Harish Rao: ఆంధ్రాలో స్విచ్ వేస్తే, తెలంగాణలో బల్బ్ వెలుగుతుంది.. హరీష్ రావు
తెలంగాణలో ఆంధ్రుల ఆధిపత్యం పెరుగుతోందని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల చేసిన దృష్టి వ్యాఖ్యల తర్వాత ఈ వ్యాఖ్య అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్లో హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ, తెలంగాణలో ఆంధ్రుల ప్రభావం పెరుగుతోందని అన్నారు.
ఆంధ్రాలో స్విచ్ వేస్తే, తెలంగాణలో బల్బ్ వెలగడంతో పాటు బిల్లు కూడా పాస్ అవుతుంది అని ఆయన అన్నారు. లియోనెల్ మెస్సీ రాబోయే పర్యటనపై ఆయన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఈ కార్యక్రమానికి వందల కోట్లు ఖర్చు చేస్తోందని పేర్కొంటూ, ఆయనకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి కొత్త స్టేడియం నిర్మిస్తారా అని హరీష్ రావు అడిగారు.
జనసేన, టీడీపీ తెలంగాణ ఎన్నికల్లోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధమవుతుండటంతో, తెలంగాణ ఆధారిత ఓటర్ల మద్దతును నిలుపుకోవాలని బీఆర్ఎస్పై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. జనసేన జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనే ప్రణాళికలను ధృవీకరించింది. అయితే టీడీపీ రాష్ట్రంలో తన ఓటర్ల స్థావరాన్ని బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేస్తోంది.