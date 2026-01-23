శనివారం, 24 జనవరి 2026
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

24-01-2026 శనివారం ఫలితాలు - మీ అలవాట్లు, బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి...

karkatakam
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆప్తులకు సాయం చేస్తారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడికి గురికావద్దు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. మీ అలవాట్లు, బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రణాళికాబద్ధంగా పనిచేయండి. ఏ విషయానికీ అధైర్యపడవద్దు. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. ఆత్మీయులను సంప్రదిస్తారు. ఆచితూచి అడుగేయాలి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. కొంతమంది తప్పుదారి పట్టించేందుకు యత్నిస్తారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. మానసికంగా స్థిమితపడతారు. ఖర్చులు సంతృప్తికరం. ఒక సమాచారం ఉత్తేజపరుస్తుంది. పనులు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ప్రముఖులకు ఆత్మీయ వీడ్కోలు పలుకుతారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తథ్యం. ముందుచూపుతో నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆవేశాలకు లోను కావద్దు. ధనసమస్యలెదురవుతాయి. ఆప్తులు సాయం చేస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి అధికం. ద్విచక్రవాహనంపై దూరప్రయాణం క్షేమం కాదు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు ప్రయోజనకరం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు పురమాయించవద్దు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీ వ్యక్తిత్వానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. మీ ఆతిధ్యం ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దు. ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
మొహమ్మాటాలకు పోవద్దు. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ధనసహాయం తగదు. కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. మాటతీరుతో నెట్టుకొస్తారు. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. ధనలాభం ఉంది. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు కష్టమనిపిస్తాయి. ఏ విషయాన్నీ పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. సాయం చేసేందుకు అయిన వారే వెనుకాడుతారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు విపరీతం. పొదుపునకు ఆస్కారం లేదు. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మీ పట్టుదల ప్రశంసనీయమవుతుంది. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. విజ్ఞతతో వ్యవహరిస్తారు. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. ప్రయాణం తలపెడతారు.

దావోస్‌లో అవగాహన ఒప్పందం చేసుకున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం- బ్లైజ్

దావోస్‌లో అవగాహన ఒప్పందం చేసుకున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం- బ్లైజ్దావోస్: ఈ వారం ప్రారంభంలో దావోస్‌లో జరిగిన ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సందర్భంగా, తెలంగాణ ప్రభుత్వం బ్లైజ్ ఇంక్‌తో కట్టుబాటు లేని అవగాహన ఒప్పందం(MoU)పై సంతకం చేసినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. ఈ అవగాహన ఒప్పందం తెలంగాణ AI ఇన్నోవేషన్ హబ్ (TAIH)ను ప్రారంభించాలనే ఉద్దేశాన్ని ప్రతిబింబిస్తుండగా, అనువర్తిత, పరిశ్రమ ఆధారిత కృత్రిమ మేధస్సు కోసం రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే రాష్ట్ర ఆశయంలో ఒక ప్రధాన అడుగు ముందుకు వేసింది.

అటు ఫోన్ ట్యాపింగ్‌ - ఇటు లిక్కర్ స్కామ్.. జోరుగా విచారణలు

అటు ఫోన్ ట్యాపింగ్‌ - ఇటు లిక్కర్ స్కామ్.. జోరుగా విచారణలుతెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లిక్కర్ స్కామ్‌లలో విచారణ జోరుగా సాగుతోంది. శుక్రవారం ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విచారణకు హాజరయ్యారు. అలాగే, లిక్కర్ స్కామ్‌లో ఈడీ అధికారుల ఎదుట వైకాపా ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి విచారణకు వచ్చారు. ఈ ఇద్దరినీ ఏడేసి గంటల పాటు ఆయా దర్యాప్తు సంస్థల అధికారులు విచారించారు. ముఖ్యంగా, ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కేటీఆర్‌తో పాటు ఈ కేసులో మరో నిందితుడు రాధా కిషన్ రావును కలిపి సిట్ అధికారులు విచారించినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ విచారణ ముగిసిన తర్వాత జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కేటీఆర్ నేరుగా తెలంగాణ భవన్‌కు చేరుకున్నారు.

తెలంగాణలోని కొల్లాపూర్‌లో గ్రంథాలయ మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచిన డియాజియో ఇండియా

తెలంగాణలోని కొల్లాపూర్‌లో గ్రంథాలయ మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచిన డియాజియో ఇండియాహైదరాబాద్: డియాజియో ఇండియా తమ కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమాలలో భాగంగా, తెలంగాణ రాష్ట్రం, హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతంలోని కొల్లాపూర్ మోడల్ పబ్లిక్ లైబ్రరీలో మౌలిక సదుపాయాలను ఆధునికీకరించినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. మెరుగుపరచిన ఈ గ్రంథాలయాన్ని ఈ రోజు అధికారికంగా ప్రారంభించారు. తాను పనిచేసే కమ్యూనిటీలకు మద్దతు ఇవ్వడం, సరైన పద్ధతిలో వ్యాపారం చేయడం పట్ల డియాజియో ఇండియాకు ఉన్న నిబద్ధతను ఇది పునరుద్ఘాటిస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక, పురావస్తు, ఎక్సైజ్ మరియు ప్రొహిబిషన్ శాఖామాత్యులు శ్రీ జూపల్లి కృష్ణారావు గారు ఈ ప్రారంభోత్సవానికి అధ్యక్షత వహించారు.

ట్రాఫిక్‌లో రద్దీలో తన స్థానాన్ని దిగజార్చుకున్న బెంగుళూరు సిటీ

ట్రాఫిక్‌లో రద్దీలో తన స్థానాన్ని దిగజార్చుకున్న బెంగుళూరు సిటీదేశానికి ఐటీ రంగానికి రాజధానిగా ఉన్న బెంగుళూరు నగరం ట్రాఫిక్ రద్దీలో మరోమారు తన స్థానాన్ని మరింతగా దిగజార్చుకుంది. ఫలితంగా ప్రపంచంలోనే రెండో అత్యంత రద్దీ సిటీగా ఈ సిలికాన్ వ్యాలీ నిలిచింది. నెదర్లాండ్స్‌కు చెందిన లొకేషన్ టెక్నాలజీ సంస్థ టామ్‌టామ్ విడుదల చేసిన 2025 ట్రాఫిక్ ఇండెక్స్ జాబితా ఈ వివరాలను వెల్లడించింది. ఈ జాబితాలో మెక్సికో నగరం మొదటి స్థానంలో ఉండగా, ఐర్లాండ్ రాజధాని డబ్లిన్ మూడో స్థానంలో నిలిచింది.

పరాయి వ్యక్తితో సంబంధం పెట్టుకుందని... భార్య గొంతు కోసి చంపేసిన భర్త

పరాయి వ్యక్తితో సంబంధం పెట్టుకుందని... భార్య గొంతు కోసి చంపేసిన భర్తఏపీలోని అనంతపురం జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. కట్టుకున్న భార్య పరాయి వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందన్న అక్కసుతో ఆమె గొంతు కోసం హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

20-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు...

20-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. ఎదుటివారికి మీ సమర్థతపై గురి కుదురుతుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఖర్చులు అందుపులో ఉండవు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.

19-01-2026 సోమవారం ఫలితాలు - అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికి పోవద్దు...

19-01-2026 సోమవారం ఫలితాలు - అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికి పోవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ కోసం పడిగాపులు తప్పవు. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికి పోవద్దు.

18-01-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - పనులు ఒక పట్టాన సాగవు.. ఖర్చులు విపరీతం...

18-01-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - పనులు ఒక పట్టాన సాగవు.. ఖర్చులు విపరీతం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. ఖర్చులు విపరీతం. వాయిదా పడిన మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.

మాఘమాసంలో పండుగలు, వసంత పంచమి, రథ సప్తమి, మహాశివరాత్రి

మాఘమాసంలో పండుగలు, వసంత పంచమి, రథ సప్తమి, మహాశివరాత్రిమాఘమాసం అత్యంత పవిత్రమైనది. ఈ నెల జనవరి 19 నుంచి మాఘమాసం ప్రారంభం కాబోతోంది. మాఘం అంటే పాపాలను తొలగించేది అని అర్థం. ఈ మాసం శ్రీమహావిష్ణువుకు, సూర్య భగవానుడికి, పరమశివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైనది. ఈ మాసంలో సూర్యోదయానికి ముందే నదీ స్నానం లేదా బావి స్నానం చేయడం మహా పుణ్యప్రదమని నమ్ముతారు. శీతాకాలం చివరలో వచ్చే ఈ సమయంలో తెల్లవారుజామున చల్లని నీటిలో స్నానం చేయడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. సూర్యకిరణాల ద్వారా లభించే విటమిన్-డి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది.

18-01-2026 నుంచి 24-01-2026 వరకు వార రాశి ఫలితాలు

18-01-2026 నుంచి 24-01-2026 వరకు వార రాశి ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉంది. అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. మీ సామర్ధ్యంపై ఎదుటివారికి గురి కుదురుతుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. మీ సలహా ఉభయులకూ ఆమోదయోగ్యమవుతుంది. తలపెట్టిన పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. ఆత్మీయుల రాక ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. దళారులు, కన్సల్టెన్సీలను నమ్మవద్దు. బుధవారం నాడు కొత్త సమస్య ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. మీ వ్యాఖ్యలను కొందరు వక్రీకరిస్తారు. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉమ్మడిగా కంటే సొంత వ్యాపారాలే శ్రేయస్కరం. ఉద్యోగస్తులకు పనిభారం. నిర్మాణాలు ఊపందుకుంటాయి. కాంట్రాక్టర్లు, బిల్డర్లకు ఆదాయాభివృద్ధి.
