మార్చి 18 నుంచి వికలాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. ఇంద్రధనుస్సుతో..
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వికలాంగుల (పిడబ్ల్యుడి) సంక్షేమం, సామాజిక చేరికను బలోపేతం చేయడానికి ఇంద్రధనుస్సు అనే అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. దీని ప్రకారం, ఎపి రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఎపిఎస్ఆర్టిసి) వికలాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది.
40 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వైకల్యం ఉన్న ఆర్పిడబ్ల్యుడి చట్టం, 2016 లోని సెక్షన్ 2 (జెడ్సి) కింద ఉన్న అర్హత కలిగిన అన్ని వికలాంగులకు ఈ సౌకర్యం అందించబడుతుంది.
ఎపిఎస్ఆర్టిసి బస్సులు-సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసులలో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది. వికలాంగులతో పాటు అర్హత కలిగిన ఎస్కార్ట్లకు ఈ వర్గాల బస్సులలో 50 శాతం రాయితీ అందించబడుతుంది. మార్చి 18 నుండి రాష్ట్రంలో ఉచిత బస్సు సౌకర్యం అమలు చేయబడుతుంది.