పేద విద్యార్థిని మమత వైద్య విద్య కోసం ఇంటిని తనఖా పెట్టిన హరీష్ రావు (video)
ప్రస్తుత తరంలో, ముఖ్యంగా రాజకీయ నాయకులు తమ సాధారణ విధులకు మించి అవసరంలో ఉన్న ప్రజలకు సహాయం చేయడం చాలా అరుదు. అయితే, బీఆర్ఎస్ నాయకుడు హరీష్ రావు ఇందుకు భిన్నంగా నిలిచారు. మమత అనే విద్యార్థిని తండ్రి రామచంద్ర హరీష్ రావును కలిశారు.
మహబూబ్నగర్లోని ఒక కళాశాలలో మమతకు ఆప్తాల్మాలజీ విభాగంలో మెడికల్ సీటు లభించింది. ఆ కోర్సుకు వార్షిక రుసుము రూ. 7.5 లక్షలు. మమత కుటుంబం విద్యా రుణం కోసం స్థానిక బ్యాంకును ఆశ్రయించగా, వారికి ఒక పెద్ద అడ్డంకి ఎదురైంది. బ్యాంకు తనఖా కోసం ఆస్తిని డిమాండ్ చేసింది.
కుటుంబం ఇల్లు ఇప్పటికే తనఖాలో ఉన్నందున, రుణం మంజూరు కాలేదు. అప్పుడు రామచంద్ర సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావును కలిసి తమ కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిని వివరించారు. ఆ తర్వాత జరిగిన విషయం చాలా మందిని ఆశ్చర్యపరిచింది. హరీష్ రావు స్వయంగా బ్యాంకును సంప్రదించి, రూ.20లక్షల రుణం మంజూరయ్యేలా చూశారు.
మమత చదువుకు సహాయం చేయడానికి ఆయన సిద్ధిపేటలోని తన సొంత ఇంటిని తనఖా పెట్టారు. రుణంతో పాటు, మమత హాస్టల్ ఖర్చుల కోసం హరీష్ రావు ఆర్థిక సహాయం కూడా అందించారు. ఆయన చేసిన ఈ సహాయం వల్ల ఆమె చదువుకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా చూసుకున్నారు.
ఈ చర్యకు వివిధ వర్గాల నుండి ప్రశంసలు లభించాయి. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ స్టోరీ వైరల్ అయింది. దీంతో హరీష్ రావుపై సోషల్ మీడియా ద్వారా నెటిజన్లు ప్రశంసలు గుప్పిస్తున్నారు.