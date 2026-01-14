గురువారం, 15 జనవరి 2026
Written By రామన్

15-01-2026 గురువారం ఫలితాలు - ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం 
సంకల్పబలంతో కార్యం సాధిస్తారు. మీ సామర్ధ్యాలపై నమ్మకం కలుగుతుంది. యత్నాలను సన్నిహితులు ప్రోత్సహిస్తారు. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్ధిస్తారు. పనుల సానుకూలతకు ఓర్పు ప్రధానం. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
మీదైన రంగంలో అనుభవం గడిస్తారు. లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. అవసరాలు తీరుతాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ధనలాభం, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. మాటతీరుతో ఎదుటివారిని ఆకట్టుకుంటారు. ఆశించిన పదవి దక్కదు. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. చేపట్టిన పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
నేడు కలిసివచ్చే సమయం. ప్రతికూలతలను దీటుగా ఎదుర్కుంటారు. మీ కార్యదీక్ష ఆకట్టుకుంటుంది. కష్టమనుకున్న పనులు సునాయాసంగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. ఆప్తులను విందులు, వేడుకలకు ఆహ్వానిస్తారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మొండి ధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. కీలక వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తగవు. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. శ్రమించినా ఫలితం అంతంతమాత్రమే. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం తగ్గుతుంది. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అతిగా ఆలోచింపవద్దు. పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. తలపెట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. ఆప్తులకు మీ సమస్యలను తెలియజేయండి. దంపతుల మధ్య సఖ్యతలోపం. పట్టుదలకు పోవద్దు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. విందులు, వేడుకకు హాజరవుతారు. 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
స్థిరచరాస్తి మూలక ధనం అందుతుంది. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి సారిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. ఖర్చులు విపరీత. అనుకోని సంఘటన ఎదురవుతుంది. పనులు సాగవు. ప్రముఖులను సంప్రదిస్తారు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ఖర్చులు అధికం, ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఎవరినీ తప్పుపట్టవద్దు. ప్రయాణం విరమించుకుంటారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఒప్పదాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. మీ సమస్యలను సన్నిహితులకు తెలియజేయండి. ఖర్చులు అధికం. చెల్లింపులు వాయిదా వేసుకుంటారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉత్సాహపరుస్తుంది. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. ప్రతి చిన్న విషయానికీ చికాకుపడతారు. మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. నోటీసులు అందుకుంటారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
మీ పనితీరు ప్రశంనీయమవుతుంది. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. సభ్యత్వాల స్వీకరణకు అనుకూలం. మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరించాలి. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. విందుకు హాజరవుతారు. 

కేసీఆర్‌ను విమర్శించేందుకు ఆయన కుమార్తె కవిత ఉన్నారు : మంత్రి కోమటిరెడ్డి

కేసీఆర్‌ను విమర్శించేందుకు ఆయన కుమార్తె కవిత ఉన్నారు : మంత్రి కోమటిరెడ్డిభారాస అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ను విమర్శించేందుకు తాము అక్కర్లేదని, ఆయన సొంత కుమార్తె కల్వకుంట్ల కవిత ఉన్నారని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి అన్నారు. ఆయన పాలమూరు జిల్లాలోని దేవరకద్ర నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, బీఆర్ఎస్ పార్టీని, ఆ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ను, ఆయన తనయుడు కేటీఆర్‌ను, మేనల్లుడు హరీష్ రావు, ఇతర భారాస నేతలను విమర్శించేందుకు తాము అక్కర్లేదని, ఆయన కుమార్తె, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కె.కవిత ఉన్నారని తెలిపారు.

మహిళలపై వ్యక్తిత్వ దాడికి పాల్పడటం సరికాదు : సీపీ సజ్జనార్

మహిళలపై వ్యక్తిత్వ దాడికి పాల్పడటం సరికాదు : సీపీ సజ్జనార్మహిళలపై వ్యక్తిత్వ దాడికి పాల్పడటం ఏమాత్రం సరికాదని హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ అన్నారు. అలాగే మీడియా ద్వారా మహిళల ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీయడాన్ని ఖండించాలని అన్నారు. మహిళా అధికారులపై ఉద్దేశపూర్వకంగా దాడులు ఆందోళనకరమన్నారు.

ప్రయత్నాలు విఫలమైనా ప్రార్థనలు ఎన్నిటికీ విఫలం కావు : డీకే శివకుమార్

ప్రయత్నాలు విఫలమైనా ప్రార్థనలు ఎన్నిటికీ విఫలం కావు : డీకే శివకుమార్కర్నాటక రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి మార్పుపై మరోమారు చర్చమొదలైంది. ఈ పరిణామాల వేళ కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ చేసిన పోస్ట్ మరించి చర్చనీయాంశంగా మారింది. 'ప్రయత్నాలు విఫలమైనా.. ప్రార్థనలు ఎన్నటికీ విఫలం కావు' అంటూ డీకే తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో రాసుకొచ్చారు. దీంతో సీఎం మార్పుపైనే ఆయన పరోక్షంగా మాట్లాడారంటూ ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.

శాంతి, సామరస్యం ఉన్నచోట రోజూ పండుగే : పవన్ కళ్యాణ్

శాంతి, సామరస్యం ఉన్నచోట రోజూ పండుగే : పవన్ కళ్యాణ్శాంతి, సామరస్యం ఉన్నచోట రోజూ పండగేనని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, సినీ హీరో, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పల్లెలు సంక్రాంతి శోభతో కళకళలాడుతున్నాయన్నారు.

ఎన్డీయేతో జట్టు కట్టే ప్రసక్తే లేదు : విజయ్ పార్టీ నేత స్పష్టీకరణ

ఎన్డీయేతో జట్టు కట్టే ప్రసక్తే లేదు : విజయ్ పార్టీ నేత స్పష్టీకరణతమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి త్వరలో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో వివిధ పార్టీలు కలిసి జట్టుగా ఏర్పడి పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హీరో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే పార్టీని ఎన్డీయే కూటమిలోకి చేర్చుకునేందుకు అన్నాడీఎంకే నేతలతో పాటు ఆ కూటమి నేతలు ముమ్మరంగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే, విజయ్ మాత్రం ఒంటరిగా పోటీ చేయాలని భావిస్తున్నారు. దీంతో ఆయన చిత్రానికి సమస్యలు ఎదురయ్యాయి.

భోగి పండుగ రోజున వేరు శెనగలు, మొక్కజొన్న, నువ్వులు, బెల్లం మంటల్లో సమర్పిస్తే..?

భోగి పండుగ రోజున వేరు శెనగలు, మొక్కజొన్న, నువ్వులు, బెల్లం మంటల్లో సమర్పిస్తే..?పెద్ద పండగగా పిలుచుకునే సంక్రాంతి సంబురాలలో మొదటి రోజైన భోగి పండుగ శీతాకాలానికి వీడ్కోలు పలికి వసంతకాలపు స్వాగతాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రజల జీవితాల్లో ఆశ, శ్రేయస్సు వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది. ఈ పవిత్ర సందర్భంగా, భక్తులు పవిత్ర అగ్ని చుట్టూ గుమిగూడి, తాజాగా పండించిన ధాన్యాలను అర్పించి, సమృద్ధి, ఆనందం ప్రతికూలత నుండి రక్షణ కోసం అగ్నిదేవుడిని ప్రార్థిస్తారు. భోగిలో ప్రకాశించే జ్వాలలు దుఃఖాన్ని తగలబెడతాయని రాబోయే సంవత్సరంలో అదృష్టం, శ్రేయస్సు మార్గాన్ని ప్రకాశింపజేస్తాయని నమ్ముతారు.

13-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - రుణ సమస్యలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి..

13-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - రుణ సమస్యలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆచితూచి అడుగేయాల్సిన సమయం అనవసర జోక్యం తగదు. వివాహల్లో మీ ప్రమేయం లేకుండా జూగ్రత్త వహించండి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత ఉండదు. చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. ఖర్చులు విపరీతం ఎడ్లపందాలు, పోటీల్లో విజయం సాధిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రముఖలతో పరిచేయాలేర్పడతాయి. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. దైవకార్యాలకు వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. ఆస్తులను వేడుకను ఆహ్వానిస్తారు.

2026లో రాశుల వారీగా ఫలితాలు- పరిహారాలు క్లుప్తంగా...

2026లో రాశుల వారీగా ఫలితాలు- పరిహారాలు క్లుప్తంగా...నూతన సంవత్సరం వచ్చింది. ఈ ఏడాది ఏ రాశివారికి ఎలాంటి ఫలితాలు, ఎటువంటి పరిహారాలు చేస్తే సమస్యల నుంచి గట్టెక్కవచ్చో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాము. మేషం- ఏలినాటి శని ప్రారంభం వల్ల పనుల్లో జాప్యం ఉండవచ్చు. గురు బలం వల్ల జూన్ తర్వాత అనుకూలం. ఆంజనేయ స్వామికి ఎర్రటి పూలతో పూజ, హనుమాన్ చాలీసా పఠనం చేస్తే మేలు కలుగుతుంది. వృషభం- రాహు-కేతు సంచారం అనుకూలం. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు అవసరం. శుక్రవారం మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి తెల్లటి పూలతో పూజ, వెండి గొలుసు ధరించడం శుభం.

Makar Sankranti 2026 astrology: సంక్రాంతి రోజున రాజయోగం.. ఈ రాశులకు అదృష్టం

Makar Sankranti 2026 astrology: సంక్రాంతి రోజున రాజయోగం.. ఈ రాశులకు అదృష్టంసంక్రాంతి రోజున సూర్యుడు ధనుస్సు రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అలాగే కొన్ని గ్రహాల కలయిక కూడా ఇదే రోజున జరుగుతుంది. దీనిని బట్టి ఎన్నో శుభాలు జరుగుతాయి. కానీ ఈ ఏడాది సూర్యుడు మకరంలోకి వెళ్లడం ఒకవైపు జరుగుతుంటే.. మకర సంక్రాంతికి సరిగ్గా రెండు రోజులు కుజుడు కూడా మకరంలోకి ప్రవేశించడం జరుగుతుందని జ్యోతిష్య పండితులు అంటున్నారు.

భోగి, మకర సంక్రాంతి, కనుమలకు ప్రత్యేకంగా ఏమి చేస్తారు?

భోగి, మకర సంక్రాంతి, కనుమలకు ప్రత్యేకంగా ఏమి చేస్తారు?మకర సంక్రాంతి జనవరి 15న గొప్ప పండుగ రాబోతుంది, ఈ రోజు శుభప్రదంగా చేసే కొన్ని పనులు గురించి తెలుసుకుందాము. మకర సంక్రాంతికి ముందు భోగి మంటలు వేసి, చిన్నారులపై భోగిపళ్లు పోస్తారు. మరుసటి రోజు మకర సంక్రాంతికి కొత్తగా వచ్చిన ధాన్యంతో బెల్లం పొంగలి చేసి భగవంతుని నైవేద్యంగా పెడతారు. ఆ మరుసటి రోజున గాలిపటాలను ఎగురవేస్తూ దానిని వేడుకగా జరుపుకుంటారు. కనుమ రోజున గోవులను అలంకరించి వాటికి కడుపారా పచ్చి మేత తినిపించడం గొప్ప పుణ్యంగా భావిస్తారు. మకర సంక్రాంతి సూర్యుని ఉత్తరాయణ పండుగ, కాబట్టి సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పిస్తారు.
