహం. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. చేపట్టిన పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి.

దుబాయ్‌లో క్రిస్మస్ రుచులను ఆస్వాదించేయండి

దుబాయ్‌లో క్రిస్మస్ రుచులను ఆస్వాదించేయండిక్రిస్మస్‌ వేడుకలకు దుబాయ్ సిద్ధమైంది. ఈ పండుగ కోసం నగరంలోని అత్యుత్తమ హోటళ్లు కూడా సిద్ధమయ్యాయి. క్లాసిక్ క్రిస్మస్ బ్రంచ్‌ల నుండి కళాత్మక క్యూరేటెడ్ పండుగ బఫేల వరకు, ఈ సెలవు సీజన్‌లో దుబాయ్‌లో క్రిస్మస్ యొక్క నిజమైన రుచులను మీరు ఆస్వాదించగల కొన్ని ప్రదేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. సెయింట్ రెగిస్ డౌన్‌టౌన్ దుబాయ్: బస్తా- గినోరి టెర్రస్‌లో పండుగ ఇటాలియన్ వేడుకలు, డిసెంబర్ 4 నుండి 30 వరకు, బస్తా! పాస్తాలు, రోస్టెడ్ మీట్ మరియు పండుగ స్పెషల్స్ వంటి రోజువారీ అలా కార్టే ఇటాలియన్ రుచులను అందిస్తుంది. బస్తా! గినోరి టెర్రస్‌లో క్రిస్మస్ బ్రంచ్‌ను ఆస్వాదించవచ్చు.

డిశెంబరు 20 మీ రాశి ఫలితాలు, ఏ పనులు పూర్తవుతాయి? ఏ పనులు వాయిదా?

డిశెంబరు 20 మీ రాశి ఫలితాలు, ఏ పనులు పూర్తవుతాయి? ఏ పనులు వాయిదా?మేషం: అశ్వని, భరణి, 1,2,3, 4 పాదాలు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఓర్పుతో పనిచేయండి. అనుమానాలకు తావివ్వవద్దు. సన్నిహితులు ప్రోత్సహిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు ముందుకు సాగవు. నోటీసులు అందుకుంటారు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం కృత్తిక 2,3,4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదాలు సత్కాలం సమీపిస్తోంది. ఆలోచనలు కార్యరూపంలో పెట్టండి. స్వయంకృషితో లక్ష్యాలు సాధిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. మీ శ్రీమతిని ఇబ్బంది పెట్టవద్దు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com