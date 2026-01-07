కల్వకుంట్ల కవిత రాజీనామాను ఆమోదించిన బీఆర్ఎస్.. నిజామాబాద్కు ఉప ఎన్నికలు?
కల్వకుంట్ల కవిత తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేయడంతో తెలంగాణలో ఒక కీలక రాజకీయ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తెలంగాణ శాసన మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఆమె రాజీనామాను అధికారికంగా ఆమోదించారు. బీఆర్ఎస్ మాజీ నాయకురాలు, కేసీఆర్ కుమార్తె అయిన కవిత, గత కొన్ని నెలలుగా పార్టీ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉన్నారు.
సెప్టెంబర్ 2025లో, బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం ఆమెను పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఆమె తన ప్రాథమిక సభ్యత్వాన్ని కూడా కోల్పోయారు. మండలిలో కవిత చేసిన చివరి ప్రసంగం భావోద్వేగంగా సాగింది. ఆ సమయంలో ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టుకుని, బీఆర్ఎస్, దాని నాయకులపై కొన్ని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.
ఈ పరిణామాల మధ్య, నైతిక బాధ్యతను పేర్కొంటూ కవిత తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆమె వ్యక్తిగతంగా శాసన మండలి ఛైర్మన్ను కలిసి తన రాజీనామా లేఖను సమర్పించి, దానిని తక్షణమే ఆమోదించాలని కోరారు.
నిబంధనలను పరిశీలించిన తర్వాత, ఛైర్మన్ ఆమె రాజీనామాను ఆమోదించారు. కవిత 2022లో నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల కోటా నుండి ఏకగ్రీవంగా ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికయ్యారు. ఆమె పదవీకాలం ఇంకా మిగిలి ఉంది. అయితే, మారుతున్న రాజకీయ పరిస్థితుల కారణంగా ఆమె తన పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేయకముందే పదవికి రాజీనామా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
ఆమె రాజీనామా ఇప్పుడు ఆమోదించబడటంతో, నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ స్థానం అధికారికంగా ఖాళీ అయింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ స్థానానికి ఉప ఎన్నికను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఇదిలా ఉండగా, కవిత భవిష్యత్ రాజకీయ ప్రణాళికలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.