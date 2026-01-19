మంగళవారం, 20 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

20-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు...

rishabham
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. ఎదుటివారికి మీ సమర్థతపై గురి కుదురుతుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఖర్చులు అందుపులో ఉండవు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. సన్నిహితులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. భేషజాలకు పోవద్దు. మీ కష్టం మరొకరికి కలిసివస్తుంది. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. ఊహించని సంఘటనలు ఎదురవుతాయి. చేపట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కీలక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం. మీ శ్రీమతిలో ఆశించిన మార్పు వస్తుంది. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సంప్రదింపులు పురోగతిన సాగుతాయి. సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. ధనలాభం ఉంది. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు అర్ధాంతంగా ముగిస్తారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మీదైన రంగంలో మంచి ఫలితాలున్నాయి. ఆటుపోట్లను ధీటుగా ఎదుర్కుంటారు. రుణ సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతంప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త. జూదాలు, బెట్టింగుల జోలికి పోవద్దు. ప్రయాణం విరమించుకుంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
నేడు ఆశాజనకం. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. మాటతీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. ధనలాభం, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. పరధ్యానంగా ఉంటారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు. పనుల్లో ఒత్తిడి అధికం. ఆత్మీయుల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. బంధువుల వైఖరి కష్టమనిపిస్తుంది. ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. పత్రాలు అందుకుంటారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు, కార్యక్రమాలు సాగవు. అపరిచితులతో మితంగా సంభాషించండి. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఖర్చులు సామాన్యం. కొంత మొత్తం పొదుపు చేస్తారు. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కలిసివచ్చే సూచనలున్నాయి. వాయిదా పడిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. అప్రియమైన వార్త వింటారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. 

Watch More Videos

పదేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విద్యుత్ డిమాండ్ రెట్టింపు కానుంది, గ్రిడ్‌ను విస్తరించకపోతే సమస్యే...

పదేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విద్యుత్ డిమాండ్ రెట్టింపు కానుంది, గ్రిడ్‌ను విస్తరించకపోతే సమస్యే...విజయవాడ: రోజురోజుకి విద్యుత్ వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఇందుకు ఏ రంగం మినహాయింపు కాదు. నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం రాబోయే పదేళ్లలో ఇప్పుడున్న దానికంటే రెట్టింపు వినియోగం ఉండబోతోంది. ఇంకా చెప్పాలంటే రాబోయే దశాబ్దంలో విద్యుత్ డిమాండ్ రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ తన ఇంధన రంగంలో ఒక పెను మార్పుకు సిద్ధమవుతోంది. కేంద్ర విద్యుత్ అథారిటీ(సీఈఏ) విడుదల చేసిన వనరుల లభ్యత ప్రణాళిక(2024-25 నుండి 2034-35) ప్రకారం, రాష్ట్రంలో గరిష్ట విద్యుత్ డిమాండ్ 2024-25లో 14,610 మెగావాట్ల నుండి 2034-35 నాటికి భారీగా 28,850 మెగావాట్లకు పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

TDP and Jana Sena: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్న టీడీపీ-జనసేన?

TDP and Jana Sena: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్న టీడీపీ-జనసేన?మున్సిపల్ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో, తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ), జనసేన పార్టీ (జేఎస్పీ) తెలంగాణలో తమ ఉనికిని విస్తరించుకోవడానికి మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నాయి. ఎన్డీఏలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అధికారాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్న తర్వాత, ఇది తెలంగాణలో సాధ్యమయ్యే రాజకీయ పునరాగమనానికి సంకేతంగా కనిపిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బీజేపీకి మిత్రపక్షాలైన ఈ రెండు పార్టీలు ఇప్పుడు తెలంగాణలోని పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో తమ అవకాశాలను అంచనా వేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పట్టణ కేంద్రాలలో తమ సంస్థాగత బలాన్ని పరీక్షించుకోవడం, ప్రాభవాన్ని తిరిగి పొందడంపై దృష్టి సారించినట్లు రాజకీయ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఏఐ ఆధారిత సృజనాత్మక సంస్థలకు కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తాం: చంద్రబాబు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఏఐ ఆధారిత సృజనాత్మక సంస్థలకు కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తాం: చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఏఐ ఆధారిత సృజనాత్మక సంస్థలకు కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి తన దావోస్ పర్యటన మొదటి రోజున జ్యూరిచ్‌లో అగ్రశ్రేణి పరిశ్రమ నాయకుడిని కలిశారు. ఈ సమావేశంలో, ఏఐ క్రియేటివ్ టెక్ హబ్, జనరేటివ్ ఏఐ, డీప్ టెక్, డిజిటల్ కంటెంట్ ఎకానమీ వంటి రంగాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అందుబాటులో ఉన్న విస్తారమైన పెట్టుబడి అవకాశాల గురించి ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.

ఏపీలో టీం 11 ఉంది.. అర్థమైందా రాజా? అదో ఏడుపుగొట్టు టీం : మంత్రి లోకేశ్

ఏపీలో టీం 11 ఉంది.. అర్థమైందా రాజా? అదో ఏడుపుగొట్టు టీం : మంత్రి లోకేశ్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టీం 11 అనే జట్టు ఒకటి ఉందని, ఆ జట్టు ముఖం చూసి ఎవరైనా రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెడతారా అంటూ ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. దావోస్‌లో జరిగే ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ఆయన ఇటీవల జ్యూరిచ్‌కు వెళ్లారు. అక్కడ ఏపీఎన్ఆర్టీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన యూరప్ తెలుగు డయాస్పోరా సమావేశంలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి పాల్గొన్నారు.

బీజేపీ జాతీయ కొత్త అధ్యక్షుడుగా నితిన్ నబిన్ ఏకగ్రీవం.. 20న ప్రమాణం

బీజేపీ జాతీయ కొత్త అధ్యక్షుడుగా నితిన్ నబిన్ ఏకగ్రీవం.. 20న ప్రమాణంభారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ నూతన అధ్యక్షుడుగా నితిన్ నబిన్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఆయన మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. నితిన్ నబిన్ ప్రస్తుతం ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడుగా ఉన్న విషయం తెల్సిందే. ప్రస్తుతం ఉన్న బీజేపీ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా పదవీకాలం ముగియడంతో ఆయన స్థానంలో నితిన్ నబిన్‌ను ఎన్నుకున్నారు.

Shukra Pradosh Vrat 2026: శుక్ర ప్రదోషం.. శ్రీ మహాలక్ష్మి కటాక్షాల కోసం..

Shukra Pradosh Vrat 2026: శుక్ర ప్రదోషం.. శ్రీ మహాలక్ష్మి కటాక్షాల కోసం..అత్యంత పవిత్రమైన ఉపవాసాలలో ఒకటి ప్రదోష వ్రతం. ప్రదోష దినం కృష్ణ పక్షం, శుక్ల పక్షం పదమూడవ రోజు అయిన త్రయోదశి తిథి నాడు వస్తుంది. శుక్రవారం వచ్చే ప్రదోషానికి శుక్ర ప్రదోష వ్రతం అని పేరు. ఈసారి మాఘమాసంలోని కృష్ణ పక్షంలోని త్రయోదశి తిథి నాడు ఈ రోజు జనవరి 16న ప్రదోష వ్రతాన్ని పాటిస్తున్నారు. ప్రదోష కాలంలో శివుడిని పూజించడం వల్ల జీవితంలోని కష్టాలు తొలగిపోయి, శాంతి, సంతోషం, శ్రేయస్సు లభిస్తాయని నమ్మకం. ప్రదోష వ్రతం శుక్రవారం నాడు వచ్చినప్పుడు, దానిని శుక్ర ప్రదోష వ్రతం అని పిలుస్తారు. ఇది మరింత విశేషమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

16-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - పందాలు, బెట్టింగుల జోలికి పోవద్దు...

16-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - పందాలు, బెట్టింగుల జోలికి పోవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు సంకల్పబలం ముఖ్యం. పట్టుదలతో యత్నాలు కొనసాగించండి. మీ కృషికి సన్నిహితులు ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ముఖ్యుల సందర్శనం వీలుపడదు. పందాలు, బెట్టింగుల జోలికి పోవద్దు.

15-01-2026 గురువారం ఫలితాలు - ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు...

15-01-2026 గురువారం ఫలితాలు - ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంకల్పబలంతో కార్యం సాధిస్తారు. మీ సామర్ధ్యాలపై నమ్మకం కలుగుతుంది. యత్నాలను సన్నిహితులు ప్రోత్సహిస్తారు. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్ధిస్తారు. పనుల సానుకూలతకు ఓర్పు ప్రధానం. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు.

చిన్నారులకు భోగిపళ్లు పోసేటపుడు ఈ ఒక్క శ్లోకం చెప్పండి చాలు

చిన్నారులకు భోగిపళ్లు పోసేటపుడు ఈ ఒక్క శ్లోకం చెప్పండి చాలుపెద్ద పండుగ సంక్రాంతి వచ్చేసింది. ఉదయాన్నే భోగి మంటలతో తెలుగు వాకిళ్లు వేకువనే వెలుగులు పూయించాయి. సాయంత్రం వేళ చిన్నారులకు భోగపళ్లు పోసే కార్యక్రమాన్ని పెద్దలు నిర్వహిస్తారు. దిష్టి తగలకుండా, దీర్ఘావుయు కలిగి సకల శుభాలతో నిండు నూరేళ్లు చల్లగా వుండాలని భోగిపళ్లు పోస్తారు. చిన్నారులకు భోగి పళ్లు పోసేటప్పుడు చదవాల్సిన శ్లోకం ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆయుష్యమస్తు ఆరోగ్యం - అస్తు ఐశ్వర్యమస్తు చ ధర్మ కర్మ సమృద్ధిరస్తు - ఇతి వేదవిదో విదుః ఈ శ్లోకం అర్థం ఏమిటంటే... నీకు దీర్ఘాయువు, మంచి ఆరోగ్యం, సకల ఐశ్వర్యాలు లభించుగాక.

14-01-2026 బుధవారం ఫలితాలు- లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం

14-01-2026 బుధవారం ఫలితాలు- లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానంమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రుణ సమస్యలు తొలగిపోతాయి. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. వేడుకను ఘనంగా చేస్తారు. ఆత్మీయులను విందుకు ఆహ్వానిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీ కృషి ఫలిస్తుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. అయిన వారి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ఆడంబరాలకు ఖర్చు చేస్తారు. సన్నిహితులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ప్రయాణంలో సమస్యలెదుర్కుంటారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com