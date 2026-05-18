కూటమికి మద్దతిస్తాను.. అందుకని పూర్తిగా లొంగిపోయినట్లు కాదు.. పవన్ కల్యాణ్
2024 ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికలకు ముందు, కూటమిలోని మూడు పార్టీల వ్యక్తిగత అవసరాల కంటే కూటమి సమిష్టి లక్ష్యమే ఎంతో ముఖ్యమైనదని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. కూటమిలో కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఉంటాయని, కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమిష్టి స్ఫూర్తి ముఖ్యమని ఆయన తెలియజేశారు.
తాను క్షేత్రస్థాయి నుంచి కూటమికి పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నానని కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. కానీ, దీని అర్థం ఆయన కూటమిలోని ఉన్నత శ్రేణికి పూర్తిగా లొంగిపోయారని, ఎలాంటి ఆధిపత్యాన్నైనా హద్దులు దాటి ప్రదర్శిస్తారని కాదని అన్నారు.
కూటమికి మద్దతు ఇచ్చే విషయంలో తాను చాలా చిత్తశుద్ధితో, నిజాయితీగా ఉంటానని, కానీ దాని అర్థం తన పార్టీని గానీ, తన నాయకత్వాన్ని గానీ ఏ మాత్రం నష్టపోనివ్వనని కళ్యాణ్ అన్నారు.
కూటమిలో సమాన ప్రాధాన్యతా స్ఫూర్తి సజీవంగా ఉందని చెప్పడానికి ఇది ఒక బలమైన సూచనగా భావించవచ్చు. అయితే, చివరికి మూడు పార్టీలు ఒక కూటమి కోసం ఏకమైనప్పుడు, అక్కడక్కడా అవాంతరాలు, విభేదాలు తలెత్తడం సహజం. ప్రస్తుతం ఏపీలో జరుగుతున్నట్లుగా, వీటిని అధిగమించి పోరాడటమే కూటమిని బలోపేతం చేస్తుంది.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను ఆత్మ గౌరవం దెబ్బతినే పరిస్థితిని తాను తీసుకురానని స్పష్టం చేశారు. తాను ఎంత బలంగా మద్దతు ఇస్తానో అంతే బలంగా తిరిగి ఆశిస్తానని పవన్ అన్నారు.
ఇక్కడ గమనించాల్సిన మరో కీలక విషయం ఏమిటంటే, పవన్ కళ్యాణ్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇప్పటికీ చాలా మంచి సంబంధాలను కలిగి ఉన్నారు. ఒక దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతకు కట్టుబడి ఉన్నారు. వ్యక్తిగతంగా బలంగా ఉన్న జగన్ మోహన్ రెడ్డిని ఎదుర్కోవాలంటే, ఈ కూటమికి అవసరమైన సానుకూల బలం ఇదే.
కోలీవుడ్లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రముఖ సీనియర్ నిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె.రాజన్ (85) ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. స్థానిక అడయారు నదిలో దూకి ఆయన బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక పోలీసులు అగ్నిమాపక సిబ్బంది సాయంతో మృతదేహాన్ని వెలికి తీసి స్థానిక రాయపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. తమళ చిత్రపరిశ్రమలో తన అభిప్రాయాలను నిర్మొహమాటంగా వెల్లడించే వ్యక్తిగా నిర్మాత కె.రాజన్కు పేరుంది.
ఈ ప్రకటనను చిరంజీవి స్వయంగా ఒక పవర్ఫుల్ జిమ్ వీడియో ద్వారా రివిల్ చేశారు. ఆ వీడియోలో ఆయన చూపించిన డెడికేషన్, ఇంటెన్స్ వర్కౌట్స్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కొత్త లుక్ కోసం ఆయన పడుతున్న కష్టం, ఫిజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం చేస్తున్న ట్రైనింగ్ ఈ సినిమాలో ఉండబోయే హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్కు హింట్ ఇస్తోంది
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్పై కోలీవుడ్ హీరో విశాల్ మండిపడ్డారు. సినిమాపై ఏమాత్రం అవగాహన లేని వ్యక్తికి సినిమాటోగ్రఫీ శాఖన కేటాయించడాన్ని విశాల్ తప్పుబట్టారు. సీఎంగా విజయ్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే పాఠశాలలు, ప్రార్థనా మందిరాలు, బస్టాండ్ల సమీపంలో మద్యం దుకాణాల మూసివేతకు ఆదేశాలు జారీ చేయగా, ఈ నిర్ణయాన్ని విశాల్ స్వాగతించారు. కానీ, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిగా రాజ్మోహన్ నియామకాన్ని తీవ్రంగా తప్పబట్టారు. ఇదే అంశంపై ఆయన ఓ ట్వీట్ చేశారు.
ఆర్థిక సమస్యలతో పాటు తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న సినీ నటి పావలా శ్యామలాను నిస్సహాయ స్థితికి చేరుకుంది. ఆమె ఆరోగ్యం విషమించడంతో క్యాబ్ డ్రైవర్ ఆమెను నడి రోడ్డుపై వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలుసుకున్న ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ఆమెను ఆదుకునేందుకు ముందుకు వచ్చారు. పావలా శ్యామలకు పూర్తి వైద్య బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.