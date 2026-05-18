జనాభా ఒక ఆస్తి-భారం కాదు: చంద్రబాబు మూడు, నాలుగు సంతానికి ప్రోత్సాహాకాలు ఎందుకంటే?
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మూడు, నాలుగవ సంతానానికి ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. రాష్ట్రంలో తగ్గుతున్న మొత్తం జననాల రేటు (టీఎఫ్ఆర్)పై పెరుగుతున్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో, ఏపీ సీఎం బాబు ఈ ప్రకటన చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, మూడవ సంతానానికి రూ.30,000, నాలుగవ సంతానానికి రూ.40,000 ప్రభుత్వం అందిస్తుందని ప్రకటించారు.
1995 నుంచి 2004 మధ్య ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు జనాభా నియంత్రణకు గట్టి మద్దతుదారుగా ఉన్న ఈ సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు, ఇప్పుడు జనాభా ఒక ఆస్తి కానీ భారం కాదని నమ్ముతున్నారు.
భవిష్యత్తులో జనాభా పతనాన్ని నివారించడానికి ఫ్రాన్స్, హంగరీలలో అమలు చేసిన నమూనాల మాదిరిగానే "రెండవ సంతానం నుంచి" ఈ ప్రోత్సాహకాలు ఉన్నాయి.
తగ్గుతున్న జననాల రేటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని జోక్యం చేసుకునేలా ప్రేరేపించింది. ఎందుకంటే జోక్యం చేసుకోకపోతే పరిస్థితి మరింత తీవ్రమవుతుందని చంద్రబాబు నాయుడు భావిస్తున్నారు.
రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ గణాంకాల ప్రకారం, జాతీయ సగటు వయస్సు 28.4 సంవత్సరాలు కాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మధ్యస్త వయస్సు 32.5 సంవత్సరాలుగా ఉంది. ఇది భారతదేశం కంటే వేగంగా వృద్ధాప్యం వైపు పయనిస్తోంది.
ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు చెబుతున్న దాని ప్రకారం, 2040 వరకు మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్కు జనాభా పరంగా ఒక సువర్ణావకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత ఆధారపడే జనాభా నిష్పత్తి వృద్ధుల వైపు భారీగా మొగ్గు చూపుతుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు (టీఎఫ్ఆర్) 1993లో 3.0 నుండి 1.5కు పడిపోయింది. ప్రస్తుత టీఎఫ్ఆర్, జనాభా పునఃస్థాపన స్థాయి అయిన 2.1 కంటే చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇది జనాభా సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్న అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థల బాటలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ను నిలబెడుతోందని అధికారులు అంటున్నారు.
2024లో ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుండి, జనాభా సమతుల్యతను కాపాడటానికి ఆదర్శంగా భావించే టీఎఫ్ఆర్ను 2.1కు మెరుగుపరచడానికి చంద్రబాబు నాయుడు జనాభా పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తూ వస్తున్నారు.
ఇందులో తొలి అడుగుగా, చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వం, ఇద్దరికంటే ఎక్కువ పిల్లలు ఉన్నవారిని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో పోటీ చేయకుండా నిరోధించే 'ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన'ను రద్దు చేసింది.
మార్చిలో, ఆయన దేశంలోనే మొట్టమొదటిదిగా పేర్కొనబడిన జనాభా నిర్వహణ విధానాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ విధానం జనాభాను పెంచడంలో కీలక మార్పు తెస్తుందని చంద్రబాబు విశ్వసిస్తున్నారు.
తగ్గుతున్న జననాల రేటును పరిష్కరించడానికి ఆయన వివిధ చర్యలను ప్రతిపాదించారు.
వీటిలో మూడవ బిడ్డకు ఐదేళ్లపాటు నెలకు రూ. 1,000 పోషకాహార సహాయం, 18 ఏళ్ల వరకు ఉచిత విద్య ఉన్నాయి.
అంతేగాకుండా మరిన్ని జననాలను ప్రోత్సహించాలని ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి సూచించారు. ప్రభుత్వం 12 నెలల ప్రసూతి సెలవు, రెండు నెలల పితృ సెలవు అందించడానికి యోచిస్తోంది.
జనాభా నిర్వహణ విధాన పత్రాన్ని ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలోని ప్రజా ప్రతినిధులు ఈ అంశంపై ప్రజలతో ఒక నెలపాటు చర్చ జరపాలని సూచించారు.
ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఫలితాలను పరిశీలించి విధానంలో మార్పులు చేస్తామని చంద్రబాబు నాయుడు కూడా తెలిపారు.
యువ ఉద్యోగస్తుల సంఖ్య తగ్గడంతో, తగ్గుతున్న మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు (టీఎఫ్ఆర్) ఆర్థిక వృద్ధికి ముప్పుగా పరిణమిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి భావిస్తున్నారు.
జపాన్, దక్షిణ కొరియా, ఇటలీ దేశాల మాదిరిగా రాష్ట్రం కూడా వృద్ధాప్య సమస్యను ఎదుర్కొంటుందని చంద్రబాబు హెచ్చరించారు.
ఈ క్రమంలో 2023 నివేదికను ఉటంకిస్తూ, సంవత్సరానికి 6.70 లక్షల జననాలు నమోదయ్యాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే, 2047 నాటికి వృద్ధుల నిష్పత్తి 23 శాతానికి పెరుగుతుంది.
మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు (టీఎఫ్ఆర్) మరింత తగ్గితే, శ్రామిక శక్తి క్షీణించి, ఆర్థిక వృద్ధి మందగిస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు.
"అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యనే మనం ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్నాం. అదే పని చేయని వయసున్న జనాభా పెరుగుదల. పిల్లలను కనడానికి కుటుంబాలను ప్రోత్సహించడం, వారికి వీలు కల్పించడంపై మన దృష్టి సారించాలి.." అని రాష్ట్ర ఆరోగ్య, వైద్య, కుటుంబ సంక్షేమ కార్యదర్శి సౌరభ్ గౌర్ ఒక సమావేశంలో అన్నారు.
జనాభా నిర్వహణ విధానం కింద, మాతృత్వం, శక్తి, క్షేమం, నైపుణ్యం, సంజీవని అనే ఐదు దశల జీవనచక్ర వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
గర్భధారణ నుండి వృద్ధాప్యం వరకు జీవితంలోని ప్రతి దశలోనూ మద్దతు ఇస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. "సంతానం లేనివారికి, సంతానలేమి సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారికి మేము అండగా ఉంటాం. మేము ఒక ప్రసూతి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ను ఏర్పాటు చేస్తాం. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో పీపీపీ పద్ధతిలో ఐవీఎఫ్ (ఐవీఎఫ్) సేవలను అందిస్తాం," అని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
ఆరోగ్య శాఖ ఇటీవల పునరుత్పత్తి వైద్యంలో శ్రేష్ఠతా కేంద్రాలుగా సంతానోత్పత్తి కళాశాలల స్థాపన కోసం ప్రణాళికలను సమర్పించింది. ఇటువంటి వాటిలో మొట్టమొదటిదైన ఈ ప్రభుత్వ రంగ కార్యక్రమం, సంతానలేమి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న దంపతులకు నిపుణులకు శిక్షణ ఇవ్వడంతో పాటు, ప్రభుత్వ మద్దతుతో ఐవీఎఫ్ (ఐవీఎఫ్) చికిత్సను అందిస్తుంది. తద్వారా, సుస్థిర జనాభా వృద్ధికి ఉన్న ఒక కీలకమైన అడ్డంకిని తొలగిస్తుంది.
సిజేరియన్ ఆపరేషన్లను తగ్గించడానికి కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. ప్రస్తుతం 8.8 శాతంగా ఉన్న కౌమార గర్భాలను 3 శాతం కంటే తక్కువకు తగ్గించాలని కూడా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
'స్వర్ణ ఆంధ్ర విజన్ 2047' కింద 'పది సూత్రాలు (10 సూత్రాలు)లో జనాభా నిర్వహణ, మానవ వనరుల అభివృద్ధి మూడవ సూత్రంగా ఉంది. ఇది జనాభా నియంత్రణ నుండి జనాభా సుస్థిరత వైపు జరుగుతున్న మార్పును ప్రతిబింబిస్తుంది.
కోలీవుడ్లో విషాదం.. నదిలో దూకి నిర్మాత ఆత్మహత్య... ఎఁదుకో తెలుసా?
Chiru158: తన 158వ సినిమా బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ లో ప్రారంభిస్తున్నానని ప్రకటించిన చిరంజీవి
సినిమాపై అవగాహన లేని వ్యక్తికి సినిమాటోగ్రఫీ శాఖనా? సీఎం విజయ్పై విశాల్ ఫైర్
నడిరోడ్డుపై నటి పావలా శ్యామల - నిర్మాత దిల్ రాజు పెద్ద మనసు
ఆర్థిక సమస్యలతో పాటు తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న సినీ నటి పావలా శ్యామలాను నిస్సహాయ స్థితికి చేరుకుంది. ఆమె ఆరోగ్యం విషమించడంతో క్యాబ్ డ్రైవర్ ఆమెను నడి రోడ్డుపై వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలుసుకున్న ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ఆమెను ఆదుకునేందుకు ముందుకు వచ్చారు. పావలా శ్యామలకు పూర్తి వైద్య బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.