Prashant Kishore: కల్వకుంట్ల కవితను కలిసిన ప్రశాంత్ కిషోర్.. రెండు నెలల్లో రెండు సార్లు ఎందుకు?
Prashant Kishore Met Kavitha
రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ బీహార్ ఎన్నికలలో ఒక చేదు అనుభవాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన పార్టీ ఒక్క నియోజకవర్గంలో కూడా గెలవలేకపోయింది. క్రియాశీల రాజకీయాల్లో ఆయనకు ఎదురైన ఈ దారుణమైన అనుభవాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఆయన తిరిగి రాజకీయ సలహా రంగంలోకి రావడం త్వరలోనే జరుగుతుందని అందరూ అనుకుంటున్నారు.
ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో సొంత పార్టీని ప్రారంభించబోతున్న కేసీఆర్ కుమార్తె, మాజీ బీఆర్ఎస్ ఎంపీ కల్వకుంట్ల కవితను ప్రముఖ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ కలిసినట్లు తాజా పరిణామాలు సూచిస్తున్నాయి.
ప్రశాంత్ గత రెండు నెలల్లో కవితను రెండుసార్లు కలిశారు. ఈ చర్చలో ప్రధాన అంశం స్పష్టంగా పార్టీ సిద్ధాంతాలను రూపొందించడం, తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉండే ప్రచార వ్యూహం గురించేనని తెలుస్తోంది. ఈ విషయమై వారిద్దరి మధ్య ఒక కీలకమైన సంభాషణ జరిగినట్లు సమాచారం. ఒకవైపు, ప్రశాంత్ కిషోర్కు తెలుగు రాజకీయాలలో గణనీయమైన అనుభవం ఉంది.
ఎందుకంటే ఆయన గతంలో 2019లో వైఎస్ జగన్ చారిత్రాత్మక ప్రచారానికి నాయకత్వం వహించారు. ఆయన 2024లో జగన్ పతనాన్ని కూడా కచ్చితంగా అంచనా వేశారు. అంతేకాకుండా, ఆయన కేటీఆర్తో సహా బీఆర్ఎస్ నాయకత్వాన్ని కొన్నిసార్లు కలిశారు. కాబట్టి తెలుగు రాజకీయాలలో ఆయనకు మంచి నైపుణ్యం ఉంది.
మరోవైపు, కవిత తెలంగాణ రాజకీయాలలో ఒంటరిగా ఉన్నారు. ఆమెకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి ఏ పెద్ద రాజకీయ శక్తి లేదు. కాబట్టి ఆమె ఖచ్చితంగా పీకే అనుభవం నుండి నేర్చుకోవాలని ఆశిస్తున్నారు.