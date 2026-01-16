శనివారం, 17 జనవరి 2026
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

17-01-2026 శనివారం ఫలితాలు - లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాపరుస్తాయి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చీటికిమాటికి అసహనం చెందుతారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. నోటీసులు అందుకుంటారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
రుణఒత్తిడితో మనశ్శాంతి ఉండదు. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నమ్మకస్తులే తప్పుదారి పట్టిస్తారు. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ఆప్తులను సంప్రదిస్తారు. వాహనదారులకు దూకుడు తగదు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
మీ ఓర్పునకు పరీక్షా సమయం. ఎదుటివారి తీరును గమనించి మెలగండి. ఖర్చులు సామాన్యం. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. పనులు వేగవంతమవుతాయి. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. పక్కవారి నుంచి అభ్యంతరాలెదురవుతాయి. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
మీదైన రంగంలో నిలదొక్కుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అన్నివిధాలా అనుకూలం. ఒక సమస్య నుంచి బయటపడతారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. సకాలంలో పనులు పూర్తవుతాయి. ఊహించని సంఘటనలెదురవుతాయి. సోదరులను సంప్రదిస్తారు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. సాయం ఆశించవద్దు. స్వయంకృషితోనే రాణిస్తారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. కొందరి వ్యాఖ్యలు మీపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
శ్రమాధిక్యత మినహా ఫలితం శూన్యం. ఆలోచలతో సతమతమవుతారు. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం.. పట్టుదలకు పోవద్దు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆప్తుల కలయిక వీలుపడదు. వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సమర్ధతను చాటుకుంటారు. ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది. కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. వాయిదా పడిన పనులు ఆకస్మికంగా పూర్తవుతాయి. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. ఎదుటివారిని ఆకట్టుకుంటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్ధిస్తారు. పెద్దమొత్తం సాయం తగదు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఆటుపోట్లకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. ఎదుర్కుంటారు. కొత్తపరిచయాలేర్పడతాయి. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. చిన్ననాటి పరిచయస్తులతో సంభాషిస్తారు.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. పనులు, కార్యక్రమాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. చిన్న విషయానికే ఉద్రేకపడతారు. పరిచయస్తులే వ్యతిరేకులవుతారు. చేపట్టిన పనులు సాగవు. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లక్ష్యసిద్ధికి ఓర్పు ముఖ్యం. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలు చేజారినా ఒకందుకు మంచిదే. గత సంఘటనలు మరిచిపోవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. సన్నిహితులను సంప్రదిస్తారు.
 

Jagan Padayatra 2.0: జగన్ పాదయాత్ర 2.0కి ముహూర్తం ఖరారు?

Jagan Padayatra 2.0: జగన్ పాదయాత్ర 2.0కి ముహూర్తం ఖరారు?ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికలు ముగిసి ఏడాదిన్నర గడిచినా, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో ప్రజల్లోకి రాలేదు. ఆయన తన ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనలను ఎంపిక చేసిన సభ్యులతో వారానికోసారి జరిపే సమావేశాలకే పరిమితం చేస్తున్నారు. గత 20 నెలలుగా, జగన్ నిరసన కార్యక్రమాలలో గానీ, ప్రజలను పెద్ద ఎత్తున కలిసే కార్యక్రమాలలో గానీ పాల్గొనకపోవడంతో, సామాన్య ప్రజలతో ఆయనకు దాదాపు ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా పోయింది.

గ్రీన్‌ల్యాండ్ బూమ్ రాంగ్, ట్రంప్‌కి పిచ్చెక్కిస్తున్న నాటో దేశాలు

గ్రీన్‌ల్యాండ్ బూమ్ రాంగ్, ట్రంప్‌కి పిచ్చెక్కిస్తున్న నాటో దేశాలువెనిజులా దేశంపై దాడి చేసి ఆ దేశాధ్యక్షుడిని చెరబట్టి, వెనిజులా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిని నేనే అంటూ రొమ్ము విరుచుకుని చెప్పారు ట్రంప్. అదే ఊపుతో గ్రీన్ ల్యాండ్ కూడా ఆక్రమించుకుని అందులోని అమూల్యమైన ఖనిజ సంపదను కొల్లగొట్టే ప్లాన్ వేసారని వాదన వచ్చింది. దీనితో ఇప్పుడు నాటోలో వున్న అమెరికా మిత్ర దేశాలే ట్రంప్ పైన ధ్వజమెత్తుతున్నాయి. గ్రీన్ ల్యాండ్ వ్యవహారం కాస్తా బూమ్‌రాంగ్ అవుతోంది. మరోవైపు అమెరికాలో సైతం గ్రీన్ ల్యాండ్ వ్యవహారంపై 75 శాతం ప్రజలు విముఖతగా వున్నట్లు ఓ సర్వే తేల్చింది.

తెలంగాణ అభివృద్ధిలో రాజకీయం లేదు.. మోడీ - షా ద్వయాన్ని కలుస్తా : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

తెలంగాణ అభివృద్ధిలో రాజకీయం లేదు.. మోడీ - షా ద్వయాన్ని కలుస్తా : సీఎం రేవంత్ రెడ్డితెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ఎలాంటి రాజకీయాలు ఉండవని, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాలను ఎన్నిసార్లైనా కలుస్తానని తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అనేక అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. ఆ తర్వాత నిర్మల్‌లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు.

ఆ వెబ్‌సైట్లపై కేంద్రం కొరఢా - 242 వెబ్‌సైట్స్ బ్లాక్

ఆ వెబ్‌సైట్లపై కేంద్రం కొరఢా - 242 వెబ్‌సైట్స్ బ్లాక్ఆన్‌లైన్ గేమింగ్, రియల్ మనీ గేమ్స్‌పై కేంద్రం మరోమారు కొరఢా ఝళిపించింది. ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ యాక్ట కింద బెట్టింగ్, జూదం వంటి వాటితో సంబంధం ఉన్న 242 వెబ్ సైట్లను బ్లాక్ చేసింది. ఇప్పటికే దేశంలో జూదం, బెట్టింగ్ వంటి ఆన్ లైన్ గేమ్స్‌‍ను ప్రమోట్ చేస్తున్న దాదాపు 8 వేల వెబ్‌సైట్స్‌పై కేంద్రం చర్యలు చేపట్టిన విషయం తెల్సిందే. తాజాగా రియల్ మనీ గేమింగ్ యాప్‌లను కూడా నిషేధించింది.

భార్య మంటల్లో కాలిపోతుంటే వీడియో తీసిన శాడిస్ట్ భర్త అరెస్టు

భార్య మంటల్లో కాలిపోతుంటే వీడియో తీసిన శాడిస్ట్ భర్త అరెస్టుగుజరాత్ రాష్ట్రంలోని సూరత్‌ నగరంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ శాడిస్ట్ భర్త.. తన కళ్లముందే కట్టుకున్న భార్య మంటల్లో కాలిపోతుంటే వీడియో తీస్తూ ఉండిపోయాడు. అతన్ని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ దిగ్భ్రాంతికర ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,

సంక్రాంతి పండుగ రోజున పితృదేవతలకు పూజ చేస్తే.. గురువారం రావడం?

సంక్రాంతి పండుగ రోజున పితృదేవతలకు పూజ చేస్తే.. గురువారం రావడం?సంక్రాంతి పండుగ అంటేనే సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడం. సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక ఈ సంక్రాంతి పండుగ. ఈ పండుగ వేళ తెలుగు లోగిళ్లలో గొబ్బెమ్మలు, బొమ్మల కొలువులు, రంగు రంగుల పతంగుల విన్యాసాలు, హరిదాసుల కీర్తనలు, గంగిరెద్దుల విన్యాసాలు, కోడిపందేలు.. ఇలా పల్లె వాకిట పరమానందం నింపే పర్వదినం సంక్రాంతి. ధనుర్మాసంలో సూర్యుడు ధనుస్సు రాశి నుంచి మకర రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు.. దీనిని మకర సంక్రమణం అంటారు.

భోగి పండుగ 2026.. బలి చక్రవర్తికి ఆహ్వానం.. ఇలాంటి రోజు 2040 వరకు రాదు..

భోగి పండుగ 2026.. బలి చక్రవర్తికి ఆహ్వానం.. ఇలాంటి రోజు 2040 వరకు రాదు..భోగి పండుగ రోజు భోగి మంటలు వేయడం వెనుక మన పురాణాల్లో ఒక కథ ప్రాచుర్యంలో ఉంది. శ్రీమహావిష్ణువు వామన అవతారంలో వచ్చి బలి చక్రవర్తిని పాతాళానికి తొక్కేసిన అనంతరం అతనికి ఒక వరమిచ్చాడని చెబుతారు. ఆ వరం ప్రకారం బలి చక్రవర్తిని పాతాళానికి రాజుగా ఉండమని.. సంక్రాంతి పండుగ ముందు భూలోకానికి వచ్చి ప్రజలందరినీ ఆశీర్వదించాలని చెప్పాడట. అందుకే సంక్రాంతి పండుగ వేళ ముందు రోజు బలి చక్రవర్తికి ఆహ్వానం పలికేందుకు భోగి మంటలు వేస్తారని పురాణాలు చెప్తున్నాయి.

భోగి రోజు షట్తిల ఏకాదశి.. అరుదైన సర్వార్థ, అమృత సిద్ధి యోగం.. నువ్వులతో ఇలా చేస్తే?

భోగి రోజు షట్తిల ఏకాదశి.. అరుదైన సర్వార్థ, అమృత సిద్ధి యోగం.. నువ్వులతో ఇలా చేస్తే?ఏకాదశి ఉపవాసం సర్వశుభాలను ఇస్తుంది. అలా ఏకాదశి ఉపవాస దినాలలో ఒకటైన షట్టిల ఏకాదశి, మాఘ మాసంలోని కృష్ణ పక్షంలో 2026 జనవరి 14న జరుపుకుంటారు. ఈ పవిత్ర ఏకాదశి రెండు అరుదైన దివ్య స్థానాలైన సర్వార్థ సిద్ధి యోగం, అమృత సిద్ధి యోగంతో వస్తుంది కాబట్టి ఇది అసాధారణంగా పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ వ్రతాన్ని విశ్వాసంతో ఆచరించడం వల్ల శ్రేయస్సు వస్తుందని, పేదరికం తొలగిపోతుందని, కోరికలు నెరవేరుతాయని, శ్రీ మహా విష్ణువు, శ్రీ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుందని, ఆయురారోగ్యాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.

భోగి పండుగ రోజున వేరు శెనగలు, మొక్కజొన్న, నువ్వులు, బెల్లం మంటల్లో సమర్పిస్తే..?

భోగి పండుగ రోజున వేరు శెనగలు, మొక్కజొన్న, నువ్వులు, బెల్లం మంటల్లో సమర్పిస్తే..?పెద్ద పండగగా పిలుచుకునే సంక్రాంతి సంబురాలలో మొదటి రోజైన భోగి పండుగ శీతాకాలానికి వీడ్కోలు పలికి వసంతకాలపు స్వాగతాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రజల జీవితాల్లో ఆశ, శ్రేయస్సు వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది. ఈ పవిత్ర సందర్భంగా, భక్తులు పవిత్ర అగ్ని చుట్టూ గుమిగూడి, తాజాగా పండించిన ధాన్యాలను అర్పించి, సమృద్ధి, ఆనందం ప్రతికూలత నుండి రక్షణ కోసం అగ్నిదేవుడిని ప్రార్థిస్తారు. భోగిలో ప్రకాశించే జ్వాలలు దుఃఖాన్ని తగలబెడతాయని రాబోయే సంవత్సరంలో అదృష్టం, శ్రేయస్సు మార్గాన్ని ప్రకాశింపజేస్తాయని నమ్ముతారు.

13-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - రుణ సమస్యలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి..

13-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - రుణ సమస్యలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆచితూచి అడుగేయాల్సిన సమయం అనవసర జోక్యం తగదు. వివాహల్లో మీ ప్రమేయం లేకుండా జూగ్రత్త వహించండి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత ఉండదు. చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. ఖర్చులు విపరీతం ఎడ్లపందాలు, పోటీల్లో విజయం సాధిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రముఖలతో పరిచేయాలేర్పడతాయి. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. దైవకార్యాలకు వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. ఆస్తులను వేడుకను ఆహ్వానిస్తారు.
