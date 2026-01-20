ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. సిట్ ముందు హాజరైన బీఆర్ఎస్ నేత హరీష్ రావు
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి టి. హరీష్ రావు మంగళవారం సిట్ ముందు హాజరయ్యారు.హరీష్ రావుకు సంఘీభావం తెలిపేందుకు భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్)కి చెందిన పలువురు నాయకులు, కార్యకర్తలు పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో గుమిగూడారు. విచారణ సమయంలో ఆయన న్యాయవాదిని లోపలికి అనుమతించలేదు.
మాజీ మంత్రికి సోమవారం రాత్రి సీఆర్పీసీ సెక్షన్ 160 కింద నోటీసు జారీ చేశారు. ఈ కేసులో జరిగిన దర్యాప్తులో ఆయనకు కేసులోని కొన్ని వాస్తవాలు, పరిస్థితుల గురించి తెలుసని వెల్లడైందని ఆ నోటీసులో పేర్కొన్నారు.
బీఆర్ఎస్ పాలనలో రాజకీయ ప్రత్యర్థులు, వ్యాపారవేత్తలు, జర్నలిస్టులు, న్యాయమూర్తుల ఫోన్లను ట్యాప్ చేశారనే ఆరోపణలకు సంబంధించిన ఈ కేసులో విచారణ నిమిత్తం సిట్ ఒక అగ్రశ్రేణి బీఆర్ఎస్ నాయకుడిని పిలవడం ఇదే మొదటిసారి.
హరీష్ రావు బీఆర్ఎస్ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్ నుండి పోలీస్ స్టేషన్కు చేరుకున్నారు. అక్కడ ఆయన బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీ రామారావు, ఇతర పార్టీ నాయకులు, న్యాయ నిపుణులతో సమావేశమయ్యారు.
సిట్ ఎదుట హాజరయ్యేందుకు ఎక్కువ సమయం కోరే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, దాచడానికి ఏమీ లేనందున హాజరు కావాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మీడియా ప్రతినిధులతో అన్నారు.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు మార్చి 2024లో వెలుగులోకి వచ్చింది. హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో భారత శిక్షాస్మృతి (ఐపీసీ), ప్రభుత్వ ఆస్తుల నష్టం నివారణ చట్టం (పీడీపీపీ), ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టంలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.
బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో పలువురి ఫోన్లను ట్యాప్ చేయడానికి స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (ఎస్ఐబి)లో ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.